¿El periodismo de investigación está amenazado por una directiva europea?

La segunda versión de la directiva europea sobre «secretos comerciales» sigue siendo peligrosa para los periodistas, según la periodista Élise Lucet. Este martes, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo modificó y aprobó la Directiva Europea sobre los «secretos comerciales». Si este texto es votado en sesión plenaria en el Parlamento Europeo, podría ser efectivo en todos los países de la Unión Europea. El pasado 4 de junio, el grupo de periodistas denominado «Informar no es un delito«, dirigido por Élise Lucet, ha puesto en marcha una petición contra de esta directiva que ya ha recogido casi 340.000 firmas.

VICE News contactó con Élise Lucet el miércoles para que ella nos explique por qué, en su opinión, este proyecto de texto amenaza la libertad de información.

VICE News : ¿Cuál es el problema de esta directiva?

Élise Lucet : la directiva europea «secretos comerciales» acaba de ser votada por el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y debe ser votada en sesión plenaria en otoño. Se suponía que esta directiva iba a luchar contra el espionaje industrial. Eso no escandaliza a nadie. El problema es que con el pretexto de luchar contra el espionaje industrial, los periodistas y sus fuentes pueden ser demandadas judicialmente. Las propias empresas podrán acudir a las autoridades judiciales competentes si consideran que un periodista revelará o ha revelado documentos secretos que pueden socavar información secreta de su negocio. Y son las empresas quienes determinan dónde está el secreto y de qué manera los periodistas pueden violar este secreto. Es por esto que es peligroso.

¿Qué incidencia puede tener esta directiva en su trabajo periodístico?

Por ejemplo, hicimos un programa de televisión sobre los lobbies del tabaco, donde se dieron a conocer 650 páginas de documentos secretos de la empresa tabacalera Philip Morris. Con esta directiva, Philip Morris podrá decir «en estos documentos secretos, aparece nuestra estrategia, por lo que ustedes están violando nuestros secretos comerciales, por lo que te atacaré incluso antes de que el programa sea emitido». Es lo mismo que el casos Lux Leaks: nuestro reportero Edward Perrin se apodera de documentos secretos de PwC, una de las empresas auditoras más grandes del mundo, que demuestran cómo grandes corporaciones practican la evasión de impuestos. Con esta directiva ya no podremos mostrar estos documentos secretos y por lo tanto las prácticas de estas multinacionales.

La versión aprobada por el Comité Jurídico del Parlamento Europeo se ha modificado en relación con el primer texto para que se respete más el derecho a la información.

El mero hecho de que la nueva versión sea más respetuosa con la libertad de información ya demuestra que en absoluto se lo tomaron en serio al principio. La directiva fue hecha para la industria, incluso diría que ha sido hecha por la industria, ya que fue consultada, especialmente las multinacionales. Al contrario, las PYME y los periodistas no fueron consultados. . Incluso sabemos que las grandes firmas auditoras participaron en la redacción del texto. Hace tres días, nuestra posición no interesaba mucha gente. Hay motivos por los que preocuparse. Las enmiendas que fueron introducidas en el texto no son suficientes.

¿El problema sería la definición de «interés público» en esta directiva?

Sí. Porque a pesar de que la directiva dice que nuestro enfoque es legítimo si está basado en el interés público, hay un montón de palabras que son confusas. Y cuando una multinacional pone en marcha un ejército de abogados para acudir a los tribunales contra los periodistas, esas palabras serán «jurisdicción variable». Jamás tendremos la certeza de poder hacer bien nuestro trabajo bajo estas condiciones. Lo que es peligroso es cuando el secreto profesional es la regla y la excepción el periodismo de investigación.

¿Esperaba que su petición tuviera tanto éxito?

No, no nos lo esperábamos. Hemos reunido más de 330.000 firmas. Creo que el público ha entendido que no estamos defendiendo a nuestra pequeña corporación de periodistas, defendemos nuestros pequeños periodistas corporativos, sino que estamos defendiendo la libertad de información. Eso puede ser la razón del éxito de la petición. En este momento, el público quiere algo más que la comunicación oficial de los grandes negocios y quiere saber lo que hay al otro lado del espejo. A medida que vaya pasando el tiempo, la gente va a querer más un periodismo independiente libre de presiones económicas y políticas.

¿Cuáles son sus próximos pasos antes de la votación en el pleno?

Ahora estamos tratando de movilizar a los diputados europeos a través de esta petición. Este es el segundo paso. Hay que hacer entender a los políticos que detrás de este texto se esconde algo más. También depende de nosotros que se haga el trabajo, pero ahora les toca a ellos actuar.

