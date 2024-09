La sauce Sriracha maison

Portions: 5 pots

Préparation: 25 minutes

Total: 25 minutes

Ingrédients

2,25 kilos de piments rouges (jalapeno, fresno, serrano, prenez ceux que vous préférez)

5 cuillères à soupe de sel de mer

225 grammes d’ail

10-15 cuillères à soupe de sucre (sucre brun, sucre de palme ou sucre de canne, tout convient, ça dépend du parfum que vous cherchez à obtenir)

1-2 cuillères à soupe de sauce nuoc-mâm (optionnel)

Instructions

1. Lavez et nettoyez les piments. Débarrassez-vous des tiges vertes. Mettez les piments, le sel, l’ail et la sauce nuoc-mâm dans un robot de cuisine et mixez entre 30 secondes et une minute, ou jusqu’à ce que les piments soient réduits en purée.

2. On passe ensuite à l’étape de la fermentation. Versez la purée dans un récipient hermétique et refermez soigneusement. Laissez reposer à température ambiante, mais loin des rayons de soleil, pendant 10 à 15 jours ou plus longtemps si vous voulez obtenir un goût plus acidulé. L’astuce des pro : votre placard de cuisine constitue l’endroit parfait pour la fermentation. C’est une lacto-fermentation, donc plus vous laissez fermenter, plus votre sauce sriracha sera acide.

3. Pour la partie cuisson et les ajustements : prenez la purée de piments et retirez la peau et les graines à l’aide d’un tamis fin. Mélangez la purée avec le sucre dans une marmite. Faites cuire jusqu’à ébullition,au bout d’une à deux minutes environ. Vous pouvez désormais mettre dans une bouteille ou un pot que vous pouvez conserver toute une année. Une fois ouverte, laissez-la au réfrigérateur pour bien garder toute la saveur de votre sauce.

Tiré de How-To: Make Your Own Sriracha