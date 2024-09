«We love it because it’s our take on esquites but using the amazing sweet corn that is available to us.»

Porciones: 4

Preparación: 45 minutos

Total: 1 hora

Ingredientes

para las pepitas caramelizadas: 1/2 taza de pepitas de calabaza crudas 2 cucharadas de azúcar granulada

para el aderezo de comino: 1/2 taza de comino en polvo 2 dientes de ajo 1/4 de taza de vinagre de manzana 1/2 taza de jugo fresco de naranja el jugo de 1 limón sal marina y pimienta negra molida l gusto 1 cucharada de miel de abeja 1 taza de aceite de oliva

para la ensalada de esquites: 4 mazorcas de maíz tierno con todo y hojas 1/2 taza de queso Cotija rallado 2 cucharadas de cilantro fresco picado finamente 2 cucharadas de menta fresca picada finamente 1/2 taza de pepitas caramelizadas aderezo de comino al gusto

Direcciones

1) Primero carameliza las pepitas. Calienta una sartén a fuego medio y coloca las pepitas y el azúcar. Remueve constantemente mientras el azúcar se carameliza. Cuando las pepitas estén caramelizadas, retira del fuego y déjalas enfriar.

2) Después haz el aderezo de comino. En una licuadora combina todos los ingredientes excepto el aceite de olivo. Muele durante 30 segundos o hasta que todo esté bien mezclado. Añade poco a poco el aceite sin dejar de batir. Deja que se muela todo por 3 minutos hasta que se forme una emulsión perfecta.

3. Ahora, haz la ensalada. Asa los elotes en la parrilla hasta que estén ligeramente dorados. Voltéalos constantemente para que se asen parejo. En un tazón combina todos los ingredientes excepto el aderezo de comino. Mezcla todo con tus manos. Después, añade el aderezo poco a poco mientras mides cuánto es suficiente. Sirve en vasos (pero por Dios, que no sean de unicel como los que se usan en la calle) y termina con menta fresca picada.

