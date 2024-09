Si tu novio tiene mucho líquido preseminal, esto es lo que debes hacer

La mayor parte del asesoramiento sexual amateur que ofrecemos en Broadly se dirige a tranquilizar a mujeres preocupadas por sus apestosas y chorreantes vaginas. Pero por fin —¡por fin!— hay algo de lo que los blandidores de pollas se pueden avergonzar. Una mujer publicó en r/sex de Reddit una entrada sobre los «cubos y cubos de líquido preseminal» de su novio:

Llevamos 4 meses juntos y nuestra vida sexual es fantástica, pero resulta que produce MUCHO más líquido preseminal que nadie que yo haya conocido. A mí me parece muy sexy, pero me preguntaba hasta qué punto es común que un hombre produzca suficiente líquido preseminal como para lubricarse el pene entero varias veces… Suficiente como para que yo tenga que parar y limpiarme las manos varias veces si le estoy haciendo una paja.

Así que, ¿es normal que el pene de tu novio gotee como una máquina de helados estropeada durante los preliminares?

En primer lugar, debemos saber qué es el líquido preseminal antes de descubrir cuánto debería haber. El líquido preseminal es segregado por las glándulas bulbouretrales, dos glándulas del tamaño de un guisante situadas justo debajo de la próstata. Estas glándulas producen un fluido que neutraliza el pH del interior de la uretra conforme sale. De ese modo, los espermatozoides no se disuelven antes de llegar incluso a salir de la polla. Durante el sexo pene-vagina sin protección, el líquido preseminal también neutraliza el pH de la vagina, una vez más para convertirla en un lugar más hospitalario para el esperma.

El Journal of Andrology («Diario de andrología») afirma que las emisiones previas a la eyaculación varían «desde unas pocas gotas hasta más de 5 ml», un poco más de una cucharadita de café. Puede que no parezca demasiada cantidad de líquido, pero cuando sale involuntariamente de tu interior cada vez que tienes un pensamiento impuro puede convertir tu transporte diario hasta el trabajo en una atracción acuática de Port Aventura. «Yo voy a trabajar en tren todos los días», afirmaba un miembro en uno de los foros de Netdoctor, «y cuando veo una chica atractiva inmediatamente se me pone dura y empiezo a soltar tanto líquido preseminal que para cuando llego al trabajo llevo los calzoncillos y los pantalones empapados y, obviamente, mis colegas del trabajo me toman el pelo».

Si llevar una muda de pantalones al trabajo cada día parece una solución insuficiente, pueden tomarse medidas más extremas. Algunas personas indican que han tenido éxito practicando ejercicios Kegel o simplemente masturbándose más. La teoría que subyace tras esta solución meneadora es la siguiente: la filtración de líquido preseminal parece estar vinculada a la excitación sexual mental, de modo que si te la pelas hasta que estés muerto por dentro, no te verás atormentado por tus descarriadas fantasías sexuales todo el día. Por desgracia, esta afirmación carece de base científica. «El único tratamiento médico para esto, al menos por lo que yo sé, es la finasterida», indica el Dr. Andrew Rynne, fundador de un sitio web llamado Medical Advice («Asesoramiento médico») y autor de la autobiografía Vasectomy Doctor («Doctor Vasectomía»).

La finasterida es el nombre genérico de la Propecia, el fármaco que se emplea para combatir la calvicie de patrón masculino. La hormona dihidrotestosterona (DHT) activa las glándulas bulbouretrales y frena la caída del cabello. La finasterida impide que la testosterona se convierta en DHT. Se acabó el líquido preseminal y quizá te vuelvas un poco más peludo. Todos salimos ganando.

O puede que no. «La finasterida presenta muchos efectos secundarios sexuales potencialmente devastadores», indica el Dr. Rynne. Por ejemplo, como sucede con muchos fármacos que alteran las hormonas, el deseo sexual puede reducirse significativamente. A veces los pacientes tratados con este medicamento pierden todo interés en el sexo, o son incapaces de correrse durante ningún tipo de actividad sexual. «La única vez que no produje líquido preseminal fue durante unos meses en que estuve tomando determinada medicación», afirmaba un hombre en un foro sobre salud sexual, «pero tampoco era capaz de correrme durante ese tiempo. Cuando dejé el medicamento y este abandonó completamente mi organismo, volví a empapar los calzoncillos otra vez».

Entonces, ¿qué se supone que hay que hacer? Como sucede con la lefa que gotea de tu vagina, los pedos que viajan a través de los labios vaginales, o la mayoría de olores de nuestras vaginas, este «problema» no es un problema en realidad. El problema es la mentalidad homogeneizadora de la sociedad en lo referente a los genitales. Muchos hombres afirman que con el paso de los años se van «secando». Las bulbouretrales se relajan y los pantalones de repuesto pasan a ser cosa del pasado. Pero mientras eso sucede, el Dr. Rynne tiene un consejo: «En la medida de lo posible, considerar este ‘exceso de líquido preseminal’ como algo normal, saludable y placentero, no como algo sucio o vergonzoso». En otras palabras, que todos chorreamos.