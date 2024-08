“Necesito tus ojos para poder ver”

Como si fuese un pájaro, Dante Spinetta observa la ciudad desde arriba de un edificio. Las miradas y los colores se entrecruzan entre la multitud. Dante busca a su cómplice, está esperando a que se tome conciencia.

“Aves”, el más reciente video del artista argentino, está dedicado a las miles de personas que están esperando un donante de córnea para volver a ver.

Desde el celular das play en el videoclip y la imagen se pone borrosa. El desenfoque es molesto y las superficies simulan texturas confusas. Pero hay una solución: si con la cámara enfocas los ojos de la persona que tenés enfrente, el video pasa a verse “normal”: nítido, limpio, nada borroso.

“Necesitarás de los ojos de otra persona para poder ver”, dice el artista Tomás Tokkyto, creador del filtro para el video. “Me mostraron una idea bastante clara: ponernos en el lugar de otras personas que carecen de un sentido. El filtro tiene un fin claro, es concientizar: así ven las personas que están quedándose sin visión, y así se mostrará el video entero, a no ser que lo veas a través de los ojos de otra persona”.

Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante de Argentina (INCUCAI), en los últimos diez años 17.000 personas recibieron un trasplante de córnea en el país. El trasplante se hace en casos en los que se ven afectados los hábitos normales de vida del paciente, aunque no se llegue a la ceguera. Es un tratamiento que se indica para patologías oculares graves que no pueden ser abordadas con otros recursos clínicos o farmacológicos. En la actualidad más de 1.700 personas esperan un trasplante de córnea en Argentina.

La campaña protagonizada por Dante fue pensada y desarrollada por la agencia Wunderman Thompson Argentina para el INCUCAI y busca incentivar la donación de la capa externa del ojo. Cada donante permite que dos personas puedan volver a ver.

VICE habló con Dante para conocer más sobre la iniciativa.

VICE: ¿Cómo surgió la idea de realizar una campaña a través de un proyecto artístico?

Dante: Cuando me hablaron de la misión del INCUCAI y la posibilidad de hacer una propuesta diferente pensé en que lo mejor que podía hacer como músico era aportar a la causa sin tener que caer en una pieza que pareciera pauta publicitaria. Entonces propuse hacerla con una canción real, con un proyecto artístico. La canción se convirtió en algo más, pasó a ser un eslabón que influyó dentro de una problemática.

La canción “Aves” la había compuesto hace un año, iba a ser mi próximo single, pero cambió el rumbo. Mi idea era hablar sobre un concepto chamánico, donde los chamanes podían montarse y ver a través de los animales, con un espíritu medio selvático. Pensé que podía ir perfecta con el proyecto. Luego llegó la idea con Wunderman Thompson para que el video saliera en una plataforma donde necesitás los ojos de otra persona para verlo.

¿La idea del video siempre estuvo relacionado con el filtro y con este efecto de ceguera?

Sí, el filtro fue creado por Tomás Tokyyto Pose teniendo en cuenta los síntomas de cuando la gente comienza a perder la visión. Ayudó y acompaña al video de una manera muy original. Ahora cualquiera puede tener la sensación de estar a punto de perder un sentido. Es por eso que es importante que tomemos conciencia y que sepamos que la ayuda a un trasplante de córnea puede ser posible.

¿Qué tanto ha influido la parte visual en tu carrera como músico?

El video es fundamental, va de la mano de la música. Un buen video nunca te lo olvidás, como “Thiller” o “Purple Rain”. El video es un gran complemento. Claro que muchas veces los obstáculos se ven más claros cuando cuentas con un presupuesto sudamericano. No es fácil competir contra videos europeos o mexicanos.

Yo compongo visualmente. Me imagino una película dentro del estudio. Para ir a grabar, me gusta vestirme y hacer un papel. Creo que lo visual en sí es una parte más de una canción.

¿Qué te deja este proyecto?

Hablé con dos chicos que habían sido operados, ambos habían vivido un trasplante, uno es músico y me contó cómo había recuperado la vista, cómo la operación era más simple de lo que se piensa. Por otro lado, tuve la oportunidad de conocer a Stevie Wonder, y en él reconocí a una persona que se relacionó con la música desde otro lugar. Él encontró el sonido del alma, tiene un plus que no tienen otros músicos, desarrolló otras capacidades. Verlo hacer música me hizo pensar en cómo finalmente veía más que todos nosotros porque su manera de sentir se trasladó a otro nivel.

Se trata de gente que está luchando para no quedarse en la oscuridad. Ser parte de ese eslabón fue en un honor dentro de mi carrera.

