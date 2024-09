Fisch-Sandwich

Portionen: 10

Vorbereitung: 90 Minuten

Insgesamt: 90 Minuten

Zutaten

Für die Brötchen:

120 ml lauwarmes Wasser

50 g Zucker

6 g frische Hefe

150 g Mehl

4 g Backpulver

50 ml frische Milch

30 g Pflanzenfett

Salz, nach Belieben

Videos by VICE

Für die Sauce Tartare mit Nikkei-Touch:

1 hart gekochtes Ei, fein gehackt

150 g Mayonnaise

30 g dampfgegarte Karotten, fein geschnitten

50 g weiße Zwiebel, fein gewürfelt

1 Frühlingszwiebel, fein geschnitten

Salz nach Belieben

Für den frittierten Fisch:

10 ml Ingwersaft

2 Eiklar

10 ml Austernsauce

50 ml Tamari-Sojasauce

300 g Filet vom pejesapo

10 g Knoblauchpaste oder sehr fein geschnittener Knoblauch

100 g Mehl

30 g chuño (gefriergetrocknetes Kartoffelpulver)

Pflanzenöl, so viel wie du brauchst

Salz und Pfeffer, nach Belieben

Zum Anrichten:

4 Portionen sarza criolla (eine südamerikansiche Salsa aus dünn geschnittenen Zwiebeln mit Koriander und Chilis)

4 Salatblätter

Zubereitung

1. Für die Brötchen lauwarmes Wasser, Zucker und Hefe in einer kleinen Schüssel vermischen. Zehn Minuten ruhen lassen. Alle trockenen Zutaten in eine zweite, mittelgroße Schüssel sieben, sodass ein Vulkan entsteht. Abwechselnd Wasser und Milch in den “Krater” des Vulkans geben. Gut vermischen, bis ein gleichmäßiger Teig entsteht. Mindestens 20 Minuten lang kneten und dabei das Pflanzenfett in drei Schritten hinzugeben. Den Teig in eine geölte Schüssel geben und für 30 Minuten ruhen lassen. Golfballgroße Kugeln formen und für weitere 15 Minuten beiseitestellen. Dann 8 Minuten in einem Dampfkorb backen und abkühlen lassen.

2. Für die Sauce Tartare mit Nikkei-Touch alle Zutaten in einer mittelgroßen Schüssel vermischen und im Kühlschrank ruhen lassen.

3. Für den frittierten Fisch, den chicharrón, das Fischfilet in einer Schüssel oder einer geeigneten Schale mit Ingwersaft, Austernsauce, Tamari-Sojasauce, Knoblauch, Salz und Pfeffer 10 Minuten lang ziehen lassen. Die zwei Eiklar in die Marinade hineingeben. In einer extra Schüssel chuño und Mehl vermischen und dann zur Marinade geben. Alles sollte gut mit Mehl bedeckt sein. Den Fisch 2 Minuten lang in ausreichend Öl bei 180° C frittieren. Kurz für 30 Sekunden aus dem Öl nehmen, Temperatur auf 190° C erhöhen und noch einmal 2 Minuten frittieren.

4. Zum Anrichten jedes Brötchen aufschneiden und auf beiden Seiten mit der Sauce Tartare bestreichen. Die untere Seite nacheinander mit Salat, frittiertem Fisch und Salsa belegen. Dann mit der zweiten Brötchenhälfte schließen.

Aus MUNCHIES präsentiert: Nikkei