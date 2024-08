VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

Please send your events to ARIELLE.RICHARDS@PEDESTRIANGROUP.COM.AU, at least a week in advance ✰

ESPECIALLY if you’re in SA/WA/NT/ACT/TAS.

EASTER LONG WEEKEND

Not gonna lie… it’s looking pretty grim.

MELBOURNE

✰ THURSDAY, APRIL 6 ✰

PLEASE RSVP @ SECTION 8

✰ FRIDAY, APRIL 7 ✰

FRANCESCO DEL GARDA @ THE NIGHT CAT

✰ SATURDAY, APRIL 8 ✰

PROJECT SWAG @ RUBIX WAREHOUSE

✰ SUNDAY, APRIL 9 ✰

TURBO 322 > EASTER SUNDAY @ THE DOVE CLUB

ISOLATION PRES. OLLIE LISHMAN @ NEW GUERNICA

SYDNEY

✰ THURSDAY, APRIL 6 ✰

MULALO LIVE AT WAYWARDS

https://www.instagram.com/p/Cp_K64Tyxxf/

DONATO DOZZY STRANGE SIGNALS 10TH ANNIVERSARY @ LIBERTY HALL

✰ FRIDAY, APRIL 7 ✰

OUTSIDER FESTIVAL [7-9 APRIL]

✰ SATURDAY, APRIL 8 ✰

GALLERY CLUB EXPO @ THE ABERCROMBIE

✰ SUNDAY, APRIL 9 ✰

CHANNEL EASTER LONG WEEKEND @ THE ABERCROMBIE

CLUB MINCE PRES. A GUY CALLED GERALD @ KINSELAS

BRISBANE

✰ FRIDAY, APRIL 7 ✰

EJECT PRES. UTE REC @ TBA

https://www.facebook.com/photo/?fbid=223394923584656&set=gm.747933740048659

✰ SATURDAY, APRIL 8 ✰

ROSIE LAUNCH PARTY @ BLACK BEAR

https://www.facebook.com/photo/?fbid=182096381242941&set=gm.1148123945875415

✰ SUNDAY, APRIL 9 ✰

GUY J BRISBANE SHOW @ LA LA LAND

NIGHTMARE SINGLE LAUNCH @ BAD LUCK

https://www.facebook.com/photo/?fbid=536787905250851&set=gm.208852018459614

PERTH

✰ THURSDAY, APRIL 6 ✰

ZERØ x HÆVEN @ THE BIRD

EASTER IN PARADISE @ SI PARADISO [ALL WEEKEND]

✰ SATURDAY, APRIL 8 ✰

S.A.S.H PERTH 13TH BIRTHDAY @ THE COURT

✰ SUNDAY, APRIL 9 ✰

NETWERXX X HIDDEN RHYTHMS @ MOJO’S

https://www.facebook.com/photo/?fbid=240523715006160&set=gm.897629681543754

ADELAIDE

✰ THURSDAY, APRIL 6 ✰

ENDLESS GROOVES – MARCEL VOGEL @ ANCIENT WORLD

✰ FRIDAY, APRIL 7 ✰

ANTHEA @ NEVERMIND ALLEY

GOOD FRIDAY GARDEN PARTY W BASEMENT JAXX @ MORPHETTVILLE RACECOURSE

✰ SATURDAY, APRIL 8 ✰

MAGIC EYE @ ANCIENT WORLD

https://www.facebook.com/photo/?fbid=591912069629613&set=gm.548348520763910

NO REQUESTS, NO REGRETS @ ROCKET BAR

https://www.facebook.com/photo/?fbid=584786227016418&set=gm.874107950353828

✰ SUNDAY, APRIL 9 ✰

DROP OUT BOOGIE @ ROCKET BAR

https://www.facebook.com/photo/?fbid=584901197004921&set=gm.234394642416445

PAX @ FAT CONTROLLER

Follow Arielle on Instagram and Twitter.

Read more from VICE Australia and subscribe to our weekly newsletter, This Week Online.