Qué hacer cuando tu novio “heterosexual” se declara bisexual

Tuve la suerte de descubrir mi bisexualidad mientras era un hombre soltero, por lo que nunca tuve que salir del closet con una novia mientras estábamos en una relación seria. Aún así, creo saber lo intimidante que puede resultar para un hombre revelarle su bisexualidad a la mujer con la que tiene una “relación heterosexual”. No puedo decirte cuántas veces he visto a hombres, especialmente hombres homosexuales mayores, inclinar la cabeza de manera especulativa cuando les digo que soy bisexual. Incluso me han respondido: “¿Ah, sí? Yo también fui bisexual”. Entonces, tengo que hacer mi mayor esfuerzo para no gritar: “Que tú hayas usado la ‘bisexualidad’ como un trampolín hacia la homosexualidad no significa que yo también. ¡Resulta que no todo el mundo tiene exactamente el mismo viaje de descubrimiento sexual ni siente las mismas atracciones que tú, idiota egocéntrico!”.

El problema cuando un hombre se declara bisexual, ya sea ante una pareja o cualquier otra persona, es que: la gente por lo regular no nos cree. Creen que se trata simplemente de una parada en nuestro camino a la vida gay. Por otro lado, si creen que somos “genuinamente” bisexuales (lo que sea que eso signifique), entonces asumirán una gran cantidad de estereotipos negativos acerca de nosotros: somos codiciosos, estamos confundidos, propagamos las enfermedades de transmisión sexual, somos incapaces de ser monógamos, etc. Y si eres una mujer en una relación con un hombre que se declara bisexual, es posible que a él le preocupe que creas los falsos estereotipos que existen en torno a su sexualidad o que pienses que no le gustas. Puede que le preocupe que te enojes con él, o que incluso lo dejes.

Pero hay buenas noticias para ti ahora que conoces esta información sobre él: como una novia que se pregunta cuál es la mejor manera de apoyar a tu novio recientemente autodeclarado bisexual, lo que puedes hacer es ayudar a reducir el estigma que pesa sobre él. Además, en realidad es bastante fácil no comportarse como una idiota bifóbica en esta situación. Aún así, ¡tener preguntas es completamente válido! A continuación analizaremos algunas de ellas, esperando que esto nos ayude a disipar las preocupaciones más comunes en torno a este tema.

¿Qué significa para nuestra relación que mi novio se declare bisexual?

Lo que sea que ambos decidan que significa. “Depende”, dijo el terapeuta sexual y de relaciones Todd Baratz. “Cada relación e individuo es único, cada uno tiene sus propias y diferentes estructuras, necesidades y deseos”. En primer lugar, lo que tu novio te está diciendo es una verdad acerca de sí mismo, sin importar lo que suceda a partir de ahí. (Si también te lo dice porque quiere empezar a chupar penes, bueno, eso es un poco más complicado. Sin embargo, profundizaré en esto en un momento).

“¿La persona que es bisexual simplemente está declarando su sexualidad? ¿O lo hace con la esperanza de poder explorar esta sexualidad con otras parejas?” Preguntó Baratz. “Este es básicamente el factor que decidirá cuál será el resultado de su ‘salida del closet’”.

Jan, un hombre de 28 años, vivió con su novia, Lara-Jean, también de 28 años, durante tres años antes de confesarle su bisexualidad. (Solo utilizamos sus nombres de pila para proteger su privacidad). Ambos fueron monógamos durante toda su relación, y Lara-Jean no sabía que Jan era bisexual. “Decírselo fue lo más difícil que he hecho”, le dijo Jan a VICE. “Temía que me rechazara”. Aun así, sabía que tenía que decirle: él temía que mantener el secreto y mentir sobre su identidad destruiría su relación y, como él mismo dijo, “quería que ella supiera todo sobre mí”. Así que se sentó a hablar con ella y le dijo que también se sentía atraído por los hombres.

Lara-Jean trató de responder de forma positiva, pero le asustaba que la revelación de Jan se debiera a que quisiera terminar con ella. “Quería darle a Jan la seguridad de que todo estaría bien”, dijo. “Pero unos segundos después, comencé a llorar porque no sabía qué significaba para nosotros su revelación”, dijo Lara-Jean. La pregunta más importante para Lara-Jean era: ¿Qué cambiará en nuestra relación, ahora que sé que mi novio se identifica como bisexual? “Me sentía muy confundida e insegura”, dijo, pues pensaba que Jan la iba a dejar para estar con un hombre, lo cual Jan desmintió, explicándole con claridad que no sucedería.

Si tu novio te está contando sobre su bisexualidad solo para compartir esta parte de su vida contigo, o porque quiere conectarse más con la comunidad LGBTQ, entonces, en realidad, nada importante debe cambiar entre ustedes. Puede que tengas que ver mucho más seguido RuPaul’s Drag Race. Tal vez se tiña el cabello de rubio y tú le digas que se ve bien, cuando en realidad no es así, pero eso es todo. ¡Sigue siendo [inserta el nombre de tu novio aquí]! Sigue siendo el mismo hombre del que te enamoraste. Su personalidad es la misma. Realmente, lo único diferente es que ahora sabes que también se siente atraído por los hombres.

Dicho esto, es posible que al principio ni él mismo esté seguro de si revelarte su sexualidad es una mera declaración o si quiere explorar su sexualidad con un hombre. Esto a veces cambia con el tiempo, pero por ahora, él simplemente sabe que también le atraen los hombres y quería compartirlo contigo. ¡Está bien! “Lo que esto significa” puede ser una conversación continua que tú y él van a tener a medida que él aprenda más sobre sus propios deseos.

¿Su bisexualidad significa que no se siente atraído por mí?

¡No! Para nada. Si dice que es bisexual… probablemente sea bisexual. Empecemos por creerle: si te sentías amada y sexualmente deseada antes de que él se declarara bisexual, entonces no hay razón para que dejes de sentirte así. (Sé que sigo insistiendo en el punto indiscutible de que la bisexualidad es real, pero sinceramente no puedo decirte cuántas veces la gente sigue sin creerme cuando digo que soy bisexual, aun después de que el New York Daily News me llamara “mega influencer bisexual”).

Sabes que la atracción por los demás no desaparece solo por estar en una relación, ¿cierto? Por supuesto, si eres monógama, has acordado no acostarte con otras personas, pero eso no significa que dejes de mirar a los chicos sexys que caminan por la calle. Es posible que, al masturbarte, fantasees con el hombre sudoroso en shorts que viste en el metro por la mañana. Eso no significa que no ames a tu novio. No significa que no te atraiga tu novio. Solo significa que también te atraen otros chicos, porque eres un maldito ser humano.

Tu novio siente lo mismo por ti y otras personas, entre las que se incluyen chicas y chicos. ¡Puede ser incómodo escuchar sobre su atracción hacia otras personas! Pero se trata simplemente de una faceta más de quien es tu novio, y no significa que tengas que entrar en detalles sobre en quién está pensando o cuándo lo hace; los deseos pueden ser tan privados (o no) como sientan que deban serlo las personas involucradas en la relación, independientemente del género de la persona en la que piensen.

¿Cómo puedo manejar mi reacción si todavía me siento un poco insegura con respecto a su interés por personas de un género distinto al mío?

¿Tu novio te está diciendo que se siente atraído por ti y que no te dejará? ¡Muy bien, escúchalo! Deja que él te tranquilice al respecto, si eso es lo que te preocupa. Pero si tus inseguridades no tienen que ver con su relación en sí, sino con “lo que esto significa” o con “quién es él”, debes lidiar con esos sentimientos en privado en lugar de convertir tus prejuicios en su problema.

Dado que vivimos en una sociedad que dice que los hombres bisexuales no existen y que, por lo tanto, durante cada segundo que pasa contigo él debe anhelar secretamente estar con un hombre, tal vez sea… no válido, pero sí comprensible que te sientas insegura, ya que es probable que hayas asimilado parte del estigma social que hay en cuanto a la bisexualidad y que este sea el detonante de tus inseguridades. Trata de reconocer esto por lo que es en esencia: homofobia y bifobia internalizadas. Puedes obtener más información sobre cómo suelen expresarse este tipo de prejuicios y cómo reconocerlos potencialmente en tus propias respuestas y ajustar tu mentalidad en consecuencia, en bi.org y el Centro de Recursos Bisexuales.

¿Qué hago si quiere contárselo a nuestros amigos o hacerlo del conocimiento público?

¡No actúes como idiota! ¡Apóyalo para que salga del closet con sus amigos y familiares! Será difícil para él, pero tenerte a su lado lo hará más fácil. Puede que tampoco sea fácil para ti. Puede que te juzguen. Puede haber rumores sobre que estás en negación con respecto a tener un novio gay o alguna tontería parecida, pero eso solo lo dirá la agente de mente cerrada. Que se jodan. No dejes que te afecten, enfréntate a ellos si son intolerantes con tu novio y a él, hazle saber que tú no piensas o sientes como esas personas.

¿Qué puedo hacer para apoyarlo y que sepa que puede confiar en mí?

“Que esto sea sobre él y no sobre ti”, dijo Rachel Wright, psicoterapeuta y educadora sexual. Eso significa que le preguntes cómo puedes apoyarlo, le digas que todo va a estar bien y le reafirmes tu amor y deseo de mantener la relación con él. “Si tu pareja se acerca a ti y comparte una parte de sí misma que no te había compartido antes, eso significa que está confiando en que le darás el espacio para ser quien realmente es”, dijo Wright.

Reafirma que no lo vas a dejar. “Dile que lo amarás pase lo que pase”, dijo Wright. Dile que quiere ser feliz y sentirte realizada y que quieres que trabajen juntos en ello. Dile que estás allí para apoyarlo en todos los sentidos. ¿Quiere que estés presente cuando se lo cuente a sus padres? ¿Quiere que tú se lo cuentes a algunos de sus amigos en común (por el motivo que sea)? Cualquier apoyo que necesite, dáselo. Si no es abierto acerca de lo que podría necesitar, Wright recomendó que te asegures de preguntarle y darle seguimiento.

Permanece abierta al cambio. Incluso si él está seguro de saber lo que quiere, pues solo sabe lo que quiere en este momento. “Independientemente de nuestra sexualidad o de cuánto tiempo hemos estado en pareja con alguien, todos cambiamos, evolucionamos, crecemos”, dijo Wright. “Constantemente descubrimos cosas sobre nosotros mismos”. Permanece abierta a lo que pueda traer su sexualidad recién revelada. Por supuesto, puedes poner tus límites. Si hay cosas que no deseas hacer, como tener una relación abierta, déjalo claro. ¡No tienes que hacerlo!

¿Y si eso quiere? ¿Qué hago si mi novio quiere tomar acción con relación a sus sentimientos y tener sexo con hombres?

¡Es ahí donde entro yo! Le chuparé la… ya hablando en serio, que tu novio salga del closet no necesariamente se trata de ‘hacer’ tanto como de ‘ser’. Es posible que tu pareja esté feliz de tener una relación monógama contigo y de expresar sus deseos en privado a través de la masturbación y la pornografía. También es posible que tu pareja quiera averiguar que piensas sobre abrir su relación. (Recuerda: ser bisexual no significa querer dejar la monogamia automáticamente. El rechazo de la monogamia no tiene nada que ver con las preferencias sexuales). “Esto es algo que solo él puede saber”, dijo Wright. ¡Así que pregúntale! (Si te preguntas cómo podría funcionar una relación abierta, ese es material de otro artículo).

Obviamente, tu novio no debería exigirte abrir su relación si tú no quieres hacerlo. Si él realmente quiere hacerlo y no te sientes cómoda con ello, puedes decirle: “Oye, sé que deseas experimentar el sexo con un hombre, pero me gustaría que tomemos las cosas con calma. Pensar en ti con otra persona, sea hombre o mujer, me incomoda. Definitivamente aún no he llegado a se punto”. (Si te sigue presionando, entonces no es un problema de bisexualidad, sino un problema de respeto, y no está bien de su parte. Deberías decírselo abiertamente).

Jan y Lara-Jean lograron alcanzar un punto cómodo para ambos en su relación, en el cual Jan se sintió afirmado en cuanto a su identidad queer y Lara-Jean se sintió segura respecto a la sexualidad de su pareja, pero Jan nunca había tenido una experiencia sexual con hombres. “Mi curiosidad creció cada vez más, hasta el punto en que ya no pude ignorarla”, dijo. “Cuando le confesé a Lara-Jean que quería intentar tener sexo con hombres, fue algo muy difícil para ella”.

Al paso del tiempo, lo hablaron. Lara-Jean estuvo de acuerdo en que abrir su relación era lo correcto para ellos, pues amaba a Jan profundamente y sabía que él le correspondía. Establecieron un límite claro, su relación sería abierta solo para que Jan pudiera explorar su sexualidad con otros hombres, nada de mujeres. Aunque requirió de mucha comunicación y entendimiento, Jan y Lara-Jean ahora son poliamorosos, y Jan tiene un novio y una novia, lo cual fue posible específicamente porque Lara-Jean nunca ha dudado del amor de Jan, de hecho, dijo: “Nuestro amor solo se ha hecho más fuerte”.

Jan siente lo mismo. “Ahora me siento más unido que nunca a Lara-Jean”, dijo. Sin importar si tu pareja y tú son o no monógamos, esta nueva etapa de honestidad, franqueza y aceptación en su relación puede brindarles una oportunidad similar para sentirse más unidos que nunca y poder ser más auténticos al estar juntos.

