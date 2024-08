10 preguntas que siempre quisiste hacerle a una modelo de manos

Artículo publicado originalmente por VICE India.

Cada vez que ves un anuncio de un producto para el cabello protagonizado por una modelo reconocida o una estrella de cine, y la cámara, de pronto, se enfoca en sus manos mientras recorren su cabello, en realidad esas manos no son las manos de ese personaje famoso. Lo mismo ocurre con los anuncios de productos de belleza cuando dichas estrellas se ponen las cremas, en los anuncios de productos para bebés con primeros planos de manos que bañan a los bebés. Cada vez que se necesita el primer plano de unas manos en anuncios y películas, se llama a las modelos de manos para salvar el día.

Videos by VICE

“El 80% de los/las modelos en general no tiene buenas manos, y la mayoría de las estrellas de cine tampoco”, dice Natasha D’Souza, una modelo de manos que se convirtió en agente de casting en Mumbai. “Al vender un producto, siempre se usa un o una modelo de manos. Nadie quiere ver manos feas”. De acuerdo con D’Souza, con la frase ‘manos feas’ se refiere a “gordas, anormalmente pequeñas y sin manicura”.

Para saber más sobre este extraño trabajo, hablamos con la modelo nacida en Mangalore, India,Monika Mathew de 24 años, quien es muy demandada en la industria del modelaje de manos, y cuyas manos hay estado en casi 100 anuncios durante los últimos tres años y medio, e incluso estuvieron en una película del director Shah Rukh Khan.

“Debes mantener las manos quietas y en un solo lugar y posición durante horas”.

VICE: ¿Cómo entraste al negocio?

Monika: Había subido una foto de cuerpo completo a Instagram. Un extraño se fijó en mis manos y me pidió que le enviara primeros planos de ellas. Los envié, y unos días después me llamó para el rodaje de Raees. Estaba eufórica, pero durante todo el día, el director solo me había filmado empacando un tiffin (almuerzo ligero típico de la India). Fue muy raro.

Cuando se estrenó la película, vi una escena, era un primer plano de Mahira Khan empacando el mismo tiffin, y ahí fue cuando me di cuenta de que esas eran mis manos. Después de eso, comencé a recibir llamadas para hacer anuncios.

¿Qué otros productos has anunciado?

Toda la línea de productos Lakmé que anuncia Kareena Kapoor; todos los anuncios del jabón Lifebuoy protagonizados por la actriz Kajol, los de la marca de joyas Tanishq protagonizados por Deepika Padukone, e incluso otros anuncios protagonizados por las actrices Sonam Kapoor y Tamanna Bhatia.



Realmente disfruté esos trabajos. Los directores no tratan a los modelos de manos de manera diferente. Se nos permite sentarnos junto a ellos [las estrellas]. Una vez durante un rodaje, Deepika [Padukone] vino y se sentó frente a mí. Durante dos minutos estuve en shock. La gente mataría por poder conocerla en persona, y ahí estaba, sentada frente a mí, solo relajándose. Fue un momento de mucho orgullo para mí.

¿Cuánto dinero ganas por un día de rodaje?

Cuando empecé, no tenía idea de cuánto era el pago regular. El modelaje de manos es un negocio de nicho. Pero después de un tiempo, me di cuenta de que generalmente son sesiones de 4 a 6 horas, y las pueden pagar entre $142 y $283 dólares. Depende de las [habilidades] de negociación que tengas, así como del presupuesto de la casa productora. A veces cobro menos si es un llamado de menos tiempo y cerca de mi casa.



De vez en cuando, al llegar a la locación, el director cambia de opinión, eliminando las tomas de manos por completo y reemplazándolas con solo tomas del producto. Esto sucede mucho en el caso de los anuncios de labiales.

¿Es mucho trabajo?

¡Sí! La gente no se da cuenta. Debes mantener las manos quietas y en un solo lugar y posición durante horas. Puede parecer fácil, pero quienes están en el negocio saben lo difícil que es.

¿Trabajas mucho en tus manos para que se vean bien?

Me preguntan esto todo el tiempo. Antes no me hacía manicuras, etc., pero ahora sí. No puedo dejar que mis uñas se astillen ni siquiera un poco. Todos somos humanos, así que a veces crecen y se rompen, así que tengo que limarlas, ya que puede verse muy feo.

La mano de Monika como Gauri Khan para un anuncio de diseño de interiores.

¿Cómo te sientes cuando ves el anuncio final? ¿Piensas, “hey, esa es mi mano!”?

La mayor parte del tiempo simplemente es divertido. Por lo regular, la escena pasa tan rápido que ni siquiera tengo tiempo de decir: “Yeh mera haath hai (¡Esa es mi mano!)“. Además, si estoy con gente y les digo, nadie me cree, e incluso si lo hacen, me hacen diez preguntas acerca del modelaje de manos. Ahora, me parece muy aburrido explicar, así que ya no le digo nada a la gente.



Sin embargo, descargo los anuncios, de YouTube, para mi portafolio.

¿Te parece raro que a estos cineastas publicitarios solo les gusten tus manos?

A veces, en los llamados, la gente me dice: “¿Por qué no [audicionas] para series? Tu cara también es muy hermosa”. Les digo que lo sé, pero luego solo me llaman para hacer tomas de mis manos. Se siente raro. O sea, ¿qué puedes hacer cuando a las personas que contratan solo les parece hermosa una parte de ti?



Estoy tratando de armar un portafoliio de imágenes de cuerpo entero. También en mi Instagram, ahí no he puesto muchas fotos de mis manos. Eso me está ayudando a conseguir algunos protagónicos.

¿Te llegan mensaje directos con respecto a “trabajos manuales” un tanto extraños?

Solía suceder cuando mi cuenta era pública, incluso antes de que empezara a subir imágenes de mi trabajo. Los chicos me escriben con cualquier pretexto. Simplemente los bloqueo.

Una vez, un chico que vivía cerca de mi casa me envió un mensaje diciendo que le gustaba mucho, y que si no salía con él, se quitaría la vida. Fue muy raro. Tenía unos 15 años. Luego me dijo que su cuenta había sido hackeada y que no había sido él quien me escribió.

¿Qué estudiaste?

Mi papá vendió su negocio de televisión por cable hace cuatro años. Realmente no ha hecho nada desde entonces. Mi hermana mayor enfrenta problemas de salud mental, por lo que mi madre tiene que quedarse en casa con ella. Así que la carga de mantener a la familia recayó en mí.



Por lo que tuve suerte al conseguir una participación en la película Raees. Estaba en mi primer año [de la universidad], pero entre los llamados y todo lo demás, decidí tomarme un descanso para mantener a mi familia; aunque recientemente retomé mis estudios. Estoy en el segundo año de la licenciatura en comercio.

Cuando eras pequeña, ¿alguna vez te dijeron que tenías unas manos estéticamente bellas?

¡Nunca nadie me dijo eso! Tengo la horrible costumbre de morderme las uñas. Mis padres y maestros solían regañarme. Los escuché y comencé a dejar crecer las uñas de mi mano izquierda, pero seguí mordiéndome las uñas de la mano derecha. Sin embargo, cuando mi mano izquierda comenzó a verse bonita, también me empecé a dejar crecer las uñas de la mano derecha. Incluso entonces, nadie me dijo que mis manos fueran bonitas.

Ni siquiera sabía qué era una modelo de manos. Todo sucedió muy rápido.

Sigue a Parthshri Arora en Twitter.