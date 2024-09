Derfor skriver vi om diskrimination hele ugen på VICE

I maj 2015 var Danmark til eksamen i diskrimination ved FN’s Racediskriminationskomité. Selvom vi ikke ligefrem dumpede, stod det klart, at vi har et problem med strukturel diskrimination i Danmark.

En af de mest udbredte former for diskrimination er den rettet mod indvandrere og deres efterkommere. Det beskrev vi tidligere i år, da vi interviewede sociologen Malte Conrad, der har lavet feltarbejde som dørmand og studeret de mekanismer, der afgør, om man kan komme ind på en natklub eller ej. Malte Conrads studie viste – ingen overraskelser her – at der bliver sorteret systematisk i, hvem der får adgang til det forjættede land bag den lukkede dør, og at folk med mørk hud ofte bliver sorteret fra i køen.

Men diskrimination er ikke begrænset til de sene nattetimer, og dem, der ikke kan spore deres stamtræ tilbage til Harald Blåtand.

Københavns Kommune satte tidligere i år tal på problemet, som det tager sig ud i hovedstaden. Hver fjerde unge københavner har oplevet diskrimination inden for det seneste år. Når det kommer til byens unge borgere med indvandrerbaggrund, er det hele 43 procent.

Derfor giver vi hver dag i denne uge stemme til nogle af dem, vi sjældent hører fra i vores ligestillingsfikserede og velfriserede Danmark. Vi møder blandt andre flere somaliere, der beretter om livet på bunden af det interne hierarki i indvandrermiljøet, og vi fortæller historien om de transkønnede, der er tvunget til at købe hormoner på det sorte marked, fordi deres kønsidentitet ikke anerkendes af de danske myndigheder. Forfatteren Morten Pape sætter ord på, hvordan det var at vokse op som hvid minoritet i en københavnsk ghetto, og en kvinde med thailandske rødder fortæller, hvordan det er konstant at blive opfattet som prostitueret på grund af sit udseende. Vi beder en førende dansk diskriminationsekspert om en status på problemet.

Kun hvis vi forstår, hvordan diskrimination ser ud i dagens Danmark, er der en chance for, at vi en dag kan komme den til livs.

– Benjamin Kürstein, chefredaktør, VICE Danmark

