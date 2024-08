Probamos varias bebidas que se supone ayudan a pasar un test de drogas

Cuando se trata de encontrar el equilibrio entre la vida profesional y el consumo ocasional de marihuana, los estadounidenses han de caminar por una línea muy fina. Pese a ser legal para uso recreativo en nueve estados y con fines medicinales en otros 29, el hecho de que exista una prohibición federal sobre el consumo de marihuana otorga a los empresarios del país derecho a negarse a contratar o despedir a personas que den positivo en un test de detección de THC.



Pese a que el senador republicano Jeff Sessions opina lo contrario, innumerables estudios han demostrado que la marihuana es considerablemente menos peligrosa que el resto de drogas incluidas en la Clasificación I, como la heroína y la cocaína, y mucho menos perjudicial que las sustancias legales como el tabaco o el alcohol. Por si esto no fuera poco, en lo que respecta a las pruebas de detección, la marihuana es la sustancia que más tarda en ser eliminada del organismo.

Videos by VICE

Según una encuesta publicada por la Sociedad para la Administración de Recursos Humanos estadounidense, cerca del 57 por ciento de las empresas estadounidenses someten a sus empleados a test de detección de drogas. En 1996, la proporción era del 81 por ciento, posiblemente debido a que las empresas tenían verdaderas dificultades para encontrar candidatos que dieran negativo.

Por suerte para ellos y para todos aquellos a los que nos gusta disfrutar de un porro de vez en cuando o que consumimos marihuana para tratar enfermedades crónicas para las que no existe otra terapia, existe un sector de mercado dedicado exclusivamente a ayudarte a dar negativo en el dichoso test de detección de THC. Si te avisan con suficiente antelación, hay varias formas de abordar el asunto: dejar el curro directamente o sustituir tu orina por la de un colega que no se meta nada. Pero si tu jefe suelta la noticia con solo unas horas de antelación, solo tienes una opción viable: la bebida detox.



Hay varios de estos “suplementos desintoxicantes” en el mercado que, a simple vista, no parecen más que bebidas energéticas a base de hierbas. El luenguaje usado en la etiqueta es intencionadamente vago.

“Beber todo el contenido entre 60 y 90 minutos antes de la hora deseada”.

“La micción frecuente es señal de que estás experimentando una limpieza óptima”.



Este tipo de bebidas pueden ser bastante caras ¾unos 50 euros por unidad¾, pero es un pequeño precio a pagar teniendo en cuenta que es tu trabajo lo que está en juego. Todas ellas ofrecen lo mismo: una solución temporal y semiinmediata para ocultar los restos de THC en la orina, siempre y cuando sigas las instrucciones al pie de la letra.

Y ahora, la pregunta que a todos nos surge: ¿realmente funcionan? Una búsqueda en Google revela o bien resultados que son promociones descaradas de las bebidas o comentarios de ocho años de antigüedad de usuarios anónimos con nicknames del tipo Fumeta4Ever en foros de marihuana.

Así que decidimos poner a prueba tres marcas:

– Detoxify Xxtraclean Herbal Cleanse (13,93 $/ 11,33 €)

– Rescue Detox Blueberry Ice Instant Cleansing Energy, Applied Sciences (22,99 $ / 18,71 €)

– Stinger Detox ‘The Buzz’ Deep System Cleanser (18 $ / 14,64 €)

La prueba era muy sencilla: compramos un paquete de 10 test de detección de THC en Amazon por menos de 10 euros y buscamos una persona que fumara maría regularmente y de forma recreativa —una mujer de 28 años a la que llamaremos Jolene— para que probara estas bebidas en el transcurso de una semana sin alterar sus hábitos de consumo de marihuana. Cada dos días probaría una bebida y se haría un test de control antes de empezar para asegurarse de que daba positivo antes de tomarlas. A continuación, seguiría las indicaciones de la etiqueta y comprobaría la efectividad de la bebida.

En la foto de arriba vemos el test que se hizo Jolene antes de tomar la primera bebida. Como veis, da muy positivo. La “C” es de “Control”. La rayita de al lado indica si el test es negativo o positivo. La “T” es de “Test”. Si aparece una rayita en la T, significa que el test es negativo. Si no hay raya, es positivo. Aquí Jolene no sacó ninguna rayita porque llevaba un ciego importante.

Los test que compramos eran bastante estándar. Básicamente consiste en orinar en un vasito, quitar el capuchón del aparato y sumergir la parte rectangular del extremo en la orina durante diez segundos. El resultado aparece en unos cinco segundos. Los test que usamos para este experimento solo detectan el THC.

Para poneros un poco en situación, también diremos que el consumo de marihuana de Jolene está ligeramente por debajo de la media de los porreros. Se fuma un bol casi cada día después del curro y un par o tres de porros al día durante el fin de semana. De vez en cuando se toma algún producto comestible, pero por lo general se limita a fumar. La mayoría de estas bebidas advierten de que los que fuman mucho deben tomar una dosis doble o tomarse una versión más concentrada. Por tanto, si fumas más o menos que Jolene, tus resultados seguramente variarán. En cualquier caso, ninguno de los resultados que mostramos aquí tienen carácter científico ni son en absoluto concluyentes.

