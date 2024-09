Gracias por vuestro apoyo

Ayer tuvimos buenas noticias sobre nuestros compañeros de VICE News, Jake Hanrahan y Philip Pendlebury, que han sido excarcelados de la prisión turca donde permanecían detenidos. Sin embargo, probablemente, también habrás oído que Mohammed Ismael Rasool, el periodista basado en Turquía que estaba trabajando con nosotros en el reportaje que estábamos llevando a cabo, continua arrestado. Así, aliviados por la liberación de Jake y Philip, la situación de arresto de Mohamed, sigue siendo motivo de gran preocupación para nosotros. Continuamos trabajando con los representantes legales y gubernamentales para asegurarnos de que su excarcelación se lleva a cabo y para que recupere la libertad sin perjuicio de su integridad física.

Este insensato y escalofriante episodio es un buen recordatorio para todo el equipo de VICE de que lo que hacemos no es más que una pequeña parte de un esfuerzo global mucho mayor: el incansable esfuerzo para sacar a la luz las historias más importantes, para garantizar la seguridad y la independencia de los periodistas que tratan de compartir estas historias, y proteger el derecho universal para saber qué es lo que nuestros gobiernos están haciendo en nuestro nombre.

No desvelamos ningún secreto cuando decimos que algunos actores políticos van a intentar torpedear este tipo de reportajes, y que, en este sentido, estos últimos años se ha extendido una tendencia muy alarmante. Debemos ser capaces de convenir que un periodismo veraz e independiente es un instrumento que nos permite influir positivamente, incluso cuando — o mejor dicho, especialmente cuando — permite que una persona ponderosa se sienta incómoda.

La ironía es que el impulso que persigue a los periodistas para acallarlos y meterlos entre rejas no es sólo antidemocrático y peligroso; es absolutamente insensato. Las autoridades que están detrás siempre ven su credibilidad socavada — y la supuesta historia oscura acaba saliendo a la luz de todas formas. Esto es especialmente cierto en la era digital. La tecnología está provocando profundos cambios en la manera en la que entendemos el mundo. Las preguntas sobre las que estos reporteros estuvieron interrogando, serán planteadas y serán respondidas ya sea gracias a VICE News, a la BBC, a Al Jazeera, o al periódico The New York Times o simplemente por los actores directamente implicados en el asunto.

En 2015, cada ciudadano con una cámara de móvil es un reportero. La opresión gubernamental es de dominio público. Y todos los régimen están expuestos. Todo está mucho más allá del control de cualquiera de nosotros. Y no es acceptable que periodistas como Mohammed, Philip, Jake, o muchos otros en todo el mundo deban pagar por ello.

Afortunadamente, grupos como el Comité de Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, y Amnistía Internacional hacen un increíble trabajo en beneficio de la justicia y dando apoyo a la libertad de expresión cada día, uno detrás del otro y sin descanso. Su activo e inmediato apoyo a VICE, y su implicación con los profesionales ante la Foreign & Commonwealth Office y el Departamento de Estado de EE.UU., fueron determinantes para conseguir la liberación de Jake y Philip.

Con su apoyo, continuamos presionando para que también Mohammed recupere la libertad sano y salvo. Y hoy retomamos nuestro trabajo con un renovado reconocimiento para la familia de periodistas, abogados y diplomáticos que se han puesto en pie por la libertad de expresión.