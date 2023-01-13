VICE AUSTRALIA GUIDE TO THE WEEKEND

We’re back, baby.
Please send your events to ARIELLE.RICHARDS@PEDESTRIANGROUP.COM.AU, at least a week in advance. Happy new year ✰
✰ FRIDAY, JAN 13 ✰
Melbourne
PROPAINE @ THE LABOUR IN VAIN
STEEL CITY DANCE DISCS @ THE GASO
ANIMALS DANCING @ THE NIGHT CAT
ORBED FUNDRAISER @ MISCELLANIA
Sydney
PASS THE MIC @ THE RED RATTLER
VIBE POSITIVE RNB PARTY @ PLEASURES PLAYHOUSE
SPIN CLUB @ THE ABERCROMBIE
BOOGIE DANCE CAFE @ CLUB 77
BYPASS & FRIENDS @ ACE HOTEL
Brisbane
ANURAAG @ THE REFUGE
✰ SATURDAY, JAN 14 ✰
Melbourne
CRATE MATES @ ROOFTOP
WAX-O PARADISO 10TH BDAY @ ABBOTSFORD CONVENT
MELT 4TH BDAY @ THE GASO
BUTTER SESSIONS PRES. D TIFFANY AND SANSIBAR @ 24 MOONS
Sydney
CONSPIRACY @ THE ABERCROMBIE
SAFARI PARK @ TBA
MÉNAGE @ CLUB 77
Perth
ONO RECORDS & CO-OP PRES: PROJECT 95, JAZZ & FRIENDS @ PORT BEACH GARDEN BAR
DANCING IN SPACE PRES. PALMS TRAX & SADAR BAHAR @ THE RECHABITE
✰ SUNDAY, JAN 15 ✰
Melbourne
THE OPERATIVES @ FOURA PRE. SAMMY VIRJI @ HOWLER
EN MASSE @ THE GASO
RENDITION @ MISCELLANIA
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