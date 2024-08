Este Breathalyzer BO olerá tus axilas para que tus amigos no tengan que hacerlo

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Mientras que algunos innovadores tecnológicos trabajan para terminar con crisis urgentes como el calentamiento global y la pobreza, otros se ocupan de inventar cosas de las que probablemente podríamos prescindir. Por ejemplo, los drones lanzallamas, parecen una mala idea. Por otro lado, un sustituto humano que funciona como Uber suena genial, pero puede que no funcione tan bien en la práctica. Y ahora un nuevo avance tecnológico espera hacer que nariz en perfectas condiciones se vuelva obsoleta. Veamos, el ES-100, un robot que te dice si hueles horrible.

Videos by VICE

Según Gizmodo, el dispositivo portátil proviene de Tanita, una compañía japonesa especializada en básculas electrónicas. sólo tienes que desplegar esa extraña varita mágica y ponerla en la parte del cuerpo que crees que puede apestar (axila, cuello, trasero) y sabrás lo repugnante que hueles, en una escala del uno al diez. Dentro de unos diez segundos, aparecerá un uno que significa que no apestas, o un diez, que significa que a lo mejor deberías quemar la ropa que llevabas puesta y caminar a través de un autolavado.

En un comunicado de prensa sobre este aparato ingenioso, Tanita afirma que “el interés en ‘oler’ tu olor corporal” al parecer está “aumentando”, y que el hecho de soportar malos olores se ha “convertido en algo habitual”, ya que varias empresas supuestamente “están llevando a cabo seminarios sobre el ‘cuidado del olor corporal’” en el ambiente laboral. En primer lugar, ¿es en serio? Y en segundo lugar, ¿por qué no podrías oler tu maldita axila tú solo?

Al igual que los expertos en tecnología que lanzaron un servicio de transporte innovador que en realidad sólo era un autobús, al parecer Tanita no se ha dado cuenta de que, justo debajo de nuestros ojos, justo sobre nuestros labios, los humanos tenemos esta cosa llamada nariz. Para ser justos, el ES-100 podría ser útil, por ejemplo, si no tienes sentido del olfato, de lo contrario, gastar 115 dólares (2,200 pesos), que es lo que cuesta, no tiene mucho sentido.

Pero oye, si te preocupa oler como un bote de basura humano, y te gustaría que un pequeño robot te olfatee, ve y cómpralo. Saldrá a la venta el 1 de julio, justo a tiempo para la temporada más sucia y desagradable del año.

Sigue a Drew Schwartz en Twitter .