¿Por qué esta cuenta de Instagram con DJs sonrientes resulta tan abrumadora?

¿Qué es lo que más te gusta de Internet? ¿El hecho que ahora es más fácil que nunca comprar una novela de Dostoyevsky, alguna cosa para tu gato y Bud Lights en la misma transacción? Tal vez disfrutes de los paquetes y paquetes de ficción de fans acerca de la familia Dingle de Emmerdale. Entonces, surge el balbuceo maníaco de Twitter, por supuesto, que podría ser la cosa más importante que la humanidad alguna vez jamás haya hecho. Después de todo, ¿cómo podríamos vivir sin poder leer un debate político matizado entre los nuevos miembros del Estado y los chicos con «New Romantic … ahora un viejo romántico… fan de Whitney Houston, fan de Bristol Rovers, fan de Tottenham Hotspur… miembro desde hace 30 años hasta Calamity Corbyn x» como su bio? Impensable, ¿no?

Mi cosa favorita es cualquier cosa que refuerza estereotipos aburridos sobre DJs y la cultura club.

¿Sabías que los DJs no sonríen muy a menudo?. Los DJs de destacan por no sonreír. Por otra parte, si tu trabajo implica estar delante de miles de personas, dedicando intensos niveles de concentración a lo que es esencialmente microgestión musical y ágil manipulación de pequeños trozos de plástico, ¿te alejarías como un tío enojado tratando de recordar a un amado chiste de Bob Monkhouse? Si Mark Fell se encuentra pensando en Peter Kay, el jugador de bingo llamado Tom «The King of the Callers» de Dale, ¿Le saldría una risita? No. Él guarda las risas del vientre para las horas del crepúsculo, cuando se sienta en un Travelodge con un reproductor de DVD portable y un paquete múltiple de Frazzles como el profesional que es.

Si por alguna razón, tienes un doloroso deseo de ver fotos un poco manipuladas de DJs sonriendo, tu mundo será mejor. La cuenta de Instagram «Happy DJ’S»hace exactamente lo que dice en el @. ¡Donato Dozzy sonríe! ¡Four Tet sonríe! ¡Incluso el malhumorado gruñón Surgeon sonríe!

Esto no tiene absolutamente una razón para existir. Claro, no hay necesidad de que Byron Burger, los Dems Lib, o Clapham existan, pero dejamos que esas cosas se deslicen sin un examen adecuado. Esto es diferente porque las hamburguesas caras, los partidos políticos innecesarios y las partes más insidiosas de Londres son abominaciones abominables y, como tales, requieren demasiada energía mental para desmantelarlas.

«Happy DJs» no es malo en ese nivel. No es una abominación. No va a hacer que desees alimentar a la trituradora de la oficina con tu celular. Sin embargo, lo que harás, será hundirte en el tedio que podrías tener después de un almuerzo

especialmente sin sabor de cebada perla: Vas a murmurar «por qué, por qué, por qué, por qué» una y otra vez, reflexionando la total inutilidad del mundo y tu lugar en él.

El mundo se desborda con experiencias despreocupadas -natación al aire libre, el sexo tántrico, la música-y lo último que nadie quiere, y mucho menos las necesidades, es otra razón para sentirse deprimido por el estado actual de los clubes. «Happy DJs» ha hecho eso, porque es un recordatorio extrañamente potente de lo forzado que la diversión alrededor de la «cultura del club» es, lo morónico y divertido puede ser peor.

Lo cual es irónico para una cuenta de Instagram dedicada a fotos de DJs sonriendo.