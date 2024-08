Les nuggets de poulet

Quantités : pour environ 2 1/2 douzaines de nuggets

Préparation : 15 minutes

Temps total : 4 heures

Ingrédients

450 grammes de poitrine de poulet

1 cuillère à café de sel d’ail

1 cuillère à café d’oignon en poudre

du sel

180 g de farine tout usage

50 grammes de fécule de maïs

1 gros oeuf, battu légèrement

60 ml de lait entier

190 ml d’eau gazeuse

de l’huile de friture

Instructions

1. Prenez une plaque allant au four et recouvrez-là de papier cuisson.

2. Mettez le poulet, le sel d’ail, l’oignon en poudre et le sel dans un robot mixeur et mixez le tout jusqu’à obtenir une pâte homogène. Formez des petits nuggets de pâte d’environ 30 g et déposez-les sur votre plaque allant au four en les espaçant et les aplatissant légèrement. Réservez au congélateur pendant au moins 2 heures.

3. Pendant ce temps, dans un grand bol, mélangez la moitié de la farine avec 40 grammes de fécule de maïs et une bonne pincée sel. Dans un autre bol, battez l’oeuf et ajoutez du lait. En travaillant avec 1 nugget à la fois, plongez-le d’abord dans les ingrédients solides, en veillant à le recouvrir complètement. Transférez ensuite votre nugget dans le mélange de lait et d’oeufs, en le faisant baigner délicatement pour l’enduire complètement, puis revenez dans le mélange de farine à nouveau. Dans un troisième bol, mélangez ce qu’il vous reste de farine et de fécule de maïs et fouettez le tous avec de l’eau gazeuse : c’est ce qui va ajouter du croustillant à vos nuggets que vous tremperez dans ce mélange en dernier. Changez le papier cuisson et transférez vos nuggets sur la plaque.

4. Chauffez un fond de 5 cm d’huile dans une grande casserole jusqu’à ce que le thermomètre à frire indique 160°C. Faites frire une première fois les nuggets, par petits lots, et veillez à bien les tourner régulièrement pour s’assurer qu’ils se colorent uniformément – comptez 1 minute et demi ou jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés. À l’aide d’une cuillère à fente, transférez les nuggets sur votre plaque et réfrigérez pendant 1 heure.



5. Au bout d’une heure, faites monter la température de l’huile jusqu’à 190°C. Faites à nouveau frire les nuggets par petits lots jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés – comptez environ 3 minutes. Toujours à l’aide de votre cuillère à fentes, transférez-les sur une assiette ou une boîte en papier et assaisonnez-les immédiatement avec du sel. Servir avec votre sauce préférée.