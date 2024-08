Naima Sutton explora la música en las comunidades caribeñas

Art´ículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Todos los veranos, la Universidad de las Artes de Londres organiza exhibiciones físicas para sus graduados. Debido a la pandemia en curso, todo lo planeado para 2020 ha pasado a realizarse en línea a través de UAL Graduate Showcase, una plataforma virtual creada con IBM, que aloja el trabajo de miles de estudiantes de arte, diseño, moda, comunicación, medios y artes escénicas.

A lo largo de agosto, VICE UK presentará los proyectos de los graduados de las seis universidades que forman la Universidad de las Artes de Londres.

Artista: Naima Sutton

RESONANCE es un proyecto de Naima Sutton que explora la cultura, la identidad, la nostalgia y el papel de la música en las comunidades caribeñas. La obra se compone de collages, arte digital y una instalación de televisores antiguos, bocinas y luces de neón en el balcón de la casa de la autora. La artista construye el carácter de la ciudad emulando rascacielos con objetos apilados.

“Siempre hago arte sobre música y, a menudo, miro hacia afuera y pienso en cómo la música afecta a las personas y las comunidades que me rodean”, dice Sutton. “Pero debido a la situación [COVID-19], decidí hacer algo que no había hecho antes e interiorizarlo, mirando mi propia relación con él.

‘RESONANCE’ por Naima Sutton

“Es como cuando escuchas una canción y tu cerebro se queda dormido, recuerdas algo de cuando eras niño o una comida o un lugar en particular; esas asociaciones internas que haces con la música son muy difíciles de explicar. Entonces, los videos que se reproducen en los televisores son una especie de interpretación visual de eso. Tomé algunas imágenes que encontré y las junté con la manera en que me hacía sentir una canción”.

‘RESONANCE’ por Naima Sutton

“La música es un pilar fundamental dentro de la comunidad caribeña, porque es una forma de celebración. Así que trabajo en función de cómo veo los espacios que me rodean, y eso siempre es a través de la música. Pasé aproximadamente dos semanas y media seguidas, arrastrando bocinas enormes de un lado a otro en Londres. Pero fue muy agradable porque sentí que desarrollé una relación con la pieza en sí. Supongo que eso emula la cultura musical caribeña, que se trata de intercambio. Nunca es estática, incluso cuando piensas en cómo se producen esas cosas”.

‘RESONANCE’ por Naima Sutton

“Personalmente, me cuesta exponer en galerías porque siento que no son accesibles. Entonces, cuando era más joven, comencé a hacer principalmente graffiti porque vivía en Bristol. Mis lugares favoritos para hacer exposiciones siempre son espacios toscos, como almacenes. Y la que hice para mi Degree Show fue en mi balcón, porque parece que también tiene una relación con el espacio. Lo que me planteo es: ¿cómo interactúa mi arte con el entorno que me rodea?”.

