Erwin Blumenfeld n’était pas un photographe de mode comme les autres

Vogue, Life, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan : Erwin Blumenfeld a rempli les pages et les couvertures des plus grands magazines américains. Ses mises en scène élégantes et acidulées ont considérablement marqué le paysage photographique de la mode des années 40 aux années 60. Plus que ses clichés parfaitement léchés, ce sont ses expérimentations que l’on retiendra. Jeux de transparence, de textures, kaléidoscopes, manipulations, le photographe allemand — naturalisé américain après s’être échappé d’un camp de concentration — profite de sa fulgurante notoriété pour s’offrir une liberté stylistique.

Testant ses idées avec les plus beaux mannequins de l’époque, il s’empare de la photographie couleur avec génie. Ces images sont à voir dans une grande exposition à la Cité de la Mode et du Design, à Paris, aux côtés des photos qui l’ont inspiré au fil de sa carrière, accrochées sur un paravent qui trônait dans son studio. On vous en offre des extraits ci-dessous.

Danseuse du Ballet Saddler Wells, 1952 © The Estate of Erwin Blumenfeld.

Variante d’une photographie parue dans Vogue US, mai 1946 © The Estate of Erwin Blumenfeld.

Variante d’une photographie parue dans Vogue US, 15 avril 1947 (modèle : Teddi Thurman) © The Estate of Erwin Blumenfeld.

Variante d’une commande publicitaire, vers 1955 © The Estate of Erwin Blumenfeld.

Variante d’une photographie parue dans Vogue US, 1er avril 1954 (modèle : Victoria von Hagen) © The Estate of Erwin Blumenfeld.

Variante d’une photographie parue dans Vogue US, 1er mai 1947 © The Estate of Erwin Blumenfeld.

Teddi Thurman, 1947 © The Estate of Erwin Blumenfeld.

Kaléidoscope, 1960 © The Estate of Erwin Blumenfeld.

Autoportrait vers 1960 devant une publicité réalisée par Blumenfeld pour L’Oréal © The Estate of Erwin Blumenfeld.

« Studio Blumenfeld New York 1941-1960 » est à voir à la Cité de la Mode et du Design, à Paris, jusqu’au 4 juin 2017. Toutes les infos ici.



Cette exposition est inscrite au programme du Mois de la Photo du Grand Paris — programme que vous pouvez consulter ici.