Le ragoût de bœuf

Portions : 4

Temps de préparation : 20 minutes

Temps total : 2 heures et demie

Ingrédients

240 g de lard maigre coupé finement en morceaux d’1,5 cm

350 g de champignons de Paris, coupés en quatre

1,3 kg de paleron de bœuf désossé et coupé en morceaux de 5 cm

2 c. à soupe de gros sel

2 c. à café de poivre noir fraîchement moulu

3 c. à soupe d’huile de colza

2 carottes pelées et coupées en dés

2 branches de céleri coupées en dés

1 oignon jaune moyen coupé en dés

5 gousses d’ail, émincées

1 c. à soupe de concentré de tomate

40 g de farine tout usage

1 bouteille de vin rouge plutôt sec (750 ml)

500 ml de bouillon de bœuf

1 feuille de laurier

1 branche de thym

2 c. à soupe de beurre non salé

du persil plat haché, pour garnir

du pain croustillant, pour le service

du gros sel et du poivre noir fraîchement moulu, au goût

Instructions

1. Faites chauffer une grande casserole à fond épais à feu moyen-vif. Ajoutez le bacon et faites-le cuire jusqu’à ce qu’il soit croustillant (8 minutes). À l’aide d’une cuillère à égoutter, transférez le bacon dans une assiette tapissée de Sopalin et réservez.

2. Ajoutez les champignons et faites-les cuire jusqu’à ce qu’ils soient dorés, (environ 12 minutes). Assaisonnez de sel et, à l’aide d’une cuillère à égoutter, transférez-les dans un bol.

3. Épongez le bœuf et assaisonnez-le de sel et de poivre. Ajoutez l’huile de colza dans la casserole et faites cuire la viande en plusieurs fois (en prenant soin de ne pas surcharger la casserole). Retournez le bœuf au besoin jusqu’à ce qu’il soit doré (8 à 10 minutes). Transférez-le dans une assiette et répétez avec le reste du paleron.

4. Ajoutez la carotte, le céleri et l’oignon dans la casserole. Faites cuire jusqu’à ce que la texture des légumes soit tendre (environ 5 minutes), puis incorporer l’ail et faites cuire encore 1 minute. Ajoutez le concentré de tomates et faites-le cuire 2 minutes, puis incorporez la farine et faites cuire encore 1 minute. Ajoutez la moitié du bacon, tous les champignons et le bœuf dans la casserole, ainsi que le vin, le bouillon, la feuille de laurier et le thym. Porter à ébullition et faites cuire en raclant les restes du fond de la casserole. Réduisez le feu pour laisser mijoter et cuire à couvert légèrement en remuant de temps en temps, jusqu’à ce que le bœuf soit incroyablement tendre et se désagrège (entre une heure et demie et deux heures).

5. Ajoutez le beurre au ragoût en mélangeant. Retirez la feuille de laurier et le bouquet de thym. Décorez avec le reste du bacon et le persil haché. Servez avec du pain croustillant.

