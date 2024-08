Covers Vs. Originales

Todos los seres humanos tienen melodías favoritas. Desde que el animal que conocemos como Homo Sapiens escuchó el correr del río y el caer de la lluvia, comenzó a guardar en su memoria sonidos de acuerdo a su preferencia. Todos guardan en su cerebro una pequeña lista de temas entrañables que nos acompañan durante gran parte de nuestros breves días en la tierra.

Los que no somos músicos nos conformamos con guardar nuestra lista, alimentarla y escucharla hasta el hartazgo. Los que forman parte de una banda tienen la dicha de interpretar sus canciones favoritas. Vamos, de hacerles una versión: un cover. Me imagino que los miembros de la banda se reúnen a ensayar y durante ese proceso creativo algún estándar aparece. Y es ahí donde alguno sugiere interpretar una de estas canciones que guardaba en su archivo mental.

Las bandas interpretan sus rolas favoritas y algunas de ellas se cuelan en presentaciones en vivo y lados bes. Hay covers que llegan a ser más famosos que las versiones originales o generaciones enteras que no conocen la canción original por cuestiones edad. «Man Who Sold The World» de Bowie en la versión de Nirvana, «Strawberry Letter 23» de los Brothers Johnson, de Bowie y Shuggie Otis respectivamente, son solo un par de ejemplos de versiones más famosas que las originales.

En los párrafos siguientes haré un recuento de grandes versiones a rolas clásicas que recomiendo escuchar a la brevedad porque algunas son mejores que las originales.

J Dilla – «Trucks»

Es conocido que J-Dilla era un gran aficionado a Kraftwerk y al pop de los ochenta. Yancey versionó los clásicos del pop de sintes «Cars» de Gary Numan y «Safety Dance» de Men Without Hats. Obvio Dilla les metió unos bajos ponchadotes y baterías crujientes. Ambos podrían armar un caso argumentando ser más chidas que las originales.

Billy Swan y «Don’t Be Cruel»

«Don’t Be Cruel» debe ser una de las canciones que más se ha escuchado en la historia de la humanidad. Elvis cantó esa canción y el mundo no volvió a ser igual. Verlo en la televisión menear sus caderas debe ser uno de los puntos más altos de la civilización occidental. Billy Swan es un reconocido cantante de country que se ha mantenido activo por más de cuarenta años y ha dedicado buena parte de su carrera a interpretar canciones de Elvis en versiones más rurales que las originales. La verdad es que ninguna de sus interpretaciones supera a la de Elvis con la excepción de «Don’t Be Cruel». La versión de Swan tiene un órgano de iglesia infinito, una base rítmica mínima y un riff de guitarra que sobrevuela tu cabeza como un Halcón Negro en la jungla centroamericana: La mezcla perfecta de country y gospel. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.

Jackie Wilson – «Light My Fire»

Un tema estándar del rock de los sesenta que ha sido versionado hasta los límites es «Light My Fire» del Rey Lagarto y los Doors. Al Green, Massive Attack, José Feliciano, Astrud Gilberto, el maestro Javier Bátiz y una infinidad de bandas más que si intentáramos pronunciar todos sus nombres moriríamos en el intento. Para los que prefieren el soul psicodélico está la de Jackie Wilson y la versión instrumental de laEbony Rhythm Band tiene una batería increíble. Ambas podrían competir por destronar a la incendiaria versión original.

Type O Negative – «Summer Breeze»

https://www.youtube.com/watch?v=R1R4jbnd10I

Del rock suave de los setenta hay un par de temas que ranquean alto en la cantidad de covers que les han hecho. El primero es el del dueto Seals & Croft «Summer Breeze» que tiene toda la vibra californiana de los descapotables en una autopista pegada a la costa. La banda de rock oscuro Type O Negative le hizo una versión que llega hasta la médula en su disco Bloody Kisses de 1993. Peter Steele, vocalista de la banda, era un gigante con voz de barítono y costumbres vampirescas. La interpretación de la banda de Steele hace que la inocente balada suene siniestra. De este tema también destacan la gloriosa versión reggae con Jackie Mittoo en los teclados y la de nuestra Yuri en español («Soy Feliz«) que data de su era cristiana.

Ralfi Pagan – «Make it With You»

Otro peso completo del rock suave es Bread. Sí, así como Pan en español. La banda angelina tuvo una seguidilla de éxitos con su estilo armonioso, letras cursis y coros que envidiaría Britney Spears. Diferentes bandas en varios géneros han hecho versiones de la obra de Bread: Ken Boothe (uno de los amos de las versiones en Jamaica) y Culture Club hicieron, cada quien por su lado, una versión en reggae para «Everything I Own«. De los covers a la banda, la mejor es la versión spanglish de Ralfi Pagan a «Make it With You». Al viejo Ralfi lo mataron en Colombia a finales de los setenta durante una gira con los Fania All-Stars. No existe mucha información acerca de su muerte más que que su cuerpo fue encontrado en una playa.

Luis Miguel – «Yo que no vivo sin ti»

Dos de los covers más famosos de Luis Miguel son a canciones de Dusty Springfield. El soul ojiazul de Dusty le venía como anillo al dedo al Rey Sol. El Más Grande hizo suyas magistralmente en español «You Don’t Have To Say You Love Me» y «I Only Want To Be With You’ como «Ahora Te Puedes Marchar» dándolas a conocer a un público mayoritariamente ajeno a la obra de Dusty. Indispensables del Sol durante la era de la melena leonina.

Si tuviera la oportunidad de hacer un cover lo haría a «God Gave Rock’N’Roll to You» de Kiss. Ya se presentará la oportunidad en algún karaoke.