PRIMERA PRUEBA: Rescue Detox Blueberry Ice Instant Cleansing Energy

Jolene empezó probando una botella de Rescue Detox de 500 ml. Según Karen, la encantadora señora que nos atendió cuando llamamos al número que aparecía en la etiqueta, Jolene tenía que procurar no comer nada durante las cinco horas previas a la limpieza. Por suerte era domingo y Jolene se acababa de levantar de una siesta de cuatro horas y media después de pasarse la mañana fumando porros y comerse un buen plato de macarrones con queso, como está mandado.

Karen le dijo que se tomara la bebida una hora antes del “momento de la limpieza”, y que luego rellenara la botella con agua dos veces y se la bebiera en un periodo de 30 minutos. Luego supuestamente tendría que orinar tres veces, tras lo cual ya estaría preparada para las próximas tres a cinco horas. ¡Mucho trabajo!

La bebida tenía un color amarillo chillón, rollo radiactivo. Jolene dijo que sabía un poco como a moras sintéticas y que tenía un retrosabor característico. Se lo bebió todo en diez minutos, luego rellenó la botella con agua y se la bebió también. Repitió la operación una vez más hasta que tuvo el estómago a punto de reventar con 1,5 litros de líquido.

Después de evacuar tres veces una orina que, según palabras de Jolene, “parecía tinta de rotulador fluorescente”, se hizo el test. Y funcionó. Jolene dio negativo en el test de THC, pese haberse fumado varios boles hacía tan solo unas horas. Las dos nos quedamos bastante flipadas.

La rayita es muy fina, pero ahí está.

Nota final: notable. Si sigues las instrucciones, puedes hacerle la pirula al test, aunque el color tan llamativo de la orina puede levantar sospechas. Además, es un poco excesivo tener que beber tanta agua para que funcione.

PRUEBA DOS: Detoxify Xxtraclean Herbal Cleanse

Dos días y un positivo en drogas más tarde, volvimos a la carga, esta vez con una botella de 590 ml de Detoxify Xxtraclean. De este habíamos visto opiniones muy diversas en internet, y la pareja de Jolene la probó una vez sin éxito alguno, así que no teníamos las expectativas muy altas.

A diferencia del Rescue Detox, con esta no hacía falta hacer ayuno. El único requisito era intentar dejar de consumir marihuana lo antes posible. Pero Jolene decidió fumarse un bol mientras se tomaba la bebida. No hace falta que diga que desaconsejamos totalmente hacer esto a gente cuyo trabajo dependa de un test de drogas.

La bebida era un sirope rojizo con “sabor tropical”. Jolene se la bebió (“sabe a bebida energética mezclada con sangre falsa”), la rellenó con agua ¾solo una vez¾ y se la bebió 15 minutos después de la primera toma.

Según Ben, el anodino presentador de la serie de YouTube ‘Back2School’ de Detoxify, después de orinar tres o cuatro veces, deberías dar negativo hasta cinco horas después. Jolene siguió las instrucciones, orinó (“¡un pis de un color totalmente normal!”) tres veces e hizo la prueba.

Pese a haber fumado mientras bebía el Detoxify… ¡el test dio negativo! Cero THC detectado. Una vez más, la línea era muy delgada, pero estaba.

Nota final: Notable alto. No hace falta beber tanta agua y el pis no sale con un color sospechoso. Eso sí, la bebida dejó a Jolene con un dolor de estómago que le duró todo el día. Quizá valga la pena, ¿no?



PRUEBA TRES: Stinger Detox ‘The Buzz’ Deep System Cleanser

Esta botella de 235 ml de Stinger fue mucho más fácil de digerir. Jolene dijo que sabía como un espeso refresco con gas y sabor a uva. Después de beberse rápidamente el contenido de la botella, Jo tuvo que rellenarla de agua cuatro veces y bebérsela, lo que sumaba un total de 1.200 ml de líquido. Luego debía hacer pis tres o cuatro veces antes de hacer la prueba.



Según dicen, este producto es cinco veces más potente que otras bebidas de la misma casa, y la prueba final demostró que era cierto: mientras que las otras bebidas dieron negativo por los pelos, esta última hizo que apareciera la primera rayita doble en el aparato. BRA-VO.

Nota final: excelente. No solo fue el negativo más contundente de todos, sino que esta bebida tenía el sabor más agradable y no le produjo molestias en el estómago.



Recordamos que esto no fue un experimento científico, y los resultados pueden variar enormemente en función de multitud de factores. Estas bebidas diluyen la orina de forma que el nivel de THC acaba por ser indetectable y restaura las vitaminas, minerales y el color que suelen perderse durante el proceso de forma que no levante sospechas. Pese a todo, no es una forma infalible para pasar un test de drogas, ¡pero es mejor que nada! Ahora es responsabilidad del consumidor decidir si perder el dinero que valen es mejor opción que la posibilidad de perder el trabajo.

Sigue a Caroline Thompson en Twitter.

Este artículo se publicó originalmente en VICE US.