Vi fik Copenhell-fans til at pege på de mest metal ting i din hverdag

I disse dage transformerer Københavns metalfestival Copenhell Refshaleøen til et tinnitus-truende støjorgie fyldt med nitter, kæder, kraftig kropsbehåring og små børn med høreværn på. Københavns sataniske skyggeside er derfor mere synlig end nogen anden tid på året – måske i særlig grad i år, hvor selveste Mørkets Fyrste, Ozzy Osbourne, og resten af Black Sabbath gæster festivalen. Der er dømt metal for alle pengene. Men for udenforstående kan denne Lucifer-tilbedende, headbangende subkultur godt synes en smule introvert – hvem er de mennesker, der dyrker den? Svaret er, at det er folk som du og jeg – helt almindelige mennesker med helt almindelige jobs. Metal er hverdagen, hverdagen er metal, og det satte vi os for at bevise.

I oplysningens navn sprang vi på festivalens specialbus, linje 666, med retning mod Refshaleøen. Mens Dropkick Murphys, Alice Cooper og The Scorpions spyede ild, død og gode tider udover det djævlelhornskastende publikum, fik vi Copenhells metalfans til at pege på alle de ting, fænomener og personer, du møder i din hverdag, som i virkeligheden er langt mere metal, end du går og tror.

Mikkel, hjemmeplejer, Anders, vvs-mand & Nikolaj, musiker på sabbatår

Fra venstre: Mikkel, Anders og Nikolaj på Copenhell. Alle billeder af Emil Vinther

VICE: Hvilken frugt er mest metal?

Mikkel: Ananas.

Nikolaj: Det må nok være banan.



Du siger ananas, er ananas metal?

Mikkel: Altså i forhold til at få kylet en banan eller en ananas i hovedet, så ville jeg nok synes, at det var lidt hårdere at få en ananas i hovedet. Det ville nok kradse lidt mere.

Hvad er det mest metal job, man kan have?

Mikkel: HJEMMEPLEJEN! Jeg arbejder i hjemmeplejen.

Nikolaj: Jeg skulle til at sige smed, men ja, hjemmeplejen er nok også rimelig metal.

Anders: Jeg er VVS’er, det er også ret metal.

Nikolaj: Jeg har været vikar i en børnehave, hvor jeg fik de små unger til at headbange til metal. Jeg satte bare Black Sabbath på, og de var fucking nede med det. Jeg havde 20 unger på en stue, der bare stod og headbangede til “Children of the Grave”.

Hvad er den mest metal måde at have sex på?

Nikolaj: Okay, hvad for en stilling er bedst at headbange i? Doggystyle er fed, tænker jeg, fordi der kan du støde. Der er det ligesom dig, der dominerer.

Hvad er den mest metal måde at dø på?

Mikkel: På scenen.

Nikolaj: Jeg skulle lige til at sige pitten, men scenen er også ret god. I nærheden af koncerten – der hvor det går allermest ned.

Laila, media planner & May, marketing-projektleder





May (venstre) og Laila (højre)

VICE: Hvad er det mest metal dyr i verden?

May: Jeg har faktisk drømt, at Copenhell var et dyr. Det findes ikke, det dyr, men det var den største tiger, man har set, og så var den sort.

Hvilken frugt er mest metal?

Laila: Granatæble! Fordi det er blod. Det er metal. BLOOOOD!

Hvilken dansk politiker er mest metal?

May: Hende Pernille Rosenkrantz-Theil, hun er lidt flippet, og der er sgu ikke så langt fra at være flippet til at være heavy.

Hvad er den mest metal cocktail?

May: Dark and Stormy.

Laila: Ej, nej, nej. BAJERE! Man drikker fandme ikke cocktails, altså.

Hvad er så det mest metal, man finder på en brunch-tallerken?

Laila: BACON! Kun bacon til brunch.

Hvad er det mest metal arbejde, man kan have?

May: Jeg synes faktisk, og det er kun, fordi jeg har ondt af dem, men kassedamer har det nok ret metal. Eller de ville måske have en sjovere dag, hvis de hørte lidt mere metal.

Kit, arbejder i fitnesscenter

Kit på Copenhell.

VICE: Hvad er den mest metal danske by?

Kit: Vrå! Det lyder som et growl.

Hvad er den mest metal måde at dø på?

Alderdom. At klare sig indtil den uundgåelige ende på livet – det synes jeg er ret metal.

Hvad er den mest metal måde at have sex på?

Jeg synes bare, sex i det helt taget er ret metal. At skifte stillinger meget. Det er godt. Det er meget metal.

Hvem er den mest metal danske politiker?

I metal er der ingen, der bestemmer, om du skal være højre eller venstreorienteret. Jeg tror, det er meget rødt at være metal. Men det kan også være fascistisk. Jeg synes, Anders Fogh ligner lidt en ond ged. Har du set hans øjne?

Peter, flyveleder

Vi afbryder Peter midt i et riff på sin oppustelige spade.

