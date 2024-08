Buenas noticias: existe una versión real y funcional de BMO

Artículo publicado por VICE Colombia.

Hace dos semanas fuimos testigos de lo que muchos creen es uno de los momentos más trágicos de la televisión moderna: la emisión del último capítulo de Hora de Aventura. Mientras la mayoría de fans intentan sobrellevar la pena viendo repeticiones de los mejores momentos de la serie, existe algo todavía mejor que restaura nuestra esperanza en la humanidad.

Videos by VICE

Se trata de una versión real, funcional e interactiva de BMO. La ocurrente consola multifuncional que acompañaba a Jake y a Finn en sus aventuras ahora está buscando a alguien que quiera jugar videojuegos en el mundo real. El prototipo, creación del constructor de utilería Bob Herzberg, puede mantener conversaciones gracias al Google voice API y ejecutar videojuegos mediante un emulador de Atari 800.

Este Beemo es tan real que incluso el creador de Hora de Aventura, Pendleton Ward, logró obtener uno para su cumpleaños. Pese a que el prototipo no está a la venta, y existe en cantidades limitadas, el sitio web Build Your Own BMO tiene instrucciones detalladas de parte del propio Herzberg para que cualquiera, con las habilidades y la utilería necesarias, pueda construir a su amigo parlanchín.

Mientras esperamos por un milagro que lleve a este BMO a una comercialización en masa, nos podemos conformar con ver videos de su genialidad. Aquí está BMO cantándole el feliz cumpleaños a Pendleton Ward.