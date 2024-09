On est pas sûr que Tony Hawk soit fan du Hoverboard

En mars dernier, la légende de tes 15 ans, Tony Hawks, celui la même du jeu vidéo, s’est attiré les foudres d’internet en prétendant avoir une version d’un vrai hoverboard, et cela, juste à temps pour la date fatidique de 2015 annoncée dans Retour vers le Futur II. Malin certes, mais faux. Le skater de 46 ans le plus connu au monde pensait faire une bonne blague et en profiter pour continuer à vendre des chaussures à grosses languettes, mais la rage des kids qui vivent dans la pénombre des commentaires Youtube est bien plus forte que toutes tentative de web-marketing éculé. On citera la verve de ce pauvre Kid Hidalgo – qui n’a, à notre connaissance, aucun lien avec la maire de Paris – “SCREW YOU TONEY HAWK TRYING TO GET ME TO THINK THAT WAS REAL WHAT THE HELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL YOU SUCKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK .” Un cri du coeur qui témoigne d’autant de rêves brisés par celui qui n’était jusque là qu’un modèle absolu.

Mais il semblerait que le destin soit du coté des crétins hystériques du net puisque cette semaine a vu se réaliser ce petit miracle : Tony Hawks sur un hoverboard. Alors oui, ce n’est que le hoverboard de Hendo et il ne marche que sur une seule surface spécifique et ne flotte qu’à quelques centimètres et ne coute que 10 000 dollars. Ça s’est passé dans les locaux de Hendo, à Los Gatos en Clalifornie d’Amérique en compagnie de Dave Carnie, présentateur de The Ride Channel. La session prenait place sur une sorte de mini half-pipe et si la star semblait plutôt à l’aise au début, s’était sans compter les propensions de cette planche à se mettre à tourner sur elle meme à une rapidité hors du commun qui fait passer le 900º de Tony pour une simple pirouette. Dave Carnie nous livre ses impressions dans l’article que cache ce lien. On est pas certain que cette démonstration calme Kid Hidalgo. Retrouvez ci-dessous quelques GIFs à vomir et des images de Tony Hawks qui se viande.