VICE: Hvem er den mest metal danske politiker?

Peter: Jens Rohde. Jeg kan huske, han spillede Carpark North. Alle de andre har jeg ikke set lave en skid. Ikke at jeg bryder mig om ham.

Hvad er den mest metal frugt?

Det er humle. Er det en frugt? Ellers så er det en lime. Det er det, vi plejer at putte i alt sprut.

Hvad er den mest metal måde at dø på?

Det gør man sgu ikke, tror jeg. Det er umetalsk at dø.

Hvad er den mest metal måde at have sex på?

Det er vel bare at tørfiste analt. Det er det første, der falder mig ind.

Hvad er det mest metal job, man kan have?

At være forsanger i Motörhead.

Tommy, smed



VICE: Hvad er den mest metal frugt?

Tommy: Jeg vil nok sige en appelsin, fordi den er meget hård.

Ligesom metalfans?

Præcis! Man tager den hårde skræl af, og hvad får man? En god, gammeldags, blød, saftig, dejlig dreng. Eller pige!

Hvad er den mest metal måde at dø på?

For mig ville det være at dø af en overdosis af snaps.

Hvad er den mest metal spise, man finder på en brunch-tallerken?

Bacon. Kun bacon.

Hvad er den mest metal måde at have sex på?

Det er, når jeg sidder og svejser. Og drikker snaps. Og så ryger over i en 69er. Mens jeg laver den perfekte svejsning, og hun kommer.

Meget specifikt.

Det er hver onsdag. Jeg er smed, så det er heavy metal all day, og heavy metal all night.

Er smed det mest metal, man kan være?

Jeg står og hamrer på en ambolt med en stor fucking hammer hele dagen, og så når jeg er færdig med det, så går jeg ind og svejser det til noget fedt.

Rune Rask, Suspekt-producer og Simon Jul, komiker/skuespiller/musiker





Midt i metalmylderet støder vi pludselig ind i Suspekts producer, Rune Rask, og komiker Simon Jul, der er ude og få deres metal på.

VICE: Hey guys. Hvad er det mest metal dyr?

Simon: Stålormen. Har du set den nogensinde? Den skinner af metal. Prøv lige at tjekke op på dine metaldyr.



Slår den ihjel også, eller hvad?

Simon: Stålormen? Nej, den er fuldstændig ugiftig, den ser bare badass ud.

Rune: Hammerwolf!

Simon: Hammerwolf – mest metal dyr i verden. Blanding mellem en hammer og en ulv.

Så måske en eller anden fusion mellem hammerwolf og stålormen?

Simon: Hvis det sker, så dør verden. Så brænder vi op. I aluminiumsflammer. Og de brænder grønt.

Hvad er det mest metal sted man kan bo i Danmark?

Simon: Aalborg. Det er metalbyen. De har en butik, der hedder Dansk Metal. Og AMF – den første danske metalfestival. Så har de Rock Nielsen, hvor man kan gå ned og bede dem om at spille hele “Symphony of Destruction“, og så gør de det. Aalborg er metal. Nordjylland er metal.

Hvad er den mest metal måde at dø på?

Simon: I hvertfald ikke i et bad af sæbebobler til Alice Cooper. (En sky af sæbebobler svæver ud fra Helveti-scenen, hvor Alice Cooper netop er blevet lagt i spændetrøje af sine guitarister, red.) Den mest metal måde at gå ud på? Når man prøver at svejse sin egen tandbøjle af.

Og dør af det?

Simon: Nej, ved du hvad: Den mest metal måde at dø på: Det er, hvis man ligger på sit dødsleje, og så fortæller Tom Araya (forsangeren i Slayer, red.) en, hvordan man laver pandekager.

Hvad er den mest metal måde at have sex på?

Simon: Det er, når man er bundet til et jernkors. Eller hvis man bliver voldtaget af hele Mastodon. Det er også ret metal.

Hvad er det mest metal ved en brunch?

Simon: Det er, hvis du skifter ‘B’ ud med ‘G’.

“Grunch”? Ja, okay, klart. Hvilken cocktail er så mest metal?

Rune: Jeg tænker de der, hvor man bestiller en stor pint guldøl, og så vodkashots, som man dumper ned i.

Simon: Æter. Og små grå. Eller sort mælk.

Sort mælk? Er det en ting?

Simon: Jeg ved det ikke. Det er det nu. Der er også meget metal over at drikke Guinness, og det har der været i mange år.

Hvad er så den mest metal læskedrik?

Simon: Vodka.

Men vodka er jo ikke en læskedrik?

Simon: Det skal du ikke bestemme. Det er ikke metal.

Rune: Væske er læske.

Hvem er den mest metal superhelt?

Simon: Iron Man, hold nu op altså. De spiller Black Sabbath i en popfilm fra USA.

Hvem er den mest metal danske politker?

Simon: Det glæder jeg mig til at finde ud af. Der er ingen, der har nosser nok til at være metal.



Tak, drenge.



