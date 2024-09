MIXED BY Steve Bug

Existe lo bueno pero existe lo genial. Entonces, existe lo esencial. Steve Bug y su sello, Poker Flat, que lleva existiendo por más de 15 años ya, ha sido vital para el house y el techno. Bug, alemán de nacimiento, se ha aferrado a su estado canónico al siempre tener mucho groove y melodía en sus producciones, lo cual hace que su debut en MIXED BY se sienta fácil.

«Nunca queremos ir a la siguiente GRAN cosa. No queremos impresionar a la gente con los más nuevos artistas ni lo más hypeado», nos contó Bug en una entrevista a THUMP el año pasado. «Preferimos lanzar música que sea atemporal y que la puedas sentir como tal, más que estar en el tren actual». Por suerte para Bug, el house y el techno están un poco más de moda de lo que habían estado antes, y su forma de entender la historia de las culturas del club lo hace un buen elemento para dar cátedras en cada kick.

El mixtape presenta muchos de los artistas que están en Poker Flat, como Tim Engelhardt, Joeski, y el mismo Bug. Antes de irse a fragmentos de Seth Troxler, Ten Ven, y el alumno de Poker Flat, Josh Wink. Con trece tracks en una hora, te demuestra que no necesitas un show de pirotecnia para hacer que la gente esté moviéndose todo el tiempo.

«Quiero que la gente se sienta feliz con la música que hago», dice Bug. «Prefiero hundirme en mi propio sonido que sobrevivir en algo que no me hace sentir nada».

Tracklist:

Tim Engelhardt – Isa – Poker Flat Recordings

&lez – Resall – Visile Records

Maurice Aymard – Air (Pezzner’s Shallow Mix) – Galaktika Records

Steve Bug – Pants On Fire – Poker Flat Recordings

Ten Ven – When I Met You – Noir

Atjazz – Fox Tooth – Local Talk

Joeski – Come On – Poker Flat Recordings

ID – Live Life – Mobilee

Seth Troxler – CZ – Tuskegee

Josh Wink – Denial (Tweak Dub) – Ovum

Hyenah – Tale From The Dirt feat Aquarius Heaven – Freerange

|Oxia – Just More – Saved