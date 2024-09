Pizza Nachos

Throw on whatever ingredients you like and make it your own.

Porciones: 6

Preparación: 20 minutos

Total: 1 hora 15 minutos

Ingredientes

para la salsa marinara:

3 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo, triturados

1 cebolla amarilla pequeña, finamente picada en cubos

1 (400 grs) lata de tomates picados

2 cucharadas de mantequilla sin sal

1 cucharadita de azúcar granulado

sal y pimienta negra recién molida, al gusto

hojuelas de chile seco, opcional (¿Por qué no le pondrías? Además de un extra cuando lo sirves)

para los nachos:

2-3 bolsas de pita fritas (o totopos)

8-10 rebanadas de tocino, finamente rebanado

4 salchichas italianas, sin cubiertas (alrededor de 454 grs)

140 grs de pepperoni mini

280 grs de champiñones, finamente rebanados

1 pimiento verde, sin talla y sin semillas, cortado en cubos

1 cebolla roja, picada

680 grs de queso mozzarella rallado

albahaca fresca, finamente picada, para servir

queso parmesano, para servir

aderezo ranchero, para servir

Direcciones

1. Prepara la salsa marinara: calienta el aceite de oliva en una sartén a fuego medio alto. Añade el ajo y la cebolla, sofríe hasta que estén suaves, 2 a 3 minutos. Agrega los tomates, la mantequilla, el azúcar, la sal y la pimienta, continúa la cocción hasta espesar, alrededor de 7 minutos. Mantén la salsa caliente.

2. Haz los nachos: calienta una sartén grande a fuego medio. Añade el tocino y fríe hasta que esté crujiente, alrededor de 7 minutos. Utilizando una cuchara ranurada, transfiere el tocino a un plato con papel absorbente. Escurre la grasa del tocino, reserva para freír todo lo demás.

3. Calienta 3 cucharadas|45 ml de grasa de tocino en una sartén y añade las salchichas. Sofríe las salchichas, usando una cuchara de madera, trocea la carne sin cubierta hasta dorar, alrededor de 5 minutos. Con ayuda de una cuchara ranurada, retira las salchichas y transfiérelas al plato con el tocino.

4. Añade el pepperoni a la sartén y sofríe hasta que se formen pequeños conos, un minuto o 2. Transfiere al plato con el tocino y la salchicha.

5. Agrega 1/4 taza (60 ml) de grasa de tocino y fríe los champiñones hasta dorar, alrededor de 3 minutos. Sazona con sal y reserva en un bol.

5. Calienta el horno a 200 °C. Extiende una capa de pita fritas (o totopos) en una charola para hornear y encima un poco de tocino, salchicha, pepperoni, champiñones, cebolla, pimiento y queso. Deja caer unas gotas de marinara sobre esta capa. Extiende otra capa y añade el resto de ingredientes (excepto la albahaca). Hornea los nachos hasta que el queso esté dorado y burbujeante, 15 a 20 minutos. Espolvorea la albahaca. Sirve con más hojuelas de chile seco, queso parmesano y aderezo ranchero como guarnición (o viértelo encima directamente, si eres muy gordo).