El horóscopo de VICE: julio 2020

Digamos que julio será un mes un poco raro, lleno de altibajos, malentendidos y cosas que salen mal en general. Por un lado, seguimos con nuestro querido mercurio retrógrado hasta el 12 de julio, tratando de boicotearnos más de lo que ya solemos hacer nosotras mismas en nuestros peores días. Por el otro, el sol en Cáncer nos empujará a reabrir heridas del pasado que ya creíamos curadas, por lo que solo te podemos recomendar borrar definitivamente el número de ex y bloquearlo en todas las redes sociales. Además, el sentimiento de incomodidad de un verano que no llega a serlo del todo será la vibra general, y hasta el 22 de julio, con la llegada de la Leo season, no empezarás a salir realmente de tu cascarón.

