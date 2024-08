‘Pomegranates’ de Nicolas Jaar tendrá una edición en vinilo

Nicolas Jaar es un músico chileno estadounidense que de a poco se ha ido ganando una silla bien puesta en la escena electrónica a nivel mundial.

Ya lo hemos escuchado en Space Is Only Noise (2011), su primer álbum de larga duración que tenía algo de techno minimalista, algo de ambient y algo de samples manufacturados. Después, apareció haciendo Sirens (2016), un álbum con tintes políticos y voces downtempo que evocan a las bestias bajo las cuales nombró el trabajo discográfico. A principios de 2018 publicó 2012-2017, último trabajo de larga duración hasta la fecha, bajo el alias A.A.L. (Against Ald Logic) que tenía un sonido más housero que uno puede llegar a intuir en un inicio por el título de la primera canción: “This Old House Is All I Have”.

Además de su proyecto en solitario, tiene un dúo llamado Darkside junto a Dave Harrington con el cual han publicado dos long plays y un extended play desde 2011. No contento con ello, Jaar ha creado también dos soundtracks de películas en 2015: Dheepan, banda sonora oficial de la película homónima, y Pomegranetes, banda sonora no oficial de la película rusa avant-garde The Color of Pomegranates.

Desde el 23 de agosto hay una versión en vinilo de la banda sonora alternativa Pomegrantes del artista chileno estadounidense prensado por el sello discográfico que Jaar creó, Other People, en unión con Mana Records. Si bien es una banda sonora alterna para la película de Sergei Parajanov’s estrenada en 1969, es más un viaje musical que emprendió en diversos momentos que esclareció en la siguiente carta publicada con el álbum cuando se montó en internet para descarga gratis:

“Hola.

Yo empecé haciendo la mayoría de la música que hay en Pomegranates antes de ver la película, ni siquiera sabía de su existencia.

La primera canción, por ejemplo, la hice una de las primeras noches de otoño del 2014. Recién había llegado a casa después de un año de una gira con Darkside y me sentía muy feliz de haber regresado. Estaba haciendo música en mi sala cuando ví a un bicho comenzar a bailar encima de unos cables. En vez de matarlo, decidí ponerlo a bailar. Llamé la canción “Garden of Eden” porque comencé a ver a la pequeña criatura como mi ayudante y amigo, y mi estudio como un jardín.

La siguiente canción estaba hecha como un encargo para un show de Televisión. Cuando me di cuenta que el show no era lo que parecía, decidí no darles mi música, lo cuál me dejó con horas y horas de soundtracks. Solo use una docena de minutos de eso para Pomegranates, no estoy seguro de qué hacer con el resto.

“Survival” fue originalmente una pista para “Ghetto”, una canción que produje para DJ Slugo donde habla acerca de crecer en Chicago. “Shame”, fue una canción que hice para un rapero, pero la rechazó.

A finales de 2014, viví con mis padres por seis meses. No tenía un estudio, solo tenía un piano, algunos micrófonos y audífonos. Ahí escribí “Muse”.

“Volver” es una versión coral de una canción que no saqué llamada “Revolver”. La hice en el 2011 y esperó que este año (2015) vea la luz. En fin, podría seguir así.

A principios de 2015 mi amigo Milo escuchó algunas de estas canciones y me contó de la película. La vi y quedé estupefacto. Sentí como la estética hacía completo sentido con los temas y me obsesioné en el último par de años… Tuve curiosidad sobre cómo se verían las canciones con las imágenes, que en dos días saqué adelante, creando un collage extraño que hice durante dos años.

La película me dio una estructura a seguir. Le dio claridad a está música que emergió a partir del caos. Además me dió las pelotas para sacarla…

Quise hacer algunos videos pero la persona que tiene los derechos del film solo quiere la versión original en las plataformas. No lo culpo, estoy seguro que Paradjanov no quisiera que un chico de NY orinara toda su obra maestra haciendo un soundtrack. He escuchado mi compilación par de veces y creo que es bueno perse. O eso espero.

Todavía estaba viviendo en mi casa de infancia cuando terminé Pomegranates. El primero de marzo llegué a mi nueva casa y estaba completamente vacía exceptuando un árbol bebé. El dueño estaba ahí para conocerme y me preguntó si quería quedarme con el árbol bebé. Yo acepté.

Antes de irme le pregunté qué clase de árbol era. Él me dijo que era un árbol de granada. Él no tenía idea de que acabe de publicar esto.

Aquí está, ahora es tuyo.

Nico.”

Mientras llega la versión en vinilo a Latinoamérica o mientras llega tu encargo, aquí está en spotify para calmar tus ansias:

