Estrenamos ‘Supernova’, el nuevo videoclip de Damed Squad

Los próximos 16 y 17 de febrero vuelve a celebrarse en Barcelona el Festival Cara B y, como ya viene siendo habitual, será la Fábrica Fabra i Coats la que acogerá el evento. Su propuesta vuelve a recoger lo más granado del panorama musical independiente en un fin de semana en el que la música urbana, las guitarras y los sintetizadores y mesas de mezcla tienen el mismo protagonismo.

Entre los artistas más destacados de esta edición se encuentran Dellafuente, El Último Vecino, Mujeres, Locoplaya o Damed Squad, a quienes hemos entrevistado para que nos hablen de su trabajo, su trayectoria y sus planes de futuro.

Videos by VICE

VICE: Habéis firmado «El contrato» con Onovo. ¿Qué ha significado para vosotros, aparte de un paso más en la profesionalización de Damed Squad?

Damed Squad: Hemos firmado “El contrato” para el álbum solo, no hemos firmado ninguna editorial. Y decidimos vendérselo a Onovo porque con ellos nos entendimos muy bien, tenemos un relación persona-persona y no persona-empresa, la cual dificulta y limita muchas veces la creatividad del artista. Aun así estamos abiertos a propuestas de más discográficas, tenemos mucha caña que dar.

Cuando Ernesto Castro entrevistó a Yung Beef le dijo que erais de los pocos grupos de España que estaban haciendo algo nuevo. ¿Os veis así a vosotros mismos? Cuando componéis, ¿lo hacéis buscando esa diferencia, ese sonido único, u os sale solo?

Yung Beef lleva mucho tiempo en esta movida y tiene muchísimo criterio, así que si dijo eso, es así. Nosotros creemos que tenemos mucha personalidad y que aportamos un aire fresco a la escena que no aportan otros artistas.

«¿Somos buena gente? Sí. Nuestro ‘trap’ es de colores? Sí. Pero que no se confunda la gente, tampoco somos unos niños de 15 años ni unos santos»

Habéis dicho que escucháis desde Nach a Lil Yatchy, Melendi, los Jonas Brothers…. Pero si ahora mismo abrís Youtube, ¿qué os recomienda?

Enry K: Ahora mismo nos recomienda un montón de videos de Worldstar, algunos capítulos de los Simpson versión latina (Enry tiene mucho tiempo libre en Argentina) y algunos videoclips de Flaccosucio. Pero a decir verdad, tampoco investigamos mucho en las entrañas de Youtube, le vemos mas futuro a Vevo o a Spotify.

Lil Moss: Ahora mismo me sale Ozuna, La modelo ft Cardi B, Jay Critch ft Rich the kid fashion, «Blink» de Bad Gyal y los 10 aviones más largos del mundo.

¿No estáis cansados de que os llamen trap para gente buena, chavales inocentes, trap suave,trap de colores…?

Es un tema complicado, te cuento: ¿somos buena gente? Sí. Nuestro “trap” es de colores? Sí. Pero que no se confunda la gente, tampoco somos unos niños de 15 años ni unos santos (risas). Enry ya ha visto alguna pistola en Argentina y todos hemos estado alguna vez en ambientes chungos, pero no hablamos de eso porque no queremos transmitir eso. Ya hay mucha gente que habla de armas y de cosas tristes, hace falta mas color y buen vibe en el género.

Mishii y Enri K. Fotografía de Adria Piella



¿Qué titular elegiríais vosotros para vosotros mismos? Damed Squad: _ _ _ _ _ _ _ (rellenad vosotros la línea de puntos)

Un buen titular seria: Damed squad, un arcoiris en medio de un apocalipsis zombie (un poco largo quizás, ¿no?)

En una entrevista, Lil Moss dijo que le molaría telonear a Migos. ¿No representan todo lo contrario a Damed Squad, en cuanto a filosofía, en cuanto a rollo?

(Risas) Los Migos hablan de pistolas y cosas de barrio pero en el fondo son todo chulería y flexeo, igual que nosotros. Fliparíais bastante con la relación que tenemos nosotros con algunos artistas que son súper diferentes a nosotros pero con los que nos entendemos a la perfección. Al final si eres auténtico con tu presencia y forma de ser da igual que seas el más malo del barrio o si eres un chico que vive en su pueblo, esa barrera hace tiempo que se rompió.

«Al final si eres auténtico con tu presencia y forma de ser da igual que seas el más malo del barrio o si eres un chico que vive en su pueblo, esa barrera hace tiempo que se rompió»



Compartís, por cierto cartel en el Primavera con ellos… ¿qué os hace sentir?

Nos sentimos súper orgullosos de formar parte del Primavera Sound de este año, sinceramente, en la puta vida hubiésemos pensado (antes de hacer música) que podríamos actuar en un sitio así. S/o Gsus Amores, nuestro manager.

Aunque musicalmente tenéis poco que ver, vuestro discurso, ese hedonismo o esa inocencia, recuerdan a LocoPlaya —con quienes compartís cartel en el Festival Cara B—, o a One Path… ¿Vosotros lo sentís así?

Los respetamos pero no tenemos nada que ver con su swag, nosotros hacemos una movida menos nacional, intentamos abarcar más publico americano, tanto a nivel de sonido como de estética.

En una entrevista en VICE el año pasado decíais que os daba bastante igual la política y el activismo, que no considerabais que los artistas se tuvieran que posicionar políticamente. Sin embargo, pertenecéis a la Generación Z, de la que dicen que es de las más comprometidas de los últimos años…

Enry K: Yo si te soy sincero, cuando empecé a hacer música sí que pasaba de los discursos políticos y me ceñía sólo a hacer música. Pero con el paso del tiempo y madurando un poco me he dado cuenta de que indirectamente tenemos un compromiso político con la gente que nos escucha, queramos o no queramos.

Al fin y al cabo cada frase, cada acorde, cada sensación que transmites en los temas puede influir en la forma de pensar del oyente y eso es algo de lo que muy pocos artistas se dan cuenta. Eso es lo bonito de la música creo yo: compartir pensamientos y vibraciones a través de ella.



«Nuestro sonido es diferente al de los otros artistas por el simple hecho de que nosotros también somos diferentes a ellos»

Lil Moss, eres de origen marroquí, y Mishii tiene ascendencia japonesa, ¿en qué medida creéis que influye eso en vuestro sonido? No era muy común hasta ahora que hubiera españoles descendientes de inmigrantes en la industria musical y con la música urbana está pasando, con peña como Khaled de PXXR GVNG, Afrojuice…

No creemos que afecte mucho, nuestro sonido es diferente al de los otros artistas por el simple hecho de que nosotros también somos diferentes a ellos. Obviamente, según tus raíces culturales y lo que se escuche en casa, influenciará en tu forma de percibir la música. Pero si nuestro sonido es particular es por nuestro carácter y nuestra actitud. Y a nosotros nos gusta que haya diversidad cultural en la música porque da más riqueza al sonido.

Enry K. Fotografía de Adria Piella

Vuestra estética colorista me recuerda a Tyler The Creator, incluso a veces habéis salido con prendas de su marca ¿Qué importancia le dais a la moda, pensáis mucho en cómo os exponéis ante el mundo? Acabáis de asociaros con una firma de moda

Puede que te recuerde porque desde que éramos pequeños hemos crecido escuchando su música y nos flipa su rollo y su swag. Y por supuesto que es importante tener una buena estética, por desgracia para unos o por suerte para otros, la musica actual tiene un vinculo muy fuerte con la moda y la apariencia de los artistas. Hay que saber destacar pero con originalidad y buen gusto.



Os molan los raperos Soundcloud, el underground… Pero, ¿os consideráis a vosotros mismos raperos de Soundcloud? ¿Le veis cierta magia a serlo?

Nos gustan los raperos Soundcloud por lo ignorantes que son. Es esa ignorancia y poca experiencia lo que hace que se creen nuevos estilos y tendencias. No nos consideramos soundcloud rappers porque además de que no utilizamos mucha esa plataforma encajamos más en otra categoria de artista.

¿Creéis que os toman menos en serio por sonar menos oscuros o menos de barrio, porque vuestras letras no hablen de vaciar cargadores o de gramos? ¿Creéis que, en cierto modo, la peña os ‘infantiliza’ por eso, o que es parte de vuestro éxito?

Para nada, de hecho la mayoría de nuestro público es gente de nuestra edad o más mayor. Y respecto al rollo de armas, drogas y cosas así, nos gusta oirlo pero no hablamos de eso porque nunca hemos necesitado nada de eso.

No evitamos hablar de eso porque nos de miedo o porque podamos tener una mentalidad de niños de mamá, lo hacemos porque nosotros estamos en otro nivel de flexeo. El new flex esté en no necesitar drogas para salir de fiesta ni armas para salir a la calle, más de uno querría ir de fiesta sin necesitar drogarse y nosotros lo hacemos cada vez que salimos.



¿Cómo es de importante el audiovisual para Damed Squad? Vuestros vídeos suelen estar muy cuidados, como el vídeo que estáis a punto de lanzar en colaboración con Supernova.

Nosotros nos consideramos artistas y por lo tanto respetamos y valoramos el arte bien hecho (eso no quiere decir que todos los videoclips tengan que grabarse con cámaras de cine, nosotros mismos hemos subido algún videoclip hecho con iPhone). Por lo tanto, nos gusta que el videoclip se adapte al tema y viceversa.

Esta última pieza es un claro ejemplo de buena relación y entendimiento entre música y imagen. Estuvimos preparando este videoclip desde noviembre porque Wiskie Culture se encargó de sacar una colección de ropa para el tema, llamada Supernova. Tienen este nombre (tanto el tema como la colección) porque simbolizan la estela de luz que dejamos por donde pasamos, la efervescencia del mensaje en la oscuridad de las cosas comunes y regulares.

¿Cómo ha sido grabar esta pieza y participar en esa colección de moda? ¿Habéis participado en el proceso creativo? Tiene un rollo muy loco, con la superposición de pantallas, los distintos efectos…

Ya te digo, estuvimos preparándolo con varios meses de antelación y nos encantó formar parte del proyecto porque no es un videoclip sin más, tiene un trasfondo muy interesante. Además utilizamos diferentes cámaras y diferentes técnicas de grabación para que fuera tan elaborado como el tema y como la colección.

Del rodaje se encargó Press Rec, una productora audiovisual de Barcelona muy profesional. De hecho, utilizaron una camara analógica que tuvieron que mandar a Londres para revelar el carrete, también utilizaron otra cámara de cine 4K, intercalaron algunas escenas grabadas con iPhone, en fin… se podría decir que ha sido el videoclip más elaborado hasta el momento.