La precuela de ‘The Sopranos’ finalmente tiene un director

The Many Saints of Newark, la precuela de The Sopranos de David Chase, ambientada en la década de 1960 en Nueva Jersey, acaba de dar un paso más para convertirse en realidad. El miércoles, New Line Cinema anunció que Alan Taylor había aceptado oficialmente dirigir la película, basada en un guión de Chase y del ex escritor de The Sopranos Lawrence Konner, informó Variety.

Taylor ha sido colaborador de HBO desde hace mucho tiempo y ha dirigido episodios de Deadwood y Sex and the City y algunos de los mejores episodios de The Sopranos, incluidos “Kennedy and Heidi” y el penúltimo episodio donde matan a Bobby en aquella tienda de trenes a escala. También dirigió “Beyond the Wall” de la última temporada de Game of Thrones.

Dicho esto, el historial del Taylor no es tan impecable cuando se trata de películas; sus principales créditos como director incluyen esa terrible secuela de Thor y la película de Terminator donde John Connor es en realidad el villano por alguna razón. Pero dado que cuenta con mucha experiencia trabajando con Chase en The Soprano, parece ser el candidato ideal para The Many Saints.

Según los informes, la precuela de The Sopranos estará situada durante los disturbios de Newark que tuvieron lugar a finales de los años 60 entre las comunidades italiana y afroamericana. El episodio de la primera temporada de The Sopranos “Down Neck” presentó flashbacks de un joven Tony durante los disturbios, pero no está claro si la película se desarrollará a partir de ese episodio o si contará una historia completamente diferente en el mismo período de tiempo.

Según un reportaje de marzo de Deadline, se espera que la película presente “algunos de los personajes favoritos de la serie”, por lo que es probable que al menos tengamos una aparición de Johnny Boy y Junior, o tal vez toda una película centrada en ambos personajes.

Además de ayudar a escribir el guión, Chase ha accedido a producir The Many Saints of Newark bajo su productora Chase Films. No se sabe cuándo comenzarán a rodar la película o cuánto tardará en llegar a los cines, pero al menos es bueno saber que no hemos pasado la página a las historias de la familia Soprano.

