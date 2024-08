El horóscopo de VICE: marzo de 2019

Atención a todas las unidades. Tenemos a Mercurio retrógado en Piscis del día 5 al 28 de marzo. Para los que sois fieles a este vuestro consultorio astrológico favorito ya sabéis lo que significa: caos. Leeréis estos días: no firmes contratos, no te compres nada, no tengas conversaciones importantes, no salgas de casa, no, no, no. Alto ahí. Simplemente hay que prestar más atención a todo, revisar las cosas dos veces, hacer copia de todo en un disco duro (¿sabes ese back up que siempre dices que harás y llevas dos años así? Es el momento). Es una buena oportunidad para reflexionar, eso sí, si has de tomar una decisión que sea a partir del 28. Suerte y bienvenidos al embrollo del mes de marzo.

PISCIS (19 feb.- 20 mar.)

Has ido saltando de lío en lío hasta llegar a marzo y todavía no sabes cómo, bueno da igual, hecho está. Pero recuerda que ir esquivando problemas como si esto fuera la tercera pantalla del Mario Kart no es la solución, en algún momento tendrás que enfrentarte a ellos. Hablando de problemas, tenemos a Mercurio retrógrado en tu signo. No siempre es algo malo; aunque este planeta de la comunicación asuste a muchos, para los piscis supone tener la intuición a niveles altísimos, conectaréis a tope con vuestro sexto sentido. Sois uno de los signos más sensoriales de por aquí, así que aprovechaos de eso. El retroceso en vuestro signo hará que pongáis en duda todo, incluso a vosotros mismos. Esa decisión que tomaste sobre el trabajo de repente te parecerá una locura. ¿En qué momento me compré este abrigo naranja? ¿Por qué no me cambié de piso cuando pude? ¿Cómo he llegado aquí, quién soy y qué estoy haciendo con mi vida? Todas estas dudas están en tu cabeza. La incertidumbre no es real, tu vida sigue en pie la mar de bien. Para salvar este mes, el día 20, el sol ingresa en Aries, es el momento para aprovechar tus talentos e ir a por todas. Tienes la creatividad a niveles altísimos, dale gas.

ARIES (21 mar. – 19 abr.)

La Piscis season te saca un poco de quicio. Te saca de esa cosa rarísima llamada zona de confort, que no es nada más que salir de tu rutina diaria (¿qué jipiflautas le pondría ese nombre horrendo?) Aprovecha esta etapa más soñadora, más de relax, para pensar bien qué quieres hacer con tu vida. Pero cuidado este mes con los dineros: estás entrando en un bucle de preocupación de lo que gano y lo que gasto y de lo muy cara que es la vida. Va bien darle una vuelta a esto, pero no te quedes atascado ahí. Mercurio retrógrado en Piscis, en tu caso, supone visitar cosas del pasado. Qué poco nos gusta eso, lo sé. Pero hay un fantasma del pasado que tienes que solucionar, sino seguirá rondándote hasta el infinito, y hay que acabar con ello de una vez por todas. Si tú estás cansado de esto, imagínate el resto. No permitas que influya en las personas del ahora, las que de verdad importan. Con la luna llena del día 20 hay posibles cambios en alguna relación, ya sea laboral o personal. Cambios para bien si tú quieres, está en tus manos.

TAURO (20 abr.- 20 may.)

Marte, el planeta de los empujones, se mueve a tu signo este mes. Literalmente es como una patada en el culo para salir a hacer cosas o tomar decisiones. Estarás más activo de lo normal, aprovéchalo, el buen tiempo te encanta, el calentamiento global y sus 23 grados a la sombra en marzo te ponen alegre, no dejes que nada ni nadie te quite eso. Intenta salir de tus planes de siempre, muévete hacia otros lados. Mercurio retrógrado estará en tu casa de las amistades, eso hará que aparezcan amigos que hacía tiempo que no veías. Ni tan mal. Pero, además, este mes estarás especialmente perspicaz viendo venir a la gente. Pon toda tu fuerza en juntarte con gente que te aporte cosas positivas, pasa tiempo con los que “te gustan”, tendrás buena intuición este mes para ello, si ves sombras en alguno, adiós muy buenas. Sobre tu profesión, nada que decir, tienes a Urano vigilando tu carrera, no hay de qué preocuparse, estás usando todo tu talento en ello, vas camino al estrellato.

GÉMINIS (21 may. – 21 jun.)

“¿Cuándo triunfaré?”, os preguntáis los géminis. Pues este es el mes, queridas. Tenéis la luna nueva del día 6 en la casa de la carrera profesional. ¿Queréis deslumbrar? Este es el momento. Además, estarás con la intuición por las nubes sabiendo de quién fiarte y de quién no en el curro. No dejes que te pisoteen, este mes vas a pasar tú por delante, abre los ojos a la hora del café y haz oír tus ideas. Si estás buscando trabajo o con ganas de cambio, este es el mes. Go for it! El único problema es que está el maldito Mercurio retrógrado, que además es tu planeta regente, y estará este mes dándote problemas con la indecisión. Se te abrirán muchas puertas este mes, quizás demasiadas opciones, y te costará decidirte. Consejo: tómate tu tiempo, no tengas prisa en decidirlo todo el mes de marzo. A finales de mes tienes a Marte entrando en tu signo, entonces sí, ahí es cuando la claridad llega con fuerza, lo verás todo con otros ojos. Ten paciencia.

CÁNCER (21 jun. – 22 jul.)

Querido cáncer, cuánto me alegro por ti: tendrás a Urano —el planeta del “meneíto”, lo vamos a llamar— entrando en tu casa de amistades y grupos, lo que significa: dirígete a Facebook, entra en el apartado eventos y pon “Asistiré” a todo, no eso de “Me interesa”, que nos conocemos. Sal de casa, oblígate. Deja de pensar en pequeño, en cosas cotidianas, y sal a ver qué se cuece. No hagas caso de los otros diciéndote, “Es que siempre estás con gente nueva hablando”. Pues sí, ¿y qué? Y todavía hay más gente interesante esperándote ahí fuera. Mercurio retrógrado te afecta de forma muy diferente al resto, tienes luna nueva en tu casa del aprendizaje, y eso hará que te apetezca volver a estudiar algo que en el pasado dejaste a medias. O mejor aún, algo que siempre quisiste aprender y nunca hiciste. Hacia final de mes hay algo de peleítas domésticas, algún malentendido en casa, nada que no tenga solución. Suerte con los estudios.

LEO (21 jul.- 22 ago.)

Ay, leo querido, volvamos a hablar de trabajo un poco. En realidad, no haría falta que te contara nada de marzo, porque tú ya lo has ido sintiendo. Llevas meses dándole vueltas a tu carrera, has ido notando los aires de cambio, has ido esquivando propuestas y aceptando otras más afines a tu carrera. Pues has hecho bien, y ese largo camino que llevas desde noviembre (mes arriba, mes abajo, que luego los tiquismiquis me llenáis el buzón de quejas), se consolida este mes, coge forma, por fin estás viendo los resultados de tus estragos laborales pasados. Y dirás, “¡Pero yo no pedí tanto curro!”. Bueno, pues sí, os va mucho el echarle horas, a mí no me miréis. Pero ojo con los leos que no estéis en sincronía con lo que realmente son vuestras metas laborales. El tránsito de Urano os hará muy difícil el camino si no estáis haciendo lo que os gusta. Ya conocéis vuestros talentos, no os desviéis o Urano os hará la vida imposible. Resumiendo, más horas y más esfuerzo en tu trabajo. ¡Menuda novedad! Pero es que te están esperando cosas muy bestias a la vuelta de la esquina.

VIRGO (23 ago.- 23 sep.)

Virgo, estás entrando en rutina de nuevo, rutina de 3567 cosas al día, pero al fin y al cabo, lo mismo cada semana. Sal de ahí o acabarás inmolándote. Haz algo nuevo: apúntate a clases de twerking o aprende a salpimentar mejor tus espaguetis, lo que sea. No te digo que vayas a trabajar menos, pero sí encontrarás la manera de sacar más tiempo para tus amigos y fortalecer relaciones. Tienes que cambiar tu mentalidad para acabar encontrando el placer en el trabajo. Gózalo. Pequeño recordatorio para los virgo: se trata de pasárselo bien con los amigos y desconectar, no siempre hay que ayudarlos en algo, aunque eso te encante. El día 6 hay luna nueva en Piscis: te permitirá hacer revisión de todo lo que has conseguido hasta ahora y lo que está por venir, que en el caso de los virgo siempre es más y mejor. Como deberes, te diré que intentes cambiar un poco esa forma de relacionarte que tienes con los otros, pregúntate más qué somos y no tanto, qué puedes hacer por él/ella.

LIBRA (24 sept. – 22 de oct.)

Vamos fuertes con la vida amorosa este mes, eh libra. Menuda novedad [Risas de fondo]. Pero ojo, que vienen arrepentimientos, y luego llegarán las dudas y un poco de pensar en el pasado y nostalgia en abundancia y luego se le añadirá un poco de fuego al asunto, y nuevas personas y pasión y todo esto en una mixtape que fíjate tú qué divertido marzo te está quedando. Consejo: no tomes ninguna decisión, no corras, no te precipites. Cautela ante todo. Y ojo con Mercurio retrógrado, por cada paso que sientes que estás dando, darás tres hacia atrás. Las decisiones se complican, cuesta comunicarse, y los despistes se multiplican por 45. No se le puede hacer nada más que abrir bien los ojos, intentar no meterse en muchos fregados y guardar los archivos tres veces. Intenta no dejarte el monedero en el metro y no mandes notas de audio al WhatsApp equivocado. A nivel laboral, llegan buenas noticias: hay un posible trabajo llegando de alguien del pasado, alguien con quien ya has compartido mesa. A todo que sí, y hacia arriba, libra, muy hacia arriba.

