Stream das Debütalbum von Antemasque, der neuen Band der At The Drive-In und Mars Volta Mitglieder

Es hat etwas Bereicherndes und gleichzeitig unglaublich Frustrierendes, die Musikerkarrieren von Omar Rodriguez-Lopez und Cedric Bixler-Zavala zu verfolgen. Gemeinsam haben die beiden Projekte erschaffen, die explosionsartig mit der Tür ins Haus fallen, während der Rest von uns Normalos, die die musikalische Weirdness nicht mit Löffeln gefressen haben, versuchen, mit unseren limitierten Gehirnkapazitäten zu begreifen, was da gerade aus der Anlage kommt. Aber genau so spektakulär, wie diese Projekte starten, so gehen sie auch zu Grunde und verschwinden unerwartet.

Mit At the Drive-In war das Duo in den 90ern tonangebend für alles, was sich Posthardcore nannte, und hinterließ in seinem Fahrwasser eine Menge Bands, die alle Mühe hatten, auch nur halbwegs mitzuhalten. Als die Gruppe dann aber mit dem 2000er Relationship of Command ihr größtes und wichtigstes Album veröffentlichte, geriet plötzlich alles aus den Fugen und die Band verabschiedete sich unerwartet von der Bildfläche—auf der absoluten Spitze ihres Erfolgs. Aus der Asche von At the Drive-In entstiegen dann The Mars Volta. Auch bei diesem Projekt gab es wieder der charakteristische Zusammenspiel des Duos zu hören—diesmal aber in einem komplett neuem Prog/Psych/Jazz/Was-zum-Teufel-auch-immer Gewand. Aber auch dieses unglaublich erfolgreiche, mit einem Grammy dekorierte Projekt wurde von den beiden unerwartet auf Eis gelegt. Da sie aber nicht zu denjenigen gehören, die ihre Instrumente gerne zu viel Staub sammeln lassen, haben beide Afroträger dieses Jahr ihre künstlerischen Differenzen mal wieder beiseite gelegt, um Antemasque ins Leben zu rufen.

Wenn du Omar und Cedric schon den ganzen Weg bis hin zu Antemasque begleitet hast, dann hast du vielleicht auch eine ungefähre Vorstellung davon, was dich auf dem selbstbetitelten Debütalbum der Band erwarten wird—eine Kreuzungsmutation aus trippigem Jam-Punk und explosivem Funk-Rock, gespickt mit Cedrics leicht benebelten Vocaldelics und Omars unglaublich faszinierendem Gitarrenspiel. Wie aber auch die Vorgängerprojekte wird Antemasque wahrscheinlich nicht für die Ewigkeit bestehen bleiben. Vielleicht hält das Projekt für ein Jahrzehnt oder ist schon wieder aufgelöst, wenn du diesen Satz zu Ende gelesen hast—also keine Zeit verschenken.

Antemasque erscheint am 10. November und im Internet finden sich hier und da schon geleakte Versionen der Platte. Hier hast du nun den offiziellen Albumstream in voller Länge:

