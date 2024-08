Podría haber una secuela de ‘Labyrinth’ pero Bowie no regresará

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

David Bowie desempeñó muchos papeles a lo largo de su vida: Ziggy Stardust, el duque blanco y delgado, el agente del FBI que se convirtió en una tetera mágica en Twin Peaks, pero ninguno era tan raro o tenía un bulto tan prominente como el Rey Goblin en Labyrinth. La película de fantasía de Jim Henson es una película brillante y singular que aterrorizó a una generación de niños en la década de 1980. Ahora, aproximadamente 30 años después de que Labyrinth llegara a los cines, parece que la esperada secuela finalmente se convertirá en una realidad, pero el bulto de Bowie no participará en esta ocasión.

La idea de hacer una secuela ha estado dando vueltas en Hollywood desde 2014, informa Slashfilm, pero apenas el año pasado empezó a tomar forma, cuando Fede Alvarez, el chico detrás de Don’t Breathe y ese remake de Evil Dead, firmó como director. Y en una entrevista con Fandango, el director dice que la secuela de Labyrinth ya tiene un guión completo listo para usar.

“Ayer almorcé con Lisa Henson y nos reconectamos con ese proyecto”, le dijo Álvarez a Fandango. “Estamos muy entusiasmados con eso. Básicamente es una continuación directa de la primera película muchos años después, y no puedo hablar mucho al respecto… pero tenemos un guión y estamos muy entusiasmados, así que veremos a dónde nos lleva eso”.

“Como siempre, lleva tiempo y esfuerzo hacer esas películas porque son más grandiosas que la vida misma”, continuó Álvarez. “Pero ese es uno de los proyectos por los que estoy muy emocionado”.

No se sabe exactamente de qué tratará la historia de la continuación de Labyrinth, aún sin título, excepto que no incluirá el personaje de Bowie llamado Jareth the Goblin King, según Deadline. Eso significa que probablemente no habrán peinados extraños, ni canciones sobre bebés y vudú.

Es difícil imaginar una película de Labyrinth sin David Bowie, pero tal vez Jennifer Connelly pueda encontrar tiempo para aparecer en la secuela entre la filmación de la nueva película de Top Gun. Y esperemos que Álvarez encuentre una manera de meter “Magic Dance” allí, con o sin Bowie, solo por los viejos tiempos. Esa canción sigue siendo un clásico.