ESCORPIO (23 oct. – 21 nov.)

Ay, querida escorpio, hablemos de amor, hablemos. ¿Has oído hablar de Mercurio retrógrado? Obvio que sí, que sé que te encantan estas cosas. Pues estará pasando por la casa de los amoríos. Estés o no soltera, tienes que deshacerte de todas las viejas relaciones que siguen ahí, dándote la brasa. Es que además ya sabes que no van a ningún lado, si de verdad quieres empezar algo nuevo, fuera todo lo inútil del pasado. Borra conversaciones de WhatsApp, bloquea, deja de rebuscar en el historial. Y por favor, que te quede claro, solo tú eres la reina de tu propia felicidad, nadie más. Ojo, porque Mercurio retrógrado no será malo en tu caso, servirá para desbloquearte, para reflexionar, para ver qué es lo que no te está dejando ser tú misma. Un aviso: a veces esta retrogresión puede ser algo literal, como un ex volviendo a saludar, a decir qué tal estás o un “solo quiero hablar”. Que Mercurio no te haga olvidar, porque es un ex. Pasado pisado. Adiós.

SAGITARIO (22 nov. – 21 dic.)

Tienes unas ganas de cambios que no puedes con ello. Necesitas cambios en tus rutinas, en tu día a día, en la gente. No sabes si empezar por apuntarte a bachata en pareja o cambiarte de barrio. ¿Sería raro si te dijera que vuelves a estar pensando en viajar? La pregunta correcta sería: ¿y cuándo no piensas en ello, querido sagitario? Ya te aviso de que con Mercurio retrogrado en acción nada saldrá como tú quieres, será todo un poco incontrolable, mejor que no planees mucho las cosas y te dejes llevar, será lo más fácil. Nada de apuntarse las cosas con subrayador negro, mejor en lápiz e ir adaptándote a lo que la vida te tenga preparado. Es más emocionante, ¡no crees? Y aparece mucho movimiento este mes de marzo para los sagitario. ¿Cambio de casa? ¿Cambio de ciudad? ¿Cambio de trabajo, ciudad y pareja? O quizás simplemente pasa por redecorar la habitación, no nos pongamos drásticos.

CAPRICORNIO (22 dic. – 19 ene.)

Capricornio, llegan movimientos sísmicos, algo que está por sacudir tu vida. Eso hace que estés un tanto ensoñador últimamente. Digamos que hasta ahora has ido haciendo, como si no hubiera nadie al volante. Pues en marzo todo esto cambiará. Aunque con cuidado, que no van a ser unos días muy propicios para tomar decisiones importantes. Con Mercurio retrógrado, cualquier movimiento puede ser un paso en falso. Así que de momento, termina los proyectos que tienes entre manos, pero sin miedo a pensar que estás a punto de dar el gran salto. A partir del día 6, Urano se mueve a tu casa del amor. Es el planeta de las sorpresas, del cambio y de la liberación. Repito, liberación. Así que, si estás en pareja, es el momento de aclarar muchas cosas y decir no a esa rutina tediosa o acabarás saltando hacia fuera. Si estás soltera, el planeta de la liberación hará de las suyas y empieza un nuevo capítulo en una o varias aventuras amorosas. Repito, varias. Viva la primavera.

ACUARIO (20 ene.- 18 feb.)

Acuario, sois de los pocos signos que confiáis de verdad en vosotros mismos, todavía tenéis alguna idea revolucionaria y confiáis en vuestra capacidad de obrar el cambio (en todos los sentidos). Y ya os digo que nada ni nadie debería pararos los pies, porque necesitamos más gente así, que parecemos ovejas, el resto. Con todo mi amor por las ovejas, pero ya me entendéis. Tenéis ciertas habilidades muy claras. Talento, lo podríamos llamar. La pregunta es: ¿lo estáis usando? o mejor aún ¿lo estáis usando bien? A partir del día 6, con la luna nueva, le estaréis dando vueltas a ello, planeando si con alguno de esos talentos naturales podéis sacar dinero. No vais mal encaminadas. Hay movimientos en casa o en las relaciones con la familia. Entraréis en una etapa con ganas de cambiar de sitio, recolocaros, encontrar un nuevo espacio donde sentirse bien. Si tienes una relación familiar que te ata, que no te deja ser tú, que no entiende tu diferencia, adiós lazos familiares. Llega mucho movimiento a tu vida, acuario, y el que se quede fuera de ella, hasta otra. En temas amorosos, llevas una larga temporada un poco témpano de hielo; llegan los primeros deshielos hacia finales de marzo. Cuando el planeta Marte se mueva, el día 31 de marzo llegará, por fin, el fuego.

