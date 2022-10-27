VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

HAPPY HALLOWEEN WEEKEND!!!!! PUBLIC HOLIDAY ON TUESDAY FOR MELBOURNE! LET’S GOOOOOOOOOOOOOO
IF YOU WANT US TO ADD SOMETHING, EMAIL ME: ARIELLE.RICHARDS@PEDESTRIANGROUP.COM.AU
✰ THURSDAY, OCTOBER 27 ✰
Melbourne ✰✰✰
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LUCY’S CANTINA POP UP @ THEODORE’S
✰ FRIDAY, OCTOBER 28 ✰
Melbourne ✰✰✰
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NEXT WAVE ALL SCHOOL @ TRADES HALL
PICKED LAST SOUNDS @ MISCELLANIA
SHY ONE (LONDON) @ NEW GUERNICA
NONNA’S KITCHEN HALLOWEEN PARTY @ PENNY’S BANDROOM
Sydney ✰✰✰
SEXPO SYDNEY @ INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE
BOOGIE DANCE CAFE @ CLUB 77
✰ SATURDAY, OCTOBER 29 ✰
Melbourne ✰✰✰
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STAY SOFT SPRING MARKET @ COLLINGWOOD YARDS
DIWALI @ DOCKLANDS
SATURDAY CASUAL CLASSES @ BOTTOMS UP DANCE
¡ESCÁNDALO! DIA DE LAS PUTAS @ LOOP
FLUXX @ MISCELLANIA
WHITE FRIGHT HALLOWEEN RAVE @ WEST SIDE LOCATION
Sydney ✰✰✰
FIND YOUR FREESTYLE WORKSHOP WITH BASJIA @ SKY SIRENS
JAZZ PUNK RAVE @ SECRET LOCATION
VENUS + JOHNNY LIEU + FRIED PORK CHOP + ISA + JEBBI @ CLUB 77
MOODYMANN + OMAR S @ LIBERTY HALL CARPARK
BRIGHTER DAYS WAREHOUSE PARTY @ SECRET LOCATION
✰ SUNDAY, OCTOBER 30 ✰
Melbourne ✰✰✰
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TRASHIE CLOTHES SWAP @ NICHOLAS BUILDING, CBD
1 PM !! BUY TICKETS !! SWAP CLOTHES !!
Sydney ✰✰✰
ITALIAN FESTA @ NORTON STREET
10AM – 5PM!!!!
CLOSING SOUNDS: HACO & LISA LERKENFELDT @ LIVEWORKS FESTIVAL OF EXPERIMENTAL ART, CARRIAGEWORKS
SALON DEL AMOR @ THE NORFOLK
LANDING VOL. 2 @ PETERSHAM
✰ MONDAY, OCTOBER 31 ✰
Melbourne ✰✰✰
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JULAI’S HELLA QUEEN @ SECTION 8
HALLOWEEN HELL RAVE @ THE DOVE CLUB
OJIKAE & AYBNER @ COLOUR
MNDSGN & THE RARE PLEASURES @ THE NIGHT CAT
GUTLESS / HALLOWEEN SPOOKTACULAR @ OLD BAR
Sydney ✰✰✰
HALLOWEEN CLOSING PARTY DOUBLE BILL @ PLEASURES PLAYHOUSE
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