VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

Please send your events to ARIELLE.RICHARDS@PEDESTRIANGROUP.COM.AU, at least a week in advance ✰
ESPECIALLY if you’re in SA/WA/NT/ACT/TAS.
✰ FRIDAY, MARCH 24 ✰
MELBOURNE
FED LIVE W/ MASKED WOLF, BIG TWISTY, AGUNG MANGO, POOKIE @ FED SQUARE [FREE]
LIL STANK ASS WITCHES @ MISCELLANIA
DREAMCASTMOE LIVE W/ 30/70 & ECLAIR FIFI @ HOWLER
BROKEN CHEMISTRY @ 167 FRANKLIN
THE LOICC PRES. ENZYME @ TBA NORTH MELBOURNE
LOOK AROUND YOU @ 24 MOONS
SYDNEY
KNC NO. 9 @ TOKYO SING SONG
ANGELS ONLY PRES. HOSTAGE TO PLEASURE @ PLEASURES PLAYHOUSE
EALING @ SHADES
PERTH
KATCI PRES. MOKTAR, FRIEND OF A FRIEND @ PORT BEACH BREWERY
TERMINAL PRES. MURDER HE WROTE & AYY DEN @ THE RECHABITE
✰ SATURDAY, MARCH 25 ✰
MELBOURNE
OPEN AIR @ THE YARDS
RESONANCE PRES. CLIMAX @ THE PINNACLE
HOUSEWIFE’S CHOICE SOUND PRES. SERAPHIM @ THE TOFF
SYDNEY
CLUB CHROME WHOR3S 4EVA FUNDRAISER @ THE RED RATTLER
SWITCH @ PLEASURES PLAYHOUSE
ALIEN WERKSHOP PRES. REPTANT, KITI @ THE LANSDOWNE
VELODROME PRES. ECLAIR FIFI @ TBA
ADELAIDE
VISITORS X NIGHTIME DRAMA PRES. SA PA @ THE BLANK SPACE
JENGI @ FAT CONTROLLER
BRISBANE
ETERNAL LOVE & VERTIGO PRES. CAUSTICS @ ECHO AND BOUNCE
PERTH
VOLEN SENTIR @ THE ROSEMOUNT
CANBERRA
DIGI CULTURE AND MUSIC FESTIVAL
✰ SUNDAY, MARCH 26 ✰
MELBOURNE
PLATFORM EXHIBITIONS PRES. IWD ART EXHIBITION 4 @ ABBOTSFORD CONVENT
NIKE AIR MAX DAY @ WHITEHART BAR
DAZED ✦ HDT008 (WISERS’ BIRTHDAY RAVE) @ THE TOFF
OMNIVERSAL HUM @ EASTMINT
CONFIDE @ MISCELLANIA
NEUROCRANK @ THE GASO
SYDNEY
CLUB > @ PORTUGAL MADEIRA CLUB
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