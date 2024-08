Mira más trailers del E3 en lugar de trabajar

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos. Leer en inglés.

Death Stranding

No tengo idea de qué es Death Stranding ni de qué tratará, pero estoy completamente enamorado. Su nuevo trailer revela algo más que sólo una cutscene. En este punto, el juego parece consistir en pasear por hermosos paisajes y usar un bebé para evitar fantasmas. Confío en Hideo Kojima para hacer las cosas bien.

Ghost of Tsushima

Crecí con un profundo amor por el juego de peleas de culto Bushido Blade y por la historia japonesa feudal. Ghost of Tsushima me trajo gratos recuerdos de ambos. En el juego, un samurai debe escabullirse para luchar contra la invasión mongola de Tsushima.

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed será un RPG completo y eso me gusta. El juego más nuevo de la franquicia abandona la espada oculta, permite a los jugadores elegir a una mujer como personaje principal y agrega árboles de diálogo y un mejor sistema para subir de nivel al personaje. Abajo con Atenas. Larga vida a Esparta.

The Last of Us Part 2

La conferencia de prensa del E3 de Sony abrió con un estruendo cuando revelaron el brutal gameplay de The Last of Us 2, en contraste con un momento tierno. El desarrollador Naughty Dog aún no nos ha decepcionado y la continuación de la historia de Ellie es suficiente para sumergirse nuevamente en su mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=oAuNwjd4O-4

Super Mario Party

Este es obvio. Super Mario Party es una colección de mini juegos protagonizada por personajes de Nintendo. Es divertido, es frustrante, será una excelente manera de presumir tu Switch a amigos y familiares.

Super Smash Bros. Ultimate

El gameplay de Super Smash Bros. Ultimate mostrado por Nintendo duró casi media hora. Cuando Nintendo dice «ultimate», está hablando en serio. La nueva entrega de la franquicia incluirá a todos y cada uno de los peleadores que ha participado en un juego Smash, incluidos Snake de Metal Gear Solid y Cloud de Final Fantasy VII. Todos los Amiibos y controles de Gamecube servirán con el juego. Será la edición definitiva de este popular juego de peleas.

Beyond Good and Evil 2

Este clásico éxito de culto regresa casi dos décadas después, transformado en un ambicioso juego de exploración galáctica de piratas. La gran noticia es que Ubisoft y Joseph Gordon Levitt quieren que los jugadores los ayuden a agregar música y arte al juego. Incluso les pagarán por eso.

Marvel’s Spider-Man

Parece extraño ahora, pero hubo una época cuando todos los mejores videojuegos de superhéroes tenían a Spider-Man de protagonista. Parece que el desarrollador Insomniac Games devolverá a Spidey a esa época con su fantástico juego Spider-Man.

Control

Sabía que este era un juego de Remedy antes de que me lo dijeran. ¿Acción en tercera persona? Listo. ¿Extraña mecánica que manipula el tiempo y el espacio? Listo. El estudio que hizo Max Payne, Alan Wake y Quantum Break regresa con una nueva propiedad intelectual.

Déraciné

Sony enterró el liderazgo cuando reveló este título después de que terminó su conferencia de prensa. Este es un juego de realidad virtual desarrollado por From Software, el estudio detrás de Dark Souls y Bloodborne. Hay un gato y hay hadas.

Resident Evil 2

El remake de Gamecube del Resident Evil original es la versión definitiva del juego. Capcom está repitiendo de nuevo esta fórmula con Resident Evil 2. Los remakes de Capcom son más que simples remasterizaciones: el estudio tiende a reconstruir todo desde cero y será divertido ver este juego rediseñado para una nueva generación.