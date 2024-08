Antes de borrar tu cuenta de Facebook, envenena tus datos

Tras el escándalo de Cambridge Analytica, se ha producido una reacción generalizada consistente en eliminar por completo la cuenta de Facebook (#DeleteFacebook). Pero incluso si sigues todos los pasos para borrar tu cuenta, es muy probable que la plataforma conserve en algún servidor todos tus datos de usuario, que podría seguir utilizando. Por eso, en lugar de limitarte simplemente a borrar tu cuenta, es mejor que sustituyas todos esos datos con chorradas sin sentido. Si te manejas con los códigos de programación, puedes ponerte manos a la obra ya mismo.

Kevin Matthew, exadministrador de sistemas y propietario de una pequeña empresa de desarrollo web, ha compartido un script que ha desarrollado y con el cual se pueden sustituir las publicaciones antiguas con galimatías generados automáticamente. Sabiendo lo básico de programación, cualquiera puede usar este script para convertir en basura ininteligible todas las publicaciones de Facebook durante un periodo de varios meses. Eso sí, no puede hacer nada con los datos que ya se puedan haber filtrado a terceros, como Cambridge Analytica.

Matthew asegura que el script no es más que una demostración conceptual, ya que al aplicarlo podrías estar quebrantando las condiciones de servicio de Facebook. Así que si lo usas, que sea por tu cuenta y riesgo.

“Llevo 20 años como administrador de sistemas, y todas las empresas tienen políticas de retención de datos y guardan copias de seguridad de los mismos”, me explicó Matthew en una llamada telefónica. “Con los recursos infinitos que tiene Facebook, no me quiero ni imaginar cómo conservará y retendrá todos los datos de los usuarios”.

El script de Matthew abre automáticamente las publicaciones de Facebook, las edita y las sustituye por texto generado de forma automática. La idea es que si ejecutas este script cientos, miles de veces durante varios meses, conseguirás que los algoritmos de Facebook lo tengan más complicado para extraer los datos útiles en los que se basa para trazar tu perfil de usuario, como tus inclinaciones políticas o tu orientación sexual.

“Cualquier pequeño fragmento de información contribuye a formar ese perfil invisible que guardan de todos nosotros”, añadió Matthew. Si podemos generar aunque sea un poco de ruido, estaremos devolviendo parte del poder a las manos de los usuarios”.

Aunque hasta ahora solo ha hecho una demostración para las publicaciones, Matthew asegura que más adelante se podrán crear scripts similares para “envenenar” el resto de tus datos de Facebook.

Así, si ejecutáramos un script que visitara miles de sitios web aleatoriamente mientras estás conectado en Facebook, la plataforma no tendría modo de saber dónde estás conectándote realmente. Para hacerlo más accesible a las personas que no tienen nociones de programación, una opción sería crear una aplicación de escritorio para el usuario medio desde la cual pudieran ejecutarse todos los scripts.

No sabemos cuánto tiempo atrás se remonta el historial de datos de los usuarios de Facebook, ni cómo estos se almacenan, pero esta podría ser una buena forma de despedirse de Facebook con un corte de mangas.

Matthew me contó que su principal objetivo es concienciar a la gente de que ni en EUA ni en Canadá existen leyes que amparen el “derecho al olvido”, que garantiza que los datos de un usuario son completamente eliminados cuando este se da de baja de un servicio.

“Tal vez mi script no afecte demasiado a escala global, pero al menos suscitará el debate sobre la protección de nuestra privacidad”, me contó Matthew. “Si quiero eliminar por completo mis datos, tengo derecho a que así sea”.

