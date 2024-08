Puristas: sus DJs favoritos también tocan trance

En los noventa, el trance llegó a ser el sonido masivo por excelencia. Este género acompañó el inicio de muchos dentro de la electrónica comercial, siendo lo que más sonaba en las fiestas (junto con el techno y el house) tanto así que el término «trance» alcanzó a utilizarse para referirse a todo lo que sonara a electrónica de baile a finales de esta década. Con el paso del tiempo, el raver fue diferenciando estilos, vertientes y tendencias musicales que se alejaban del tan amado trance pues este iba adquiriendo características comerciales y mainstream, volviéndose cursi, insulso y odiado por quienes en él se comenzaron.

El trance pasó de compartir orígenes con el techno, a ser la plataforma sobre la cual emergió el EDM, tanto que sus DJs eran los mas votados a la encuestas anuales del «mejor DJ del mundo». Los amantes del trance que se refugiaron en el underground estaban molesto, tanto así que incluso surgieron un par de colectivos como Destroy All Trance, del cual hicieron parte DJs como Adam Jay y Christian Smith y que como su nombre lo dice, le declaraban la guerra al amado género noventero.

Sin embargo el trance seguía pegando gracias a unos pocos «amos de la electrónica» que se mantuvieron en ese limbo entre el trance y el EDM comercial, como Armin Van Buuren, Tiesto y Paul Oakenfold, por nombrar algunos, quienes llevan esta última década siendo headliners de festivales masivos en donde comparten cartel tanto con estrellas del EDM, como con DJs de techno.

De 2015 acá hemos visto un revival del trance noventero en varios sets de DJs reconocidos por tocar techno. Muchos de esos DJs crecieron y se desarrollaron musicalmente gracias al trance, y son géneros que, en últimas, son hermanos. Tienen bases similares, con bpm que oscilan entre 130 y 140; loops cortos, percusiones de 909 y 808 tradicionales y estados progresivos que evocan un mismo sentir.

El trance no ha muerto, y aquí les dejamos algunos flashbacks tranceros que han tenido lugar del 2015 par acá.

Ellen Allien con « The Age Of Love (Watch Out For Stella Mix)«

Ellen, reconocidísima jefa de BPItch Control, ha pasado varias veces por nuestro país y no le duele la mano tirar una de las pistas angulares del trance en el podcast número 100 de la revista alemana Groove. (Track en el minuto 58)

Eats Everything con « Café Del Mar ’98 (Nalin & Kane Remix)«



Eats Everything se ha consolidado como unos de los referentes del tech house fiestero en todos los niveles; presente en festivales, residencias en Ibiza y con un fabric en su haber. Trepado en la araña postapocalíptica de Arcadia en el Ultra de Miami de este año, suelta «Café Del Mar» con el remix de Nalin & Kane. (Track en el minuto 54.)





Kobosil con «Psychomachine«



El joven alemán, presente con un álbum y algunos EP’s en Ostgut Ton y residente de Berghain, caracterizado por su desborde e intensidad de beats por minuto nos muestra en su podcast para Dekmantel a X-Dream con «Psychomachine», clásico del dúo de Hamburgo dedicado al psy trance en los noventas. (Track en el minuto 49)



Denis Sulta con «Pulverturm (DJ Tomcraft Remix)«



Este chico de Glasgow, productor de house emotivo y DJ de múltiples estilos, ha ido ganando relevancia desde su debut en Numbers, sello de su paisano Jackmaster en 2015. Con actuación en el pasado Sónar de Barcelona, se podría considerar uno de los prospectos pisteros salidos de Escocia. Este nos entrega una pista de 1998 en el AVA de Belfast, Niels Van Gogh con «Pulverturm». (Track en el minuto 36)

Space Dimension Controller con «Ayla (DJ Taucher)«

En el mismo festival de 2015, un segmento de Space Dimension Controller se convirtió en contenido viral al sonar inesperadamente «Ayla (Dj Taucher Remix)». Alineada de la nada, se produjo tal crispación, que al destacado productor, con álbumes en R&S y Ninja Tune, solo le quedo unirse al desborde enérgico. (Track en el minuto 40)





Nina Kraviz con «1998«



Casi todos amamos a Nina Kraviz. Hábil selectora, productora prominente, con sello propio (ТРИП) y, ante todo, carismática detrás de su set-up. El escenario fue el Exit de 2016, un reconocido festival que se lleva a cabo en el norte de Serbia. Grandes nombres del rock, rap y EDM comparten espacios con algo del techno. Esa vez Nina se despacha con una gema preciosa del trance: «1998» de Binary Finary. (Track en el minuto 63)





Bwana con «Trance Wax 1 – A2«



Este lanzamiento pinchado por Bwana en el radio show «Beats in Space» pertenece al año pasado. Ejeca, reconocido productor inglés, ha ido mas allá tomando samples de una las pistas más exitosas de Mauro Picotto, que desarrolló con sus amigos Ferri, Remondini y Kitikonti como CRW: «I Feel Love«. Estamos en el tiempo de que el trance es adaptado, y Bwana es de esos nuevos talentos que tiene ese norte claro. (Track en el minuto 50)





Joris Voorn con «Seven Days and One Week«

El queridísimo Joris, que por fin volvió a visitarnos en el pasado mayo, se ha afianzado como uno de los DJs más solicitados dentro del circuito techno. El de Rotterdam le ha abierto la puerta a muchos más sonidos desde que lo conocimos con su devoción por el Detroit techno. Hace unos meses decidió impulsar su propio Radio Show, SPECTRUM RADIO, y en su primera entrega hace uso del «Seven Days and One Week», que aparte de ser un clásico, alcanzó posiciones destacadas en listas anglo de 1996. (Track en el minuto 52)



Len Faki con «L’Esperanza (Hope Will Move Mountains Mix)«



De los clásicos residentes de Berghain, con un sello de peso en el mundo technero como Figure, también abrió la puerta del trance con «L’Esperanza», pista de una de las primeras etapas de Sven Väth en su primer sello, Eye Q. El remix va por «Visions Of Shiva», el primer proyecto de Paul Van Dyk junto con Cosmic Baby. Tanto Sven con el techno y PVD con el trance, la rompieron años después de ese 1993 que los unió. (Track en el minuto 113)





Courtesy con «State Of Mind«



Courtesy es una de las nuevas caras que ha entrado al ruedo de la mano de una herramienta privilegiada por estos días: ser selectora.En su podcast de Resident Advisor deja clara su devoción por el diggin, y con «State Of Mind (Slack Mix)» de Peyote Dreams, refleja esa apropiación e interés por sonidos que marcaron tendencia en el pasado. Rave con aires tranceros. (Track en el minuto 60)