Construí un imperio con dildos y esto fue lo que aprendí

La primera vez que compré un juguete sexual fue una compra impulsiva. Tenía 18 años y estaba en Village, Manhattan. Entré en una de esas pequeñas tiendas de juguetes sexuales y pensé: voy a comprar un par de esposas, como lo hacen en las películas. Pensé que era algo que las parejas heterosexuales hacían. Estaba siguiendo una especie de guión que la sociedad había establecido para mí; no sentí que tuviera plena autoridad sobre mi cuerpo y sexualidad hasta que tenía casi 20 años.



¡Realmente jamás usé las esposas! Ni una sola vez. Pero luego compré mi primer vibrador a la edad de 21 años, y ese fue todo para mí. Compré un Magic Wand y fue increíblemente fabuloso. Probé otros vibradores más suaves y los temidos juguetes sexuales de gelatina que emiten toxinas y gases, y no eran para mí. Pero cuando compré el Magic Wand, pensé: “Wow, soy la reina del poder”.

Mis padres eran muy progresistas y había una copia de The Joy of Sex en el librero, pero nunca la abrí. Al crecer, no me sentía cómoda explorando ese reino en absoluto. Incluso en mi muy liberal escuela pública, nunca hablamos sobre la masturbación en absoluto. Todo lo que aprendimos fue sobre anatomía reproductiva y los principios básicos del sexo. Creo que la educación sexual en las escuelas públicas en general es muy deficiente. Cuando los niños buscan sexo en línea e inevitablemente encuentran pornografía, lo cual no creo que sea algo perverso o intrínsecamente malo, es necesario brindarles un contexto para que puedan entender. Me interesan preguntas como “¿cómo podemos hacer literatura sobre pornografía para los jóvenes y que así cuando se encuentren con el porno entiendan que es una actuación?”. Estos son problemas reales que internet debe abordar, porque el internet está evolucionando más rápido que nuestra conversación sobre educación sexual.

Empecé a trabajar en una tienda de juguetes sexuales llamada Babeland, la cual realmente priorizaba el aspecto educativo de los juguetes sexuales. Adquirí mucha experiencia trabajando en el piso con los juguetes sexuales, haciendo que los clientes entraran y hablaran conmigo. Babeland hizo un muy buen trabajo al entrenarme en anatomía, placer y género, y sentó las bases para que yo hiciera mi propia investigación. Después de un tiempo trabajando ahí, comencé a escribir sobre los mitos a los que me había enfrentado al interactuar con los clientes. Entonces, por ejemplo, escribí sobre el lubricante, [como] por qué es necesario usar lubricante si va a usar un consolador de silicón, de lo contrario habrá demasiada fricción.

En 2014, mi padre murió inesperadamente. Me dejó una pequeña herencia para que construyera mi propio imperio de dildos. Inicié un negocio llamado Spectrum Boutique, que es una tienda de juguetes sexualmente positivos con sede en Detroit. Creo que es importante hablar de dinero en esta industria. Muchas personas en el negocio del sexo encuentran imposible obtener una línea de crédito del banco, porque lo consideran como demasiado riesgoso. ¡Y, por desgracias, no hay muchos capitalistas osados que sean sexualmente positivos!

Comenzar mi propio negocio fue catártico. En mi hora más oscura, después de perder a mi padre, que era mi mejor amigo, sentí que había encontrado mi luz. Es difícil para mí imaginar a mi padre verme en mi trabajo actual, pero cuando estaba vivo aceptaba lo que yo hacía, así que creo que lo entendería.

No hay nada que disfrute más ahora que ayudar a las personas a seleccionar sus propios juguetes sexuales. Muy a menudo, las mujeres me preguntan: “¿Por qué no puedo tener un orgasmo a partir del sexo con penetración? ¿Qué está mal conmigo?”. Es muy triste que las mujeres se culpen tanto a sí mismas. Para mí, es obvio que la intimidad y el sexo que vemos representados comúnmente en el porno, la televisión y el cine están detrás de todo esto. Por otro lado, para los hombres, hay un gran estigma entorno a los juguetes sexuales como las mangas de masturbación. Es como si los hombres de verdad tuvieran una vagina de verdad. Mientras que para las personas que tienen vulva y usan juguetes sexuales, es un gran fetiche: Ella va a pasar un buen momento a solas con su consolador.

Hay una gran falta de inclusividad cuando se trata de juguetes sexuales. Esto es molesto si eres propietaria de una tienda de juguetes y quieres tener juguetes inclusivos, y no puedes, porque los fabricantes sólo los producen en un color blanco pálido. Muchos juguetes sexuales que se parecen a los genitales reales sólo se fabrican con tono de piel blanco. Eso envía un mensaje a la gente que dice que esos juguetes no son para ellos, que no fueron creados para ellos, y que no son el cliente que tienen en mente los fabricantes. Es alienante para las personas que desean comprar sus primeros juguetes, aunque las cosas están mejorando gradualmente.

Hay muchos mitos y estigmas en torno al uso de juguetes sexuales. A veces incluso pienso, Dios, soy una persona tan difícil de complacer, ¿por qué siempre necesito usar vibradores? ¿Qué está mal conmigo? Pero luego hago a un lado esa parte de mi cerebro y pienso, soy una persona, necesito tener orgasmos. Hubo un tiempo en que no tenía orgasmos, entonces ¿qué me incómoda tanto? Pero a veces el estigma me gana.

Creo que si fuéramos capaces de ser francos y vulnerables con nosotros mismos y con los demás, aprenderíamos mucho. No hay ‘debería’ cuando se trata de explorar tu propio placer. Acércate a tu cuerpo con amor y abandona la expectativa de que siempre debes tener un orgasmo cuando te masturbas. ¡Escucha un podcast positivo sexualmente, dale de beber y comer a tu cuerpo, y usa mucho lubricante! Es alucinante pensar que has tenido ese cuerpo desde el día en que naciste, y que aún puedes explorarlo.