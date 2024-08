A los narcisistas y los psicópatas les encanta ser amigos de sus exes

Para cualquier persona que alguna vez se haya preguntado qué tipo de psicópata sigue siendo amigo de su ex, un nuevo estudio ha tratado de descubrir por qué las personas con «rasgos oscuros de personalidad» (como el narcisismo, la dualidad e incluso la psicopatía) mantienen una relación después de que ha terminado. Para muchas personas, ser amigas de un ex es impensable. Incluso Psychology Today ha instado al público a no hacerse amigo de sus viejos amores porque: «son menos solidarios emocionalmente, menos gentiles, menos confiables y les interesa menos la felicidad de la otra persona».

En «Staying friends with an ex: Sex and dark personality traits predict motivations for post-relationship friendship», los investigadores de la Universidad de Oakland, Justin Mogilski y Lisa Welling, le pidieron a 860 sujetos que enumeraran sus motivaciones para seguir involucrados con sus exes. De acuerdo con el Daily Mail, los investigadores también estudiaron a los participantes para determinar quiénes tenían rasgos oscuros de personalidad. «Estudios previos han demostrado que las personas que obtienen puntajes altos para estos rasgos tienen más probabilidades de elegir amigos por razones estratégicas y prefieren las relaciones a corto plazo», informó el Daily Mail. Los investigadores querían saber si esto también era cierto en el caso de los ex amantes.

Para determinar esto, a los sujetos se les asignó la tarea de clasificar por importancia sus razones para mantener una relación con sus exes. Las clasificaciones más importantes fueron otorgadas por quienes consideraron que sus relaciones anteriores eran «íntegras, dignas de confianza y de valor sentimental». Pero los investigadores también descubrieron que los sujetos que tenían «rasgos de personalidad oscura» eran más proclives a mantener relaciones con sus exes por «razones prácticas y sexuales».

En una entrevista con Broadly, el experto en narcisismo, el Dr. Tony Ferrettiti, explicó por qué las personas con personalidades oscuras, particularmente las narcisistas, querrían abrazar el frío cadáver de su extinta relación. «Los narcisistas odian fallar o perder, así que harán lo que puedan para mantener una conexión si no fueron ellos quienes tomaron la decisión de terminar», dijo el Dr. Ferretti. «Pueden experimentar heridas narcisistas cuando son rechazados por una pareja y tienen dificultades para dejarla ir o para sanar».

Las relaciones románticas son importantes para la salud psicológica, explicó el Dr. Ferretti, además de que los vínculos íntimos traen muchos beneficios: «Las personas que tienen relaciones sanas y cercanas suelen ser más físicamente activas, más socialmente conectadas, viven más tiempo y son físicamente más saludables», dijo, agregando que las personas que están en pareja son incluso menos propensas a fumar y tienden a tener una mejor salud en general. «Las personas que están en relaciones profundas, cercanas, saludables e íntimas tienden a ser más felices», dijo el Dr. Ferretti. Con una lista tan amplia de beneficios, no es de extrañar que alguien desee mantener a una antigua pareja cerca o que quiera reclamar lo que compartieron alguna vez.

Pero para los narcisistas, hay otros beneficios en las relaciones, explicó el Dr. Ferretti, y otras motivaciones para aferrarse a las que ya han terminado. Por ejemplo, un narcisista puede sentir que su estado social o su posición es mejor debido a su pareja. Es por eso que algunos egomaníacos adquieren «esposas trofeo», dijo el Dr. Ferretti, y agregó que, en la mente de los narcisistas, una esposa trofeo es una mejora en su autoestima y confianza. «Los narcisistas tienen un orgullo enorme y no pueden aceptar que otros estén con sus exes».

El Dr. Ferretti está de acuerdo con los hallazgos del estudio de Mogilski y Welling, afirmando que los tipos oscuros de personalidad están más interesados en cómo las relaciones pueden serles de utilidad y que esas personas «pueden mantenerse en contacto con [sus exes para] tener acceso a recursos valiosos. También tienen información privilegiada sobre las vulnerabilidades y debilidades de sus exes que pueden explotar y manipular, lo que les da una sensación de poder y control», dijo.

