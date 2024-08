J’ai tenté de soigner ma dépression à l’aide de cristaux

Cet article a été initialement publié sur Broadly.

Ces derniers temps, je me sentais constamment fatiguée, déprimée et angoissée. Ma thérapeute n’a pas cessé de me répéter que ça allait passer – après tout, disait-elle, je viens tout juste d’arrêter de fumer de la weed ; ma perspicacité ne devrait donc pas tarder à revenir. Entre-temps, j’ai juste besoin de faire du sport, rester sobre et accepter mon sort au lieu de lutter.

Sauf que je ne suis jamais les conseils que l’on me donne – je préfère me punir à coups d’attentes irréalistes, sans doute parce que je suis du signe de la Vierge. Aussi, il est très difficile de faire du sport quand vous êtes déprimé, même si vous savez pertinemment que ça vous ferait du bien. C’est pourquoi j’ai flippé et décidé d’acheter une tonne de cristaux au lieu d’écouter ma thérapeute.

Par le biais de l’osmose culturelle, je me suis mis en tête, pour une quelconque raison, que ça allait m’aider à aller mieux. Comme pas mal de ceux qui ont emprunté le chemin douteux vers le bien-être avant moi, je rejette la faute sur Goop, le site lifestyle de Gwyneth Paltrow, qui laisse à penser que la guérison par les cristaux est on ne peut plus normale. Je blâme également tous les articles comme celui-ci, publié dans le Pacific Standard, qui martèlent que tous les « jeunes gens » y ont recours.

Certes, la frénésie actuelle autour de la guérison par les cristaux a contaminé mon esprit à un moment où j’étais vulnérable, mais il faut dire que j’avais déjà une confiance aveugle en mon horoscope quotidien et mon tirage de tarot – l’idée de régler mes problèmes en me baladant avec un sac de pierres ne m’a donc pas paru si folle que ça.

Les amis et collègues à qui j’ai exposé mon projet se sont montrés bien plus sceptiques – ils ne comprenaient pas bien en quoi des cailloux allaient m’aider. « Les cristaux vont faire joli dans ton appartement », m’a gentiment lâché ma collègue Lauren.

J’ai appelé l’astrologue de Broadly, Annabel Gat, pour avoir plus d’informations. Elle m’a expliqué que la théorie derrière le fonctionnement des cristaux se situe quelque part entre la science et le mysticisme. « Les cristaux conduisent l’électricité », a-t-elle poursuivi. Par exemple : le quartz utilisé dans les montres est piézoélectrique, c’est-à-dire qu’il peut générer un courant électrique. Lorsque la pile de la montre fournit de l’énergie électrique au quartz, cela engendre des vibrations ; c’est de cette façon que l’on maintient une unité de temps. « Certaines personnes pensent que si vous portez du cristal, cela va magnifier l’énergie autour de vous », déclare-t-elle. Mais alors que notre corps génère de l’électricité, on ne sait pas comment celle-ci interagit avec le cristal. C’est là que le concept New Age de chakras entre en jeu.

Annabel m’a raconté que le tout premier cristal qu’elle a acheté était un morceau de moldavite, une pierre vitreuse de teinte verte qui se serait formée quand une météorite a heurté la terre. « Il paraît qu’il ne faut pas déconner avec la moldavite car elle a tendance à rendre distrait, a-t-elle déclaré. Elle est censée vous connecter avec une conscience extraterrestre et une conscience galactique. J’ai trouvé ça vraiment excitant. »

Cette histoire de conscience extraterrestre m’a excitée également. Mais je voulais un résultat plus concret. La weed me manquait. Peut-être la moldavite pouvait-elle faire office de substitut ? Je me suis rendue dans une boutique de minéraux pour le découvrir.

En règle générale, il semble que les boutiques de minéraux soient étouffantes. Il y a des roches partout, et très peu d’informations à leur sujet. Les plus populaires, comme l’améthyste ou le quartz, sont accompagnées de quelques mots-clés concernant leurs propriétés présumées, mais c’est à peu près tout. Heureusement, les employés sont plus qu’heureux de vous transmettre leurs connaissances.

Après avoir repéré la moldavite, j’ai parcouru le petit bac en plastique rempli de minuscules fragments de cristal qui coûtaient environ 12 dollars chacun – un prix onéreux comparé aux autres pierres du magasin. J’avais préparé ce moment en regardant une vidéo Youtube qui disait que, pour choisir un cristal, je devais le tenir dans ma paume et voir si j’étais « attirée par son énergie ». Après avoir trouvé deux pièces de moldavite qui me plaisaient esthétiquement, j’en ai placé une dans chacune de mes mains, ai fermé les poings autour des pierres et les ai tenues devant moi tandis que le vendeur me regardait faire avec approbation.

Je me suis concentrée sur les pierres et j’ai décidé que je me « sentais » plus connectée avec le cristal situé dans ma main gauche. Pour une raison quelconque, il semblait supérieur. Je ne ressentais pas particulièrement son énergie – il serait plus exact de dire que ma décision était basée sur le toucher. Mais qui est capable de faire la différence entre le « toucher » et l’« énergie » ?

J’ai ensuite trouvé deux autres cristaux à l’aide de la fameuse méthode du « ceux-là ont l’air cool ». Bien qu’à l’origine cette tactique fût purement utilitaire, les choses sont devenues légèrement troublantes. À chaque fois que je sélectionnais du cristal qui avait l’air sympa et que je demandais au propriétaire de la boutique de m’en dire plus à son sujet, il m’énumérait une liste d’attributs qui correspondaient exactement à ce que je cherchais. Il y a évidemment une explication à cela : certes, tous les cristaux prétendent avoir de vagues propriétés optimales pour toute âme malheureuse en quête de guérison. Mais le langage du mysticisme était séduisant ; j’ai commencé à vraiment adhérer à l’idée selon laquelle ces pierres me guidaient vers elles. J’ai fini par acheter un morceau d’apatite jaune pour 6 dollars et un morceau de shungite noire qui ressemblait à une petite roche de rivière polie pour 4 dollars.

Si j’étais sceptique au début, ce sentiment avait complètement disparu au moment de mon passage en caisse. J’ai quitté le magasin en me disant que les 22 dollars que je venais de dépenser étaient un prix extrêmement raisonnable pour remédier à tous mes problèmes. La moldavite allait soulager mon anxiété et me relier à des extraterrestres ; l’apatite jaune allait m’apporter une clarté mentale et stimuler ma confiance en moi ; et enfin, la shungite allait « absorber et éliminer tout élément dangereux pour la santé » présent dans ma vie. Malgré le fait qu’« aucune étude scientifique n’ait démontré que les cristaux et les pierres précieuses peuvent, selon leur composition chimique ou leur couleur, traiter une maladie particulière », rapporte le New Scientist, j’étais plutôt optimiste. Prend ça, la science.

Plus tard ce soir-là, j’ai serré mon fragment de moldavite dans ma main pendant que je regardais Game of Thrones. Il n’y a encore pas si longtemps, regarder la télé en fumant de la weed était l’un de mes plus grands plaisirs. Je dois dire que regarder la télé en frottant un cristal ne répliquait pas cette sensation. À la fin de l’épisode, j’ai essayé de méditer avec le cristal pour voir s’il y avait une différence. Peut-être le cristal avait-il besoin d’être « respecté » et d’avoir toute mon attention avant de se sentir prêt à me révéler ses charmes. Au bout de 30 minutes de méditation, il ne se passait clairement rien du tout. Ça ne différait pas tellement de la méditation sans cristal – c’était agréable, mais je ne me sentais pas vraiment défoncée et, peut-être sans surprise, je n’ai pas remarqué la présence d’une quelconque conscience extraterrestre.

Ce n’est qu’en me réveillant le lendemain matin au son de mon alarme que j’ai eu l’impression d’avoir ingéré une tablette de Xanax ; j’étais « fatiguée », mais pas dans le sens habituel du terme – je me sentais rêveuse, vaporeuse. C’est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je tenais toujours le morceau de moldavite dans ma main. J’ai inévitablement fait le rapprochement. J’ai délicatement déposé le cristal sur ma table de nuit avant de reculer. Ce truc commençait à me faire flipper.

J’ai attrapé mon apatite jaune en pensant qu’elle allait m’« équilibrer » et l’ai emmenée avec moi au travail. L’apatite jaune est censée apporter une « énergie spirituelle et ensoleillée à l’aura », aider les gens à atteindre leurs objectifs, accroître leur confiance en eux et susciter l’espoir. Je dois avouer que, avec le cristal dans ma poche, mon trajet jusqu’au bureau semblait beaucoup plus vivifiant que d’habitude. J’ai fait signe à mon voisin en passant devant chez lui, puis j’ai écouté « Fantasy » de Mariah Carey en boucle avant d’arriver chez VICE. Les sceptiques diront que c’est sans doute « Fantasy » qui m’a mise de si bonne humeur, mais je préfère en attribuer le mérite au cristal.

Surtout, je ne pense pas que Mariah ait pu être responsable de ce qui s’est passé au travail. Je vais simplement copier-coller les messages que j’ai échangés avec mon copain de l’époque, parce que je ne pense pas être capable de décrire l’expérience :

Gabby : je sens que mon cristal fait effet

Rion : comment ça

Gabby : je suis juste genre !!!

je me sens dingue

je fais semblant d’être normale

mais je me sens dingue

Là tout de suite, vous vous dites probablement que oui, je suis dingue, car des cailloux ne peuvent pas altérer la conscience. Mais je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas.

Le lendemain, j’ai testé mon morceau de shungite, une pierre venue de Russie qui contiendrait des propriétés curatives et des oxydants. J’ai lu, sur deux ou trois blogs, qu’on pouvait la mettre dans l’eau pour faire une « eau de guérison ». Même si je commençais à croire ferment aux pouvoirs du cristal, il me semblait peu probable que cela ait un quelconque effet.

J’ai déposé mon morceau de shungite dans un verre d’eau et l’ai placé sur le rebord de ma fenêtre pour qu’il trempe au soleil. Dans la soirée, je l’ai mis au frigo pour le rafraîchir, et le lendemain matin, je l’ai bu. Ça avait à peu près le gout d’une eau normale, jusqu’à ce que j’atteigne le fond de la tasse et que le goût métallique du cristal se fasse ressentir.

J’étais très angoissée ce matin-là, mais lorsque je suis arrivée au travail, je me sentais détendue, presque défoncée. L’eau de guérison avait-elle réellement fonctionné ? Ou bien n’était-ce qu’un hasard ? Allais-je être la risée de tous en admettant que oui, les pierres ont bel et bien des pouvoirs surnaturels ?

Depuis que j’avais acheté mes cristaux, je me raccrochais à l’idée qu’ils pouvaient effectivement fonctionner. Mais dans les semaines qui ont suivi – je transportais toujours mes cristaux dans un petit sac en maille – il y a bien sûr eu des moments où j’ai été déprimée, fatiguée, désespérée, sans but, ou tout simplement dans un état de malaise général, sans que les cristaux ne puissent y faire quoique ce soit. (Soyons clairs, je vois toujours ma thérapeute.) Mais d’autres fois, je me suis réveillée en panique, et les cristaux m’ont calmée en seulement quelques instants.

Un charme qui fonctionne à moitié est toujours mieux que rien, je suppose. Un holocauste nucléaire pourrait être imminent. Les suprémacistes blancs se préparent. Le président américain est un fou furieux. Un peu de magie ne serait pas de trop.