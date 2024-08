Die 15 heißesten, legendärsten und verstörendsten Fotos von Donald Trump 2017

Donald Trump ist der wahrscheinlich fotogenste Präsident, den die Welt je gesehen hat. Die Kameras lieben ihn, lieben jedes einzelne seiner vielen Kilos geballter Kraft und Sinnlichkeit. Und so haben Pressefotografen auf der ganzen Welt jede seiner Bewegungen und Regungen für die Ewigkeit festgehalten. Abgesehen von seinen Ausflügen auf den Golfplatz natürlich. Was das angeht, ist Trump nämlich etwas empfindlich. Hier sind die großartigsten Fotos 2017 vom aktuellen “Anführer der freien Welt”.

1. Seine Unterschrift!

Foto: Pete Marovich | Pool | Getty Images

Hach, schau sie dir an, die Signatur gewordene Herzrhythmusstörung einer Nation. Hasst Trump seinen Amtsvorgänger tatsächlich so sehr, dass er jegliche Rundung aus seiner Handschrift getilgt hat, um auch nicht die kleinste Ähnlichkeit anmuten zu lassen? Bei Trumps Namen (mindestens D – o – a – d und p sind wenig scharfkantig) jedenfalls eine reife Leistung und Zeichen größter Souveränität. Ebenfalls im Bild ist der Kurzzeit-Sicherheitsberater und passionierte Viel- und Ferntelefonierer Mike Flynn, der mürrisch vom linken Bildrand rüberlinst. Da war Trumps Welt noch in Ordnung.

2. Die Mauer!

Foto: Ronen Zvulun | AFP | Getty Images

LOL, natürlich nicht die zu Mexiko. Vor gefühlt 80 Jahren – im US-Wahlkampf 2016 – postete Donald Trump ein Foto seiner Rivalin mit einem Davidstern. Darauf stand: “Die korrupteste Kandidatin aller Zeiten!” Weil das viele Menschen irgendwie antisemitisch fanden, postete Trump schnell eine neue Version. Seitdem hat Trump nichts gesagt oder getan, was Juden verletzen oder Antisemiten bestärken könnte. Nein, absolut nicht. Hier siehst du ihn jedenfalls dabei, wie er in Israel dem jüdischen Glauben Respekt zollt. Außerdem hat die Trump-Regierung doch vor Kurzem erst die US-Botschaft allen Ratschlägen zum Trotz nach Jerusalem verlegt. Jetzt ist wieder alles tutti.

3. Die leuchtende Kugel!

Foto: Bandar Algaloud | Saudi Royal Council | Handout | Anadolu Agency | Getty Images

Über diesen denk- wie fragwürdigen Augenblick haben wir damals natürlich ausführlichst berichtet. Aber sieh nur, wie selbstverständlich Trump die Welt anfasst, wie souverän er wirkt – als würde er den lieben langen Tag nichts anderes tun. Mit Obama jedenfalls wäre ein solches Bild undenkbar gewesen. Der hätte sich vor der Kraft der Leuchtkugel gefürchtet. Vielleicht ist Amerika ja gar nicht so schlecht aufgestellt mit einem Präsidenten, der auch die dunkelste Magie beherrscht.

4. Sexiest Men Alive 2018 (evtl.) trifft auf Holiest Men Alive 2013 – ???

Foto: Evan Vucci | AFP | Getty Images

OK, zumindest einer scheint hier seinen Spaß zu haben – und es ist nicht der Papst. Dafür ist mindestens zweien in diesem Foto scheißegal, was der andere von ihm hält. Drei wollen diesen Auftritt möglichst schnell hinter sich bringen und alle vier posieren offensichtlich für das Wachsfigurenkabinett des Schreckens. Good Times. Good Times.

5. Der größte Redner der USA!

Foto: Scott Olson | Getty Images

Wow, was für ein Gesichtsausdruck! Präsidial? Offensichtlich. Majestätisch gar? Wenn du ihn fragst, garantiert. Sieht das wie etwas aus, das künftig in Berge gemeißelt und auf Geldscheine gedruckt wird? 2017 offensichtlich schon …

6. Der Händchenhalter (1)

Foto: Christopher Furlong | Getty Images

Darauf, dass Präsident Trump eine … sagen wir mal, eigenwillige Beziehung zu den Händen anderer Menschen hat, haben wir bereits mehrfach hingewiesen. In diesem speziellen Fall mit der britischen Premierministerin Theresa May soll er allerdings ihre Hand gehalten haben, weil er angeblich unter Bathmophobie leidet – der Angst, sich auf die Fresse zu legen. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das stimmt. Aber auch so geben die beiden ein hübsches Paar ab.

7. Der Truck! Brummbrumm!

Foto: Jim Watson | AFP | Getty Images

Trucks sind geil. Trump ist geil. Trump im Truck ist geil hoch zwei – Mööööp!

8. Sein wallendes Haar!

Foto: Jim Watson | AFP | Getty Images

Hier wehen Donald Trumps definitiv echten Haare im Wind. Majestätisch wie ein Langhaarmeerschweinchen vor dem Föhn.

9. Die Siegervisage!

Foto: Saul Loeb | AFP | Getty Images

Hier siehst du einen Präsidenten, der permanent die Luft des Sieges atmet. Nein, er sieht dabei überhaupt nicht wie ein Riesenbaby aus – keineswegs.

10. Auch von der Sonne lässt sich ein Trump nichts sagen!

Foto: Mark Wilson | Getty Images

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass du ein erbärmlicher Verlierer bist, wenn du nicht ohne Schutzbrille in die Sonnenfinsternis schaust. Dieses Foto ist nur ein weiterer Beweis dafür, dass Trump der männlichste und beste Präsident aller Zeiten ist.

11. Der Händchenhalter (2) – Diesmal mit dem einzigen Mann, der ihn wirklich versteht

Foto: Manan Vatsyayana | AFP | Getty Images

Nein, Präsidentsein ist nicht leicht. Worauf es am Ende aber wirklich ankommt, sind die neuen Freunde, die du während deiner Amtszeit gewinnst. Auch wenn der philippinische Präsident Duterte seinen Krieg gegen Drogen weiter mit aller Härte führt, hatten beide in ihrer gemeinsamen Verabscheuung für Barack Obama einen echten Bonding-Moment. Hier sieht man sie bei diplomatischen Verhandlungen.

12. Trump ist vielleicht doch nicht so glücklich, wenn er 2017 Revue passieren lässt – genau wie du!

Foto: Win McNamee | Getty Images

Laufende Ermittlungen gegen diverse Menschen aus den eigenen Reihen, ständige Personalwechsel und bis auf die Steuerreform legislativ kaum was gewuppt. 2017 lief am Ende vielleicht nicht ganz so, wie Trump es sich erhofft hatte. Regieren ist kein Ponyhof. So wie dem US-Präsidenten in diesem Foto erging es den meisten von uns das ganze Jahr. Bonuspunkte für #Relatability.

13. Noch ein Foto von Donald Trump, das deine Gedanken zu 2017 repräsentiert!

Foto: Chip Smodevilla | Getty Images

Emotionen pur!!!

14. USA! USA! USA!

Foto: Olivier Douliery | AFP | Getty Images

Ich werde nie so präsidial wie Trump aussehen mit seinem männlichen Männerhut für echte amerikanische Männer. Sad.

15. Wir sehen uns 2018, Hater!

Foto: Olivier Douliery | AFP | Getty Images

Geht Trump hier gerade die Baseballschläger-Szene aus The Untouchables durch den Kopf? Wilde Spekulationen erwünscht! Wie dem auch sei, Mr. President, tun sie, was sie tun müssen, und erlösen sie mich von meinem Leid.

