Ces Bruxellois·es défilent chaque soir sous les applaudissements

Stitch, Benjamin, Emily, Lady Traînée et Dan vivent en colocation à Bruxelles. Depuis quelques semaines, plutôt que d’applaudir le personnel médical à leur fenêtre à 20 heures comme leurs voisin·es, iels ont décidé de faire de la rue leur catwalk, et de ce moment de solidarité, leur moment de gloire.



VICE : Salut. Comment vous est venue l’idée de défiler tous les soirs au moment des applaudissements ?

Stitch & Co. : On se faisait grave chier, alors Emily a décidé de promener son chien. Lady Traînée a adoré cette expérience. Les gens ont aimé. Le lendemain, Dan a traîné Benjamin dans une carriole. Les gens ont aimé.

Videos by VICE

Le troisième jour, Stitch s’est pris pour un prophète et a tenu à intégrer la Passion selon Saint Matthieu de Bach dans le concept. Lady Traînée a lancé des tomates sur Jésus. Les gens ont aimé. On a sorti nos plantes, nos plus beaux tissus, nos sextoys et, honnêtement, tout ce qui pourrissait dans la cave. Et les gens ont aimé.

Benjamin : Durant les premières sorties j’ai seulement filmé un peu. Puis, j’ai eu envie de marcher en talons dans la rue. Petit à petit, l’envie de trouver de nouvelles idées pour faire sourire le quartier nous encouragea à continuer.

Photo : BahramAx

Comment vous créez vos outfits ?

Avec des safety pins.

Ça fait un bail que les gens applaudissent à la fenêtre. Vous en êtes à combien de shows là ?

Les gens applaudissaient avant ? On pensait que c’était pour nous.

Photo : Elie Carp

Vous risquez pas de tomber à court de tenues ?

Jamais de la vie. La maison est une coloc depuis sept ans, elle génère des objets. On habite tou·tes ici, l’espace est un vrai brolloir. Lady Traînée a un dressing impressionnant, qui insère la notion de genre profondément dans votre rectum. Dan est un esthète, amateur de belles choses, dont la rareté de la garde robe n’a d’égale que la qualité. Stitch est un clodo, mais on l’aime bien.

« Lady Traînée a un dressing impressionnant, qui insère la notion de genre profondément dans votre rectum. »

Il se trouve qu’on a récemment tourné un clip avec le collectif, pour une chanson qui s’appelle MST. On a rassemblé plein de bordel pour l’occasion, qu’on a emprunté à nos potes en leur promettant de leur rendre. Mais on s’est retrouvé·es confiné·es, et on a gardé le bazar. Chaque jour à 19h40, on pioche dedans et sort dans la rue aussi fabuleuses que possible.

Comment réagissent les gens ?

On nous a offert du terreau, du houmous, six 50cl de Jupiler, une rose blanche en tissu, des oeufs en chocolat, deux bouteilles de Muscadet, un service vaisselle et des tortilla chips goût sweet chili.

Nous, on a donné trois petites fleurs roses en tissus, une tête de licorne en papier mâché, des graines de haricot à planter, des oeufs en chocolat qu’on nous avait offert, un free-boobs involontaire, des litres de sueur et une grosse frayeur au conducteur du tram. Mais le plus important c’est l’amour qu’on a partagé ensemble, entre voisin·es, chaque jour à 20h.

Vous êtes conscient·es que vous volez la vedette au personnel soignant ?

On est conscient·es de notre mortalité. C’est déjà pas mal.

Photo : Elie Carp

Photo : BahramAx

Photo : BahramAx

Photo : BahramAx

Photo : BahramAx

Photo : BahramAx

Photo : BahramAx

Photo : Elie Carp

Ne ratez plus jamais rien : inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire et suivez VICE Belgique sur Instagram.