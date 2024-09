‘Keeping Up With The Kattarshians’, el primer reality de gatitos

Si hablaras con Inga Lind Karlsdóttir por teléfono sin saber cómo se gana la vida, aun así probablemente podrías adivinar que es la productora feminista del primer reality de televisión del mundo sobre gatos. Y es que tiene ese tipo de voz, cálida y suave, que supone todo un contraste con el célebremente austero paisaje volcánico de Islandia, donde está ambientado el exitoso programa Keeping Up With The Kattarshians.

La premisa del programa es muy sencilla: cuatro gatitos, todos procedentes de un refugio de animales local, viven juntos en una casa de muñecas de gran tamaño equipada con cámaras ocultas. Los gatitos ―Guðni, Ronja, Briet y Stubbur― han cautivado al público, en Islandia y en todo el mundo. Aunque todavía no están disponibles las cifras de audiencia, Inga dice que el programa (que está disponible en stream online) ya ha atraído el mayor tráfico de la historia en el sitio web de la cadena de televisión islandesa Nutiminn.

Gracias a su interminable contenido visual de lo más mono, el programa ha conseguido elevar las cifras de adopciones en Islandia. Ha sido creado en colaboración con la Sociedad Protectora de Gatos de Islandia y los cuatro animalitos ya han sido adoptados tan solo una semana después de que empezara a emitirse el programa, de modo que ya hay nuevas estrellas felinas preparándose para entrar en la casa. Nos pusimos en contacto con Inga para que nos hablara sobre cómo es la presión de añadir a internet nuevo contenido sobre gatos que despierte la atención en estos tiempos turbulentos.

BROADLY: ¡Hola Inga! Gracias por hablar con nosotras. ¿Cómo surgió la idea de Keeping up with the Kattarshians?



Inga Lind Karlsdóttir: El programa se nos ocurrió a mí y a mi amigo Þórhallur Gunnarsson. Un día me dijo que tenía muchas ganas de hacer un programa que consistiera en unos gatos viviendo en una casita. Estábamos con más gente y todo el mundo se echó a reír, pero yo dije: «Hagámoslo». Tengo mi propia productora de televisión, así que decidimos trabajar juntos.

¿Fue difícil crear de el primer reality sobre gatos de una manera ética?

Tardamos un año en prepararlo todo, porque queríamos que todas las autoridades por la defensa de los animales nos dieran su aprobación. Y aquí estamos, un año después, con el primer reality protagonizado por gatitos. Quien ríe el último, ríe mejor.

¿Cómo ha sido la respuesta del público?

Ha sido increíble. A mí siempre me había parecido una idea muy tierna, pero jamás pensé que se convertiría en algo tan grande. Esto es mucho más de lo que esperaba.

¿Cuál es tu gato favorito?

Mi favorita es Briet. En Islandia, el nombre de Briet se asocia con las mujeres fuertes, en honor a la primera mujer candidata al parlamento, Bríet Bjarnhéðinsdóttir. Y la gata Briet también es fuerte y luchadora.

¿Dirías que Briet es una gata feminista?

¡Sin lugar a duda! Es feminista, igual que yo.

¿Cuáles son los ingredientes necesarios para hacer un buen reality sobre gatos?



Nos flipa todo lo que hacen. Es divertido cuando se les va la olla y destrozan la casa, pero también es súper relajante verlos dormir. Es bueno para el alma. Cada día leemos un montón de noticias horribles, y en el mundo pasan cosas terribles constantemente, así que mola poder sentarte y relajarte mirando a estos gatos. Al principio recibimos muchas quejas porque los gatos pasaban todo el día durmiendo. ¡Están todo el día durmiendo!

¿Qué pasará con los gatos cuando el programa termine?



Los cuatro gatos ya tienen adoptante, así que estamos a la espera de introducir una nueva camada en la casa, probablemente la semana que viene. Arreglaremos la casa, pondremos una cámara más y entonces los nuevos gatitos huérfanos estarán listos para mudarse.

¿Y a ti te gustan los gatos?



Me encantan los animales y antes tenía un gato, pero mi hija es alérgica. Pero Keeping Up With The Kattarshians es perfecto para la gente con alergia a los gatos. Solo tienen que sentarse y mirar a los gatos a través de su pantalla.