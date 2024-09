Un troisième pouce pour mieux vous gratter le front

Vous êtes satisfaits de vos dix doigts ? Pas Dani Clode. Le 3 juillet dernier, cette designeuse néo-zélandaise fraîchement diplômée du Royal College of Arts de Londres a reçu un Helen Hamlyn Award pour son projet de troisième pouce prosthétique. The Third Thumb, comme elle l’a baptisé, risque d’intéresser tous les êtres humains qui rêvent de tuner leur corps.

The Third Thumb repose sur un système de servomoteurs et de câbles connecté par Bluetooth à des capteurs de pression attachés sous les pieds. Comme dans une voiture ou face à un piano, l’utilisateur doit synchroniser ses extrémités pour obtenir ce qu’il désire : une pression des orteils, par exemple, fera se contracter le pouce artificiel. Dani Clode assure qu’on prend vite le coup de main/pied.



Pour Dani Clode, tout est parti d’une histoire de mots. “Étymologiquement, “prothèse” signifie “ajouter, ajouter à”, explique-t-elle dans Dezeen. Ce qui ne veut pas dire réparer ou remplacer, mais étendre. The Third Thumb est inspiré par cette étymologie, son but est d’explorer l’augmentation humaine et de redéfinir les prothèses comme une extension du corps.”

Dans une vidéo à la musique insupportable, l’artiste détaille les possibilités ouvertes par The Third Thumb. Si vous avez toujours souhaité porter plus d’oeufs ou de verres, presser des citrons comme une brute, manipuler des outils différemment, papouiller des cactus ou faire des accords inédits sur votre guitare, le onzième doigt de plastique est pour vous. Que c’est beau, le transhumanisme.