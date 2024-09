Le Saumon Gravlax maison

Préparation: 20 minutes

Total: 72 heures 20 minutes

Ingrédients

200 grammes de gros sel

50 grammes d’aneth, un peu plus pour servir

160 grammes de sucre

15 grammes de poivre noir fraîchement moulu

1 petit gramme de macis, ou à défaut, de noix de muscade moulue

les zestes de 3 citrons, et un citron découpé en rondelles pour le service

2 cl de vodka

1 kilo de filet de saumon, peau et arrêtes retirées

Instructions

1. Mélanger sel, aneth, sucre, poivre, zestes de citrons et muscade dans un bol. Placer le saumon côté peau à plat sur la double épaisseur d’un film plastique. Assaisonner la chair avec le mélange salé et l’asperger d’alcool. Enrouler le saumon de film plastique en serrant bien et le placer côté chair contre un plat allant au four. Laisser reposer pendant 48 heures, puis retourner le saumon et le masser légèrement pour bien répartir la saumure. Le déposer ensuite au frigo pendant 24 heures. Quand le poisson aura bien fermenté, le gravlax devra être solide au toucher sur la partie la plus épaisse.

2. Dérouler le saumon du film plastique, jeter tout le surplus de saumure et déposer le saumon côté peau sur une planche à découper. Réaliser de fines tranches du gravlax en le découpant de manière transversale et servir sur une assiette. Présenter avec des rondelles de citron et un peu d’aneth.

