Michael Gandolfini relata cómo fue ver por primera vez la serie que protagonizara su padre, ‘The Sopranos’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

El hecho de que HBO esté haciendo la precuela de The Sopranos acerca de la adolescencia de Tony parece ser el punto de partida de una broma tonta sobre cómo ya no hay ideas nuevas, pero al parecer la película, de alguna manera, será bastante buena. The Many Saints of Newark fue escrita por el creador de The Sopranos, David Chase, dirigida por Alan Taylor (el tipo que dirigió ese increíble episodio donde Tony prueba el peyote), y cuenta con un elenco increíblemente talentoso.

Pero la mejor parte de todo el proyecto, por mucho, es el hecho de que el propio hijo de James Gandolfini, Michael, interpretará al joven Tony, y se ve absolutamente perfecto en el papel. Michael habló con la revista Esquire recientemente para hablar sobre la película, las complejidades de asumir el papel de su difunto padre y cómo el joven de 20 años, quien nació el año en que The Sopranos se estrenó en HBO, al parecer, ni siquiera había visto el programa hasta que consiguió el papel.

Por Esquire:

“Lo curioso es que, antes de la audición, nunca había visto ni un minuto de The Sopranos. Yo era tan solo un niño cuando mi papá hacía la serie. Iba al set y le preguntaba de qué se trataba, y él me decía: ‘Ah, se trata de un tipo que está en la mafia y que va a terapia’. La parte más difícil de todo este proceso fue ver el programa por primera vez”. Michael hace una pausa. “Fue un proceso intenso. Porque, como actor, tuve que observar a ese tipo que creó el personaje, tuve que identificar sus gestos, su voz, todas esas cosas que yo tendría que replicar. Pero, a la vez, también estaba viendo a mi padre. Creo que lo que lo hizo tan difícil fue que tenía que hacerlo solo. Estaba sentado solo a oscuras en mi departamento, mirando a mi papá todo el tiempo. Empecé a tener sueños extraños. Tuve uno en el que audicioné para el papel de David y miré mis manos, y eran las manos de mi papá”.

Según Michael, hubo dos escenas en particular que lo “golpearon duro” al ver la serie, ambas involucran a Tony y sus hijos.

“Hay una escena en la que Meadow llega a casa tarde por la noche, y él está sentado con una bebida, y le dice: ‘Sabes que te amo, ¿verdad?’. Eso me golpeó duro”, dice Michael. “La otra escena que me estremeció fue cuando le grita a A.J., y luego le lleva una pizza para disculparse, y se sienta junto a la cama de su hijo y dice: ‘No podría pedir un mejor hijo’. Simplemente supe que me estaba hablando a mí en esa escena”.

Toda la conversación es a la vez fascinante y desgarradora, y es difícil no emocionarse con la idea de ver cómo interpretará Michael ese papel cuando The Many Saints of Newark finalmente llegue a HBO en septiembre de 2020. Hasta entonces, lea toda la entrevista en Esquire.