So leckst du richtig

Es gibt viele eher nutzlose Dinge, die man in der Schule lernt – zum Beispiel abstrakte mathematische Formeln oder lustige Reime darüber, wann die Schlacht bei Issos stattfand. Was man in der Schule nicht beigebracht bekommt, sind Dinge, die im Erwachsenenleben tatsächlich mal nützlich sein könnten: Wie man eine Steuererklärung ausfüllt, wie man ein leckeres Curry zubereitet oder wie man eine Vulva richtig leckt.

Vor allem Hetero-Cis-Männer glauben dank der Darstellung in der Mainstream-Popkultur, dass es schon reicht, überhaupt zwischen die Beine einer Frau “abzutauchen”: Ein paar halbherzige Bewegungen mit der Zunge und schon folgt der ultimative Orgasmus (und falls nicht, dann soll die Frau dankbar sein, dass man es zumindest probiert hat).

Viele Menschen mit Vulva wissen aber: Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob der Cunnilingus nun gut oder nicht so gut ist. Der “Alphabet-Trick”, bei dem man alle Buchstaben mit der Zunge nachlecken soll, wurde wahrscheinlich von einem Typen erfunden, dem ein paar Orgasmen zu viel vorgespielt wurden.

Wenn du erfahren willst, wie guter Cunnilingus geht, dann solltest du am besten die Menschen fragen, die Bescheid wissen: Menschen mit Vulven. Genau das haben wir gemacht.

“Verbringt nicht so viel Zeit am Loch, die richtige Party findet woanders statt”

“Es ist wichtig, zuerst zu fragen, was der anderen Person gefällt und welche Berührungen sich gut anfühlen. Jede Vulva ist anders. Kommunikation ist das Wichtigste, am besten so viel wie möglich. Das Problem ist: Menschen mit Vaginen wird oft davon abgeraten, den eigenen Körper zu erforschen. Ihnen wird fast schon eingeredet, dass es beim Sex nicht um sie geht. Deswegen wissen viele selbst gar nicht, was sie wollen.

Ich persönlich schäme mich immer noch manchmal, der Person zwischen meinen Beinen zu sagen, dass sie aufhören oder etwas anders machen soll. Deswegen sollte man, bevor man die Zunge ausfährt, sowas sagen wie ‘Wenn dir etwas nicht gefällt, dann gib Bescheid’.

Glaubt nicht, dass das, was bei einer Vulva funktioniert, auch bei einer anderen gut ankommt. Fragt regelmäßig nach, ob alles passt, und reagiert nicht beleidigt, wenn mal der Wunsch nach etwas anderem zurückkommt. Und, liebe Hetero-Männer: Verbringt nicht so viel Zeit am Loch, die richtige Party findet woanders statt.”

– Alex, 26

“Fang langsam an – und ordentlich Spucke schadet nie”

“Ich würde sagen, dass Sanftheit und Intuition die wichtigsten Faktoren sind. Außerdem musst du genug Selbstvertrauen haben, um genau nachzufragen, was die andere Person will. Denn das turnt dich im besten Fall selbst an. Es klingt banal, aber: Nutze deine Intuition und achte darauf, wie der Körper der anderen Person reagiert. Du solltest immer langsam anfangen. Ach ja, und ordentlich Spucke schadet nie.”

– Eleanor, 35

“Wenn du nicht entspannt bist, wirst du nicht kommen”

“Ich glaube, dass es beim Orgasmus viel auf das ankommt, was in deinem Kopf passiert – zumindest, wenn du eine Vagina hast. Wenn du nicht entspannt bist, wirst du nicht kommen. Das Ganze ist genauso ein mental-emotionales wie körperliches Ding. Für guten Oralsex müssen du und die andere Person entspannt und euch einander nah sein. Sorgt für die richtige Stimmung. Versucht, euch nicht unter Druck zu setzen. Niemand muss einen Orgasmus haben. Ich habe gemerkt, dass man ohne diese Erwartungshaltung viel eher kommt.

Was Cunnilingus-Techniken angeht: Das ist schwierig, denn jeder Mensch steht auf unterschiedliche Sachen. Es geht darum, diese Vorlieben zu entdecken. Ich kenne eine Person, die zum Beispiel darauf steht, wenn man sie gleichzeitig mit den Fingern penetriert. Ich hingegen fände das nicht gut, weil mir Penetration nichts gibt. Man sollte außerdem experimentierfreudig sein. Beim Cunnilingus warmes Wasser in den Mund nehmen? Verschiedene Gleitgels ausprobieren? Kein Problem. Sex soll schließlich Spaß machen.”

– Rhiannon, 29

“Finde einen leicht zu wiederholenden Move, der sich gut anfühlt”

“Bei der Vulva gibt es viel zu entdecken. Aber verbring da unten nicht zu viel Zeit, wenn du gar nicht genau weißt, was sich für die andere Person gut anfühlt. Frage, rede, erforsche. Wenn du eine gute Stelle gefunden hast, dann bleibe da so lange, bis dir gesagt wird, etwas anderes zu machen. Finde einen leicht zu wiederholenden Move, der sich gut anfühlt. Glaub nicht, dass es total aufregend ist, wenn du einfach nur mit der Zunge an der Vulva leckst. Oft ist da mehr Arbeit angesagt. Was ebenfalls wichtig ist: Lecke niemanden, wenn du eigentlich keine Lust darauf hast oder du dich irgendwie gezwungen fühlst. Und mach dich niemals über die Form oder Größe einer Vulva lustig.”

– Angela, 28

“Für Cunnilingus gibt es kein Patentrezept”

“Jeder Körper ist anders. Manche mögen es einfühlsam, andere wiederum etwas gröber. Jeder findet andere Stellen erregend. Für Cunnilingus gibt es kein Patentrezept. Du musst lernbereit sein und den Körper der anderen Person entdecken. Frag nach, ob es sich gut anfühlt, was du da gerade machst. Probiere verschiedene Dinge aus, bis du etwas findest, das sich gut anfühlt. Achte auf die Körpersprache und die Reaktion. Und wenn du nicht sicher bist – frag nach.

Ich persönlich finde es gut, wenn man langsam anfängt und sich immer weiter steigert. Die meisten Menschen sind nicht sofort befriedigt, da muss man sich schon anstrengen. Wenn du selbst eine Vagina hast, dann stell dir einfach vor, wie du es gerne hättest, und nimm das als Grundlage.”

– Rach, 26

“Frag mich, was ich will, und lass dir Zeit, ohne Erwartungsdruck”

“Eigentlich ist Cunnilingus ziemlich einfach. Frag mich, was ich will, und lass dir Zeit, ohne Erwartungsdruck. Was du nicht tun solltest: Einfach die Zunge reinstecken und so tun, als wüsstest du, wo sich die Klitoris befindet. Außerdem solltest du nie annehmen, dass die Frau nach zwei Minuten kommt, nur weil das in Pornos so ist. Ich finde bestimmte Pornos super, aber die Mainstream-Filme haben unserem Sexleben nur Stress gebracht.”

– Jo, 24

