Así es la vida de un junkie de las cartas Magic

El juego de cartas intercambiables Magic The Gathering viene acompañándome, intermitentemente, desde hace 22 años. Mi primer encuentro fue a través de mi padre, un nerd apasionado por los juegos de rol y los wargames, quien me regaló dos mazos para jugar allá por el año 96. Desde ese momento quedé enganchado en las Magic para siempre.



Este año Magic the Gathering cumple su 25 aniversario, con algunos récords increíbles como por ejemplo más de 19 mil cartas únicas editadas en ocho idiomas, jugadores en todas partes del mundo y una estructura competitiva de torneos con miles de dólares en premios.

El juego: Las cartas sobre la mesa

Force of Will, una carta clásica dibujada por Terese Nielse

Magic es un juego que reúne la estrategia y la suerte dentro de un imaginario de fantasía medieval, una fusión entre ajedrez, póker y juego de rol como Dungeons And Dragons. La mente detrás de la invención del juego es Richard Garfield, matemático y diseñador de juegos que es hoy considerado un maestro en el tema. En una partida de Magic: dos jugadores se enfrentan con mazos de 60 cartas armados por ellos, lo que le suma un factor de creación/customización personal, en un combate entre Planeswalkers (magos), a través de hechizos y criaturas se intentará dejar a nuestro contrincante en cero vidas. Las reglas del juego no son complejas en sí, pero pueden volverse muy complicadas dependiendo si soy un jugador casual, uno regular o uno profesional. Magic se puede jugar casual con amigos en cualquier lugar o se puede participar de torneos y eventos oficiales como los Friday Night Magic que se celebran en locales especializados.

Más allá del juego: La comunidad

Muchos comenzamos jugando Magic en nuestra infancia/adolescencia y nos sirvió como una herramienta para sociabilizar y de integración. Magic “El Encuentro” (Como fue traducido al español) nos obliga a jugar y a comerciar con otros humanos. La comunidad fue creciendo a tal grado que hoy tenemos desde grandes foros y espacios en la web sobre Magic, pasando por miles de youtubers y contenido digital diario que tocan temas como el comercio y venta de cartas, jugabilidad, historia y arte.

Por otro lado, la economía de las cartas juega un factor importante. El coleccionismo, la rareza y el posicionamiento de mazos en los torneos importantes pueden hacer que una carta pase de valer centavos a cientos de dólares. El Santo Grial tiene el juego se llama “Black Lotus” y está cotizada en 20 mil dólares.

Magic en Argentina

Friday Night Magic en La Batikueva, Ciudad de Buenos Aires

La magia llegó a nuestro país distribuido por Ediciones de Mente en los 90 y vendiéndose en tiendas de historieta como Camelot Store.

En la actualidad, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con más de 10 locales especializados en donde podemos jugar torneos y eventos con un nivel de competitividad alto. Muchos de estos eventos cuentan con la presencia de jueces oficializados por Wizard of the Coast (Empresa que es dueña del producto MTG) que deben pasar rigurosos exámenes para poder ejercer.

“Hay 3 niveles de certificación para ser juez. En Sudamérica hay 11 jueces de este nivel de los cuales ocho son argentinos y siete de esos son de Buenos Aires”, nos cuenta Federico Verdini (33 años) que comenzó su aventura como juez en el 2013 por su curiosidad por aprender las reglas y el funcionamiento del juego.

Argentina también cuenta con jugadores profesionales, como Luis Salvatto quien se ostenta campeón del Grand Prix de Rotterdan (temporada 2016-2017) y del Pro Tour de Bilbao (2018). Luis también sirve como ejemplo de los jugadores que se convierten en creadores de contenido, ya que con su compañero Sebastián Pozzo crearon el canal de Youtube SalvattoVSPozzo donde juegan con mazos populares del mundo de Magic.

Luis Salvatto campeón del Pro Tour Bilbao

La pregunta del millón: ¿Por qué jugamos Magic the Gathering?



Ya despejamos un poco la niebla que cubre el universo Magic, pero hay un interrogante que es difícil y a la vez muy fácil de responder. ¿Por qué a mis 30 años estoy enganchado con un juego de cartas coleccionables?



“Magic es muchas cosas para mí, primero es un juego que me divierte y el mejor juego que jugué. También es la entrada a mucha información y por otro lado tiene un factor nostálgico, empecé en el colegio a los 13 años y fue el primer elemento de socialización que tuve. Vendí gran parte de mis cartas para ir a ver a The Pixies en el 2010. Es un vicio, me lo intenté sacar de encima muchas veces y siempre vuelvo” Cuenta Juan Roucco (Periodista, 30 años).

“En principio veía el juego como un objeto de colección, sin entender como funcionaba. Tiene una cuestión identitaria porque me acompañó en la adolescencia, pero ahora a los 32 años puedo entender cuál es el acercamiento real que tengo. Es un juego donde puedo ser un seleccionador (DT de selección nacional de fútbol), en donde puedo probarme de manera competitiva obligándome a resolver situaciones, y también divertirme” Nos dice Luis Paz, editor del Suple No del diario Argentino Página 12.

La nostalgia otra vez siendo el combustible de pasiones, y la posibilidad de financiar un vicio (ya que el jugar Magic no es barato) es lo que hace que muchos adultos de entre 25 a 35 años regresen al juego.

Jugamos Magic the Gathering porque nos gustan los desafíos y también porque nos gusta tirarle una bola de fuego a un elfo o invocar a un muerto viviente para que haga el trabajo sucio por nosotros.