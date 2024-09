Opskrift: Truffledog

Portioner: 4

Forberedelse: 20 minutter

Total: 1 time

Ingredienser





til kyllingen:

1 spsk dijonsennep

1 spsk tørret estragon

1 spsk hakket frisk estragon

1 ½ tsk sellerisalt

1 ½ tsk tørret oregano

1 ½ tsk fennikelfrø

1 ½ tsk hvidløgspulver

1 ½ tsk salt

1 ½ tsk løgpulver

8 stykker kyllingeinderfilet (vigtigt at det ikke er tilsat vand)

til de bløde løg:

1/2 pakke usaltet mør

3 store løg, tyndt skåret

1 ½ spsk sød sojasauce

1 tsk sukker

2 kviste frisk timian

salt og friskkværnet sort peber, efter behov

til trøffelmayo:

125 g mayonnaise

1 spsk sort trøffelpaste

til fritering:

5 dl knuste cornflakes

80 g majsmel

80 g rismel

65 g hvedemel

vegetabilsk olie, til at stege

til servering:

4 hotdogbrød

friskrevet parmesanost

hakket purløg

friskkværnet sort peber

Anretning

1. Mariner kyllingen: Bland sennep, tørret og frisk estragon, sellerisalt, oregano, fennikel, hvidløgspulver, løgpulver og salt i en mellemstorskål. Tilføj kyllingen, og dæk stykkerne godt til med blandingen. Dæk skålen til, og stil den i køleskabet i mindst en halv time.

2. Lav mayoen: Bland mayo, og trøffelpasta sammen i en lille skål. Stil på køl, indtil det skal bruges.

3. Lav de bløde løg: Smelt smørret i en stor pande. Tilføj løg, sojasauce, sukker, timian, salt, og peber, og steg under omrøring, indtil løgene er gyldenbrune og lettere klistrede. Stil dem til side, indtil de er klar til brug.

4. Varm olie op i en stor gryde, indtil olien når 180°C. Placer cornflakes i én skål og bland majs-, ris- og hvedemel sammen i en anden skål. Vend kyllingestykkerne i melblandingen og derefter i cornflakes. Sørg for at presse cornflakes godt ind i kyllingen. Steg kyllingestykkerne, indtil de er gyldne og sprøde, Det tager cirka 4 minutter. Placer de færdigstegte kyllingestykker på et stykke køkkenrulle.

5. Saml din hotdog: Varm hotdogbrødet op i en ovn, til det er gennemvarmt, men ikke sprødt. Læg en stribe løg i bunden af brødet og derefter kylling ovenpå. Sprøjt mayo udover kyllingen, og pynt med parmesanost og purløg. Kværn sort peber på, og server.