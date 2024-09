Los pros y los contras de abortar a base de hierbas

Cuando Claire* descubrió que estaba embarazada, ya sabía que no deseaba abortar con medicamentos, igual que sabía que no iba a dejar que aquel grupo de células que llevaba dentro llegara a desarrollarse. Claire, una joven multidisciplinar (entre otras cosas es permacultora titulada, escritora y artista) de 27 años de edad que vive en Nueva York, es abstemia y ni siquiera utiliza productos cosméticos que no sean orgánicos, así que la idea de cargar su cuerpo con productos farmacéuticos para abortar la indujo a buscar una opción diferente. Llamó a Lauren*, una doula amiga suya que vive en Los Angeles y que, como suele pasar con todos los amigos que uno tiene en Los Angeles, tenía una alternativa: las hierbas.

Sabía que realizaría algún tipo de ritual y que estaría muy presente durante mi aborto. No tenía ni idea de cómo iba a ser», me dijo Claire por teléfono. «No quería emplear sustancias químicas porque jamás uso productos químicos, ni los consumo por vía oral ni los aplico sobre mi piel, de modo que contacté con una amiga mía que es sanadora en LA y ella me envió una receta para preparar un té emenagogo».

Jamás había oído esa palabra antes y al parecer tiene más de eufemismo que de descripción. «Las hierbas emenagogas llevan siglos utilizándose», me explicó Lauren en un email. «Sentí intuitivamente la energía de las hierbas y determiné las cantidades en base a la intención de la madre. Teniendo en cuenta la reacción de la sociedad ante las hierbas y las brujas, no lo denominamos necesariamente aborto —vete a saber si no acabarán prohibiendo algunas hierbas, con los tiempos que corren—, pero los emenagogos son hierbas capaces de inducir la menstruación cuando esta se retrasa. Algunas [usuarias] se han hecho un test de embarazo que ha dado positivo y otras simplemente sospechan que están embarazadas, pero sea como fuere, las hierbas tienen muchas probabilidades de provocarles el período».

En otras palabras, los emenagogos son hierbas abortivas y son mucho más eficaces si se usan antes de que el embarazo llegue a las seis semanas. Es posible que tengas algunas de ellas en tu cocina ahora mismo: el perejil, el abrótano, el poleo, las semillas de flor de zanahoria y la cimicifuga negra poseen propiedades abortivas y durante siglos, antes de que la sanidad fuera institucionalizada, las mujeres gestionaban su salud reproductiva usando plantas como estas. Actualmente, sin embargo, el conocimiento de estas plantas casi se ha perdido por completo, salvo por los pocos herboristas que han hecho el esfuerzo de investigar sobre ellas.

Por supuesto, también hay un exceso de información errónea sobre ellas en internet. Si buscas «aborto herbal» en Tumblr encontrarás montones de posts explicando cómo practicarlo. Un reciente artículo sobre el auge de los abortos herbales en Mic hacía especial hincapié en los peligros de seguir estos consejos online, y los proveedores de servicios de aborto están de acuerdo en que el incremento de mujeres que practican métodos abortivos en sus propias casas es indicativo del lugar tan deprimente en que nos hallamos en materia de salud reproductiva femenina. En una rueda de prensa ofrecida por la Federación Nacional Norteamericana del Aborto acerca del estado de la salud femenina en Texas, Tenesha Duncan, administradora del Southwestern Women’s Surgery Center (Centro de cirugía de la mujer de la zona suroeste), afirmó: «Es posible que algunas mujeres intenten interrumpir su embarazo por su cuenta porque les resulta tremendamente difícil acceder a un aborto seguro en Texas. La primera semana después de que cambiara la legislación empezamos a ver un incremento de pacientes que habían intentado algo para interrumpir su embarazo antes de venir a la clínica. Aquella semana, un médico encontró perejil en la vagina de una paciente».

Por desgracia, las historias sobre abortos autoinducidos casi siempre son también historias sobre desesperación en medio de un clima político en que los derechos reproductivos de las mujeres no están en absoluto garantizados, pero para algunas mujeres como Claire, el aborto casero es similar a dar a luz en el hogar, es decir, una opción.

«Quiero estar presente cuando dé a luz y también quería estar presente en mi aborto», dijo Claire, aunque finalmente no optó por las hierbas debido a las posibles complicaciones. «Lo que sucedió en realidad es que no pude encontrar una bruja o una doula expertas en abortos mediante hierbas que me pudieran orientar y acompañar durante el proceso», me explicó. «Si hubiera sido un poco más aventurera quizá lo habría hecho sola, pero sinceramente, tengo la gran fortuna de contar con atención sanitaria pagada por mi empresa. Además, vivo en una ciudad donde puedo ir fácilmente a un centro de planificación familiar y abortar con éxito sin que mi médico me ponga en entredicho». A instancias de otra amiga herborista que le recordó que todo puede convertirse en un ritual sagrado, eso es lo que hizo Claire. «Acabé bendiciendo el misoprostol en un ritual y enviando amor a todos los que participaron en el aborto», me dijo.

Ingerir algo desconocido, sobre todo unas potentes hierbas capaces de inducir contracciones y sangrado, puede resultar peligroso si no sabes lo que estás haciendo. Ahí es donde encaja alguien como Andi Grace, una herborista de la comunidad que enseña los olvidados usos de las hierbas medicinales (y que se refiere a sí misma como «ellas»). Después de que ellas sufrieran una reacción negativa las píldoras anticonceptivas, ellas empezaron a estudiar la forma en que las hierbas podrían ayudarles a manejar su ciclo reproductivo; además, ellas también deseaban encontrar una forma de tratar su insomnio sin tomar sedantes fuertes. Ahora, ellas están centradas en ayudar a otras personas a usar las plantas para hacer lo mismo. Además de ofrecer consultas en persona y talleres reproductivos, Grace creó un breve documento sobre los abortos herbales y un póster con instrucciones más específicas para inducir el aborto en casa mediante el uso de hierbas. «Cuando empezamos a usar hierbas para tratar nuestro insomnio, nos dimos cuenta de que podíamos emplear las hierbas para tratar nuestro cuerpo. Cuanto más las usábamos y cuanto más creábamos nuestras propias medicinas, más crecía nuestra relación con las plantas, y esa relación nos cambió la vida», indicó Grace.

«Las hierbas son efectivas, pero no lo son al cien por cien», me explicaron ellas. «Son más efectivas si sabes cómo usarlas y pueden resultar peligrosas si no sabes cómo usarlas. Si ingieres una dosis importante puedes acabar enferma».

«Para mí, lo más importante de esta labor es ofrecer información a la gente», continuaron ellas. «La gente va a seguir abortando mediante el uso de hierbas, llevan miles de años haciéndolo y existen muchas razones para que siga siendo así. Es importante que la gente tenga la información necesaria para hacerlo bien y de forma segura. A veces puede resultar muy difícil encontrar información clara».

La medicina moderna se ha dedicado a acabar con las herboristas y las parteras tachándolas de brujas, como si se tratara de algo malo

Según Grace, estar totalmente informada es una de las mejores cosas que puedes hacer si estás pensando en provocarte un aborto herbal, lo cual a menudo puede ser todo un reto en sí mismo. «Lo ideal sería que contaras con una herborista —o al menos con alguien que te ayude en el proceso, como una doula— y con un médico que pueda hacerte una ecografía para asegurarte de que no tienes ninguna complicación, como un embarazo ectópico. Pero lamentablemente, la mayoría de veces los médicos te desaconsejan firmemente que practiques un aborto mediante hierbas. Puede resultar realmente difícil reunir un equipo de personal sanitario para alguien que elige esa opción». Ellas también añadieron que las personas con contraindicaciones como problemas cardíacos o renales deberían tener todavía más precaución o abandonar por completo su decisión de abortar mediante hierbas.

Aunque sin duda tiene conocimientos, Grace no es una profesional de la medicina. La mayoría de médicos, como indicó Grace, rechazan rápidamente la idea del aborto herbal como opción segura. Cuando me puse en contacto con el Congreso Norteamericano de Tocólogos y Ginecólogos, una representante de la organización me dijo que «el CNTG no considera el aborto herbal como una forma adecuada de interrumpir el embarazo, un médico jamás lo recomendaría». A continuación me ofreció algunas horribles estadísticas sobre las mujeres que se someten a abortos ilegales poco seguros, que desembocan en 50.000 muertes al año.

Como actual ginecóloga holística y anterior herborista, la Dra. Eden Fromberg se halla en una posición única para hablar desde ambos lados de la cuestión (comenzó nuestra conversación diciendo «no conozco a nadie que te pueda decir las cosas que yo te voy a decir»). Antes de ser la «Dra.» Fromberg, estudió herbología aplicada a la salud femenina mientras iba al colegio en Santa Cruz, California. «En aquella época era difícil encontrar información específica, a finales de la década de 1970 y principios de los ochenta», me contó por teléfono, «pero las librerías de segunda mano de Santa Cruz eran uno de los mejores lugares donde obtener material. La gente se deshacía de libros que eran realmente poco claros y controvertidos. Un día por fin encontré un libro sobre abortos herbales que ofrecía cantidades y explicaba cómo combinar las hierbas»

Aquella información resultó muy útil durante unas vacaciones escolares, cuando perdió la cuenta de su calendario menstrual y pensó que podría estar embarazada. Sus sospechas se vieron reforzadas por una amiga suya, que la paró poco después de que ella se empezaba a oler que estaba embarazada y le contó un sueño que había tenido en el que Fromberg daba a luz, y también por la madre de su primer marido, que era vidente y que la llamó para preguntarle si estaba embarazada. La Dra. Fromberg bebió aloe e infusión de poleo en un intento por inducir la menstruación.

«Todo lo que sé es que tenía un retraso y justo después tuve la regla, de modo que puede que aquello fuera un aborto herbal en toda regla», afirmó Fromberg.

Actualmente, como tocóloga y ginecóloga titulada, Fromberg realiza abortos tanto quirúrgicos como médicos, pero no herbales. No está en contra de ese método alternativo, pero no es algo que haría como médico titulada. «No obtendría ningún apoyo por parte de mis colegas», afirmó, refiriéndose a esta práctica. «Realmente no hay base para los abortos mediante hierbas en la atención sanitaria actual. Eso no quiere decir que no pudiera haberla y que la gente no pudiera estudiar más las hierbas y recuperar esos conocimientos, pero la medicina moderna se ha dedicado a acabar con las herboristas y las parteras tachándolas de brujas —como si eso fuera algo malo— y a quemarlas literalmente en la hoguera. El equivalente moderno de eso sería que te denunciaran o que sometieran tu titulación a examen, que es exactamente lo que me sucedería a mí si decidiera incorporar los abortos herbales a mi trabajo».

«Dicho esto, creo que es maravilloso que las mujeres y las herboristas que poseen este conocimiento estén explorando este campo», continuó. «Por desgracia no hay lugar para los abortos herbales en la medicina, pero es obvio que existe cierta necesidad de esta información, y sería genial que pudiéramos crear unas directrices y unos estándares seguros para practicarlos».

*Los nombres han sido cambiados